Dell, espor oyuncularına özel monitörünü duyurdu

Dell, espor seviyesinde rekabetçi oyunlar oynayanların ilgisini çekecek 24.5 inç oyuncu monitörünü duyurdu.
Dell Alienware AW2523HF, 24.5 inç fast IPS ekrana sahip. Dell, oyun oynarken yansımayı azaltmak için ekranın tamamına parlama önleyici bir işlem uygulamış. Monitörün arka ışığı LED kenar aydınlatma sistemiyle destekleniyor.
Dell'in yeni oyun monitörü, DisplayPort 1.4 üzerinden 360Hz yenileme hızı, HDMI 2.0 üzerinden 255 Hz yenileme hızını destekliyor. Ekranın çözünürlüğü 1920 x 1080. Bununla birlikte, HDMI 2.1 bağlantısı bulunmuyor. Ekran, 1000:1 kontrast oranı, 400 nit maksimum parlaklık, 0.5 ms GtG (Gray to Gray) yanıt süresi, AMD FreeSync Premium ve VESA Adaptive Sync, %99 sRGB renk kapsamı diğer özellikler arasında.
Dell Alienware AW2523HF özellikleri
- Ekran tipi: LED arka aydınlatma LCD monitör / TFT etkin matris
- Ekran boyutu: 24.5 inç
- Ekran çözünürlüğü: 1920 x 1080 (DisplayPort 360Hz, HDMI 255Hz)
- Panel türü: Fast IPS
- Ekran parlaklığı: 400 nit
- Renk gamı: %99 sRGB
- Görüş açısı: 178 derece yatay ve dikey
- Adaptive Sync teknolojisi: VESA Adaptive Sync, AMD FreeSync Premium
- Kontrast oranı: 1000:1 / 1000:1 (dinamik)
- Diğer: Parlama önleyici, LED kenar aydınlatma sistemi, FPS modu, RTS modu, cıva ve arsenik içermeyen cam, spor modu, 3 oyun modu, Dell ComfortView, düşük mavi ışık teknolojisi
- Bağlantılar: 2 x HDMI, DisplayPort 1.4, USB 3.2 Gen 1, kulaklık, ses çıkışı
Dell Alienware AW2523HF fiyatı
Ayarlanabilir stand ve FPS, Sports dahil önceden programlanmış birçok OSD ayarı sunan oyun monitörünün fiyatı 450 dolar olarak belirlenmiş ve şu anda Amerika’da satışta. Dell, monitörü bu sonbaharda başka ülkelerde de satmayı planlıyor ancak fiyatının ne kadar olacağı ve ne zaman bulunabilir olacağı açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje
Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: