PS Plus abonelerine Ağustos ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

PS Plus Ağustos 2025 oyunları
Hatırlayanlar olacaktır, Temmuz ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, Diablo IV, The King of Fighters XV ve Jusant dahil 3 yeni oyun eklenmişti. Ağustos ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise Lies of P, Day Z ve My Hero One’s Justice 2olacak. Bu üç oyunun 5 Ağustos'tan itibaren erişilebilir olacağını hatırlatalım.
- Lies of P | PS5, PS4
- Day Z | PS4
- My Hero One’s Justice 2 | PS4
Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu üç oyun yalnızca PS Plus Essential aboneliğini kapsıyor. Oyunların PS Store'daki toplam değeri ise 6.400TL'nin üzerinde. PS Plus Extra ve Deluxe oyunları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.
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