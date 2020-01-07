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    Dell Alienware taşınabilir konsol geliştirdi

    Alienware Concept UFO el konsolu Nintendo Switch benzeri ekran ve kontrolcüleri ile oyun dünyasına yeni bir soluk getirebilir. Halen çalışmalar devam ediyor.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    2,6b
    1
    10
    Oyun Konsolları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Dell Alienware taşınabilir konsol geliştirdi

    Nintendo Switch konsolunun beklenmedik başarısı tecrübeli üreticilerin benzer tasarımları denemeye başlamasını sağladı. Dell Alienware konsept taşınabilir konsolunu CES 2020 fuarına getirdi. 

    Dell Concept UFO özellikleri

    Concept UFO konsolu Nintendo Switch ile çok benzer bir yapıda. 8 inçlik dokunmatik ekranın yan kenarlarına manyetik olarak tutturulan iki kontrolcü mevcut. Kontrolcüler bir ara aparat ile tek bir kontrolcü haline geliyor. Televizyona bağlamak için bir dock aksesuarı da mevcut. 

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    Concept UFO konsolunun farkı ise Windows 10 üzerinde çalışması. Dell kolay gezinti için özel bir ara yüz hazırlamış. Konsol taşınabilir halde F1 Racing oyununu 30fps civarlarında, dock modunda ise World War Z oyununu 60fps civarında oynatabiliyor. 

    Konsept olduğu için henüz oldukça hantal ve tuşları da sert. Ayrıca takılma olunca Windows 10 menüsüne çıkarak yeniden başlatma yapmanız gerekebiliyor. Dell halen konsept üzerindeki çalışmalarını devam ettiriyor.



    https://www.cnet.com/reviews/alienware-concept-ufo-preview/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    koskoca_BK 2 hf. en beğenilen
    Nintendo: Kanka aynısını geçirme, biraz değiştirerek yaz.
    DELL: Merak etme kanka.
    Yanıtla +8
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    Relax Relax 2 hf.
    Bu küçücük ekranlarda nasıl oyun oynuyorlar hayret ediyorum. 15.6 inch laptop ekranı bile bana küçük geliyor.
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    AMERICAN 1 hf.
    2 saat batarya ömrü var kol gibi fiyatı çünkü alienware lmao
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    DH Misafiri 2 hf.
    Win10 temelli olması bence bir hata. Bu boyutta son nesil oyunları oynatması zaten mümkün değil. Yerlerinde olsam ubuntu benzeri bir işletim sistemi kullanır ve epicgames gibi bir firmayla anlaşır ve exclusive oyunlar yaptırırdım. Böyle karı az bir proje olur.
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    sniper23 2 hf.
    İlginç bir konsept ama batarya durumu nedir merak ediyorum.
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    Venomstr 2 hf.
    Bilinmedik firmaların veya aktif olmayan firmaların bu işlere kalkışmamaları lazım. Tutmaz, tutma imkanı yok. Kimse bunlara oyun çıkarmaz. Aynı şekilde Atari de öyle. Atari firması eski olabilir ama aktif değil. Konsolu çıkardım, bitti gitti olmaz. Arkasını getirip yatırım yapmaları lazım. Arkasında durup sürekli ilgilenmeleri lazım.
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    Relax Relax 2 hf.
    Bu küçücük ekranlarda nasıl oyun oynuyorlar hayret ediyorum. 15.6 inch laptop ekranı bile bana küçük geliyor.
    2 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Galatas4ray 2 hf. Relax Relax
    Uçakta ve diğer ulaşım araçlarında elinde 27inç monitörle gezemeyeceğine göre 15 inç laptopla gezmek istemeyenlere böyle seçenekler iyi :)
    Yanıtla +2
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    Boragungoren 2 hf. Relax Relax
    Otobüsün ortasında açarsın 15.6 inch ekranı
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    PyroSemi 2 hf.
    Bildiğin aynısı bu
    Yanıtla
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    koskoca_BK 2 hf. en beğenilen
    Nintendo: Kanka aynısını geçirme, biraz değiştirerek yaz.
    DELL: Merak etme kanka.
    Yanıtla +8
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    2575 kez okundu.
    7 yorum yazıldı.

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