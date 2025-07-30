PS Plus abonelerine Ağustos ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

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Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik hizmeti Playstation Plus, yepyeni oyunlarla genişlemeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu hizmet, PS Plus Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere üç farklı katmana ayrıldı ve her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Ağustos ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek ücretsiz oyunlar belli oldu.

PS Plus Ağustos 2025 oyunları

Hatırlayanlar olacaktır, Temmuz ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, Diablo IV, The King of Fighters XV ve Jusant dahil 3 yeni oyun eklenmişti. Ağustos ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise Lies of P, Day Z ve My Hero One’s Justice 2olacak. Bu üç oyunun 5 Ağustos'tan itibaren erişilebilir olacağını hatırlatalım.

Lies of P | PS5, PS4

Day Z | PS4

My Hero One’s Justice 2 | PS4

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu üç oyun yalnızca PS Plus Essential aboneliğini kapsıyor. Oyunların PS Store'daki toplam değeri ise 6.400TL'nin üzerinde. PS Plus Extra ve Deluxe oyunları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

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