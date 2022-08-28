Dell, espor oyuncularına özel monitörünü duyurdu

Dell, espor seviyesinde rekabetçi oyunlar oynayanların ilgisini çekecek 24.5 inç oyuncu monitörünü duyurdu.

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Dell Alienware AW2523HF, 24.5 inç fast IPS ekrana sahip. Dell, oyun oynarken yansımayı azaltmak için ekranın tamamına parlama önleyici bir işlem uygulamış. Monitörün arka ışığı LED kenar aydınlatma sistemiyle destekleniyor.

Dell'in yeni oyun monitörü, DisplayPort 1.4 üzerinden 360Hz yenileme hızı, HDMI 2.0 üzerinden 255 Hz yenileme hızını destekliyor. Ekranın çözünürlüğü 1920 x 1080. Bununla birlikte, HDMI 2.1 bağlantısı bulunmuyor. Ekran, 1000:1 kontrast oranı, 400 nit maksimum parlaklık, 0.5 ms GtG (Gray to Gray) yanıt süresi, AMD FreeSync Premium ve VESA Adaptive Sync, %99 sRGB renk kapsamı diğer özellikler arasında.

Dell Alienware AW2523HF özellikleri

Ekran tipi: LED arka aydınlatma LCD monitör / TFT etkin matris

Ekran boyutu: 24.5 inç

Ekran çözünürlüğü: 1920 x 1080 (DisplayPort 360Hz, HDMI 255Hz)

Panel türü: Fast IPS

Ekran parlaklığı: 400 nit

Renk gamı: %99 sRGB

Görüş açısı: 178 derece yatay ve dikey

Adaptive Sync teknolojisi: VESA Adaptive Sync, AMD FreeSync Premium

Kontrast oranı: 1000:1 / 1000:1 (dinamik)

Diğer: Parlama önleyici, LED kenar aydınlatma sistemi, FPS modu, RTS modu, cıva ve arsenik içermeyen cam, spor modu, 3 oyun modu, Dell ComfortView, düşük mavi ışık teknolojisi

Bağlantılar: 2 x HDMI, DisplayPort 1.4, USB 3.2 Gen 1, kulaklık, ses çıkışı

Dell Alienware AW2523HF fiyatı

Ayarlanabilir stand ve FPS, Sports dahil önceden programlanmış birçok OSD ayarı sunan oyun monitörünün fiyatı 450 dolar olarak belirlenmiş ve şu anda Amerika’da satışta. Dell, monitörü bu sonbaharda başka ülkelerde de satmayı planlıyor ancak fiyatının ne kadar olacağı ve ne zaman bulunabilir olacağı açıklanmadı.

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