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    PS Plus abonelerine Ağustos ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

    Playstation kullanıcılarına sunulan abonelik servisi Playstation Plus'ın Ağustos ayındaki ücretsiz oyunları belli oldu. İşte PS Plus abonelerine Ağustos ayında sunulacak ücretsiz oyunlar... 

    PS Plus Ağustos 2025 oyunları belli oldu: 6.400TL değerinde! Tam Boyutta Gör
    Sony'nin abonelik hizmeti Playstation Plus, yepyeni oyunlarla genişlemeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu hizmet, PS Plus Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere üç farklı katmana ayrıldı ve her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Ağustos ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek ücretsiz oyunlar belli oldu. 

    PS Plus Ağustos 2025 oyunları

    Hatırlayanlar olacaktır, Temmuz ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, Diablo IV, The King of Fighters XV ve Jusant dahil 3 yeni oyun eklenmişti. Ağustos ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise Lies of PDay Z ve My Hero One’s Justice 2olacak. Bu üç oyunun 5 Ağustos'tan itibaren erişilebilir olacağını hatırlatalım. 

    • Lies of P | PS5, PS4
    • Day Z | PS4
    • My Hero One’s Justice 2 | PS4

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu üç oyun yalnızca PS Plus Essential aboneliğini kapsıyor. Oyunların PS Store'daki toplam değeri ise 6.400TL'nin üzerinde. PS Plus Extra ve Deluxe oyunları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

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