Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dell, espor oyuncularına özel monitörünü duyurdu

    Dell, espor oyuncularına özel tasarladığı yeni Alienware oyun monitörünü duyurdu. Oyuncu monitörü, ekran parlama önleyici kaplaması, LED kenar aydınlatma sistemiyle dikkat çekiyor.
    Oy Ver

    Dell Alienware AW2523HF özellikleri

    Dell, espor seviyesinde rekabetçi oyunlar oynayanların ilgisini çekecek 24.5 inç oyuncu monitörünü duyurdu.

    Dell Alienware AW2523HF, 24.5 inç fast IPS ekrana sahip. Dell, oyun oynarken yansımayı azaltmak için ekranın tamamına parlama önleyici bir işlem uygulamış. Monitörün arka ışığı LED kenar aydınlatma sistemiyle destekleniyor.

    Dell'in yeni oyun monitörü, DisplayPort 1.4 üzerinden 360Hz yenileme hızı, HDMI 2.0 üzerinden 255 Hz yenileme hızını destekliyor. Ekranın çözünürlüğü 1920 x 1080. Bununla birlikte, HDMI 2.1 bağlantısı bulunmuyor. Ekran, 1000:1 kontrast oranı, 400 nit maksimum parlaklık, 0.5 ms GtG (Gray to Gray) yanıt süresi, AMD FreeSync Premium ve VESA Adaptive Sync, %99 sRGB renk kapsamı diğer özellikler arasında.

    Dell Alienware AW2523HF özellikleri

    • Ekran tipi: LED arka aydınlatma LCD monitör / TFT etkin matris
    • Ekran boyutu: 24.5 inç
    • Ekran çözünürlüğü: 1920 x 1080 (DisplayPort 360Hz, HDMI 255Hz)
    • Panel türü: Fast IPS
    • Ekran parlaklığı: 400 nit
    • Renk gamı: %99 sRGB
    • Görüş açısı: 178 derece yatay ve dikey
    • Adaptive Sync teknolojisi: VESA Adaptive Sync, AMD FreeSync Premium
    • Kontrast oranı: 1000:1 / 1000:1 (dinamik)
    • Diğer: Parlama önleyici, LED kenar aydınlatma sistemi, FPS modu, RTS modu, cıva ve arsenik içermeyen cam, spor modu, 3 oyun modu, Dell ComfortView, düşük mavi ışık teknolojisi
    • Bağlantılar: 2 x HDMI, DisplayPort 1.4, USB 3.2 Gen 1, kulaklık, ses çıkışı

    Dell Alienware AW2523HF fiyatı

    Ayarlanabilir stand ve FPS, Sports dahil önceden programlanmış birçok OSD ayarı sunan oyun monitörünün fiyatı 450 dolar olarak belirlenmiş ve şu anda Amerika’da satışta. Dell, monitörü bu sonbaharda başka ülkelerde de satmayı planlıyor ancak fiyatının ne kadar olacağı ve ne zaman bulunabilir olacağı açıklanmadı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

    K
    KristalTürk 20 saat önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

    Profil resmi
    kraix 2 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

    Profil resmi
    Seto-Kaiba 4 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

    Profil resmi
    Bloodin 4 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

    Profil resmi
    Bloodin 4 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 13 Pro
    Apple iPhone 13 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız