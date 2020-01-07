Dell Alienware taşınabilir konsol geliştirdi

Nintendo Switch konsolunun beklenmedik başarısı tecrübeli üreticilerin benzer tasarımları denemeye başlamasını sağladı. Dell Alienware konsept taşınabilir konsolunu CES 2020 fuarına getirdi.

Dell Concept UFO özellikleri

Concept UFO konsolu Nintendo Switch ile çok benzer bir yapıda. 8 inçlik dokunmatik ekranın yan kenarlarına manyetik olarak tutturulan iki kontrolcü mevcut. Kontrolcüler bir ara aparat ile tek bir kontrolcü haline geliyor. Televizyona bağlamak için bir dock aksesuarı da mevcut.

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Concept UFO konsolunun farkı ise Windows 10 üzerinde çalışması. Dell kolay gezinti için özel bir ara yüz hazırlamış. Konsol taşınabilir halde F1 Racing oyununu 30fps civarlarında, dock modunda ise World War Z oyununu 60fps civarında oynatabiliyor.

Konsept olduğu için henüz oldukça hantal ve tuşları da sert. Ayrıca takılma olunca Windows 10 menüsüne çıkarak yeniden başlatma yapmanız gerekebiliyor. Dell halen konsept üzerindeki çalışmalarını devam ettiriyor.

https://www.cnet.com/reviews/alienware-concept-ufo-preview/

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