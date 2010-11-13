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Dell; 2.Nesil Streak'i önümüzdeki Mart satışa sunabilir (?)

8 yıl
9b
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4
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Streak ya da bilinen diğer bir ismiyle Mini 5 ile tablet piyasasına giriş yapan dünyanın en önemli bilgisayar üreticilerinden Dell'in ürün gamını bu yönde genişleticiğiyle ilgili çeşitli dedikodular kimi kaynaklar tarafından dile getirilmişti. Konuyla ilgili en yeni dedikodu StreakSmart sitesi tarafından ortaya atıldı. Sitenin, Dell'in kendi içinde yaptığı sunuma katılan kaynağına dayandırdığı haberine göre "Opus One" kod adını verdiği Streak'in 2.Nesilini 2011 yılının Mart ayında gün yüzüne çıkartmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Alınan bilgilere göre Dell, 2.Nesil Streak'de 1.nesilin form faktörünü koruyacak ve cihazda 5 inçlik ekrana yer verecek. Ekranın boyutunun değişmemesine rağmen, 2.nesilin abisine göre en büyük artılarından biri ekran çözünürlüğünde olacak ve yeni Streak, ilk nesilin WVGA çözünürlüğünün aksine 1280x800 piksel çözünürlük sunacak. Ekran çözünürlüğünün yanı sıra cihazın diğer bir artısıysa 1.2 GHz frekansına çalışan çift çekirdekli işlemcisi olacak.

Görünen o ki 2011 yılının ilk çeyreğindeki Blacberry Playbook ve 2.nesil iPad arasındaki tablet yarışının yeni oyuncusu Dell'in "Opus One"- 2.Nesil Streak'i olacak.


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BarGoS 8 yıl
blackberry tableti sabırsızlıkla bekliyorum. sanırım ilk müşterilerinden biri ben olucam.dell in donanımıda gayet tatminkar gibi
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Karn-ı bahar 8 yıl
multitouch olacak mı bu cihazda ?
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