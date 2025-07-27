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Tam Boyutta Gör Nintendo'nun en yeni oyun konsolu Switch 2, küresel satışlarda rekor kırmaya devam ediyor. Son açıklanan verilere göre, el konsolu ilk ayında 3.1 milyonun üzerinde satış rakamına ulaştı. Bu rakamın büyük kısmı ise Japonya ve ABD pazarlarından geldi.

ABD ve Japonya'da yok satıyor

Paylaşılan rakamlara göre Switch 2, Japonya'da sadece bir ayda 1.5 milyon satışı geçerek, "ülke tarihinin en hızlı satan oyun donanımı" oldu. Ayrıca Japonya’daki lansman döneminde orijinal Switch modelini 3'te 1 oranında geride bırakan konsol, Bloomberg analisti Gearoid Reidy'ye göre, satış öncesinde dijital kayıt 2.2 milyon Japon oyuncu başvurdu.

Benzer bir başarı ABD'de de kaydedildi. Circana analisti Mat Piscatella'nın açıklamalarına göre, Switch 2 ilk ayda ABD'de 1.6 milyon satışa ulaştı. Bu performans, daha önce 2013 yılında PlayStation 4'ün elinde olan "ABD’nin en hızlı satan oyun konsolu" unvanının artık Switch 2'ye geçtiğini gösteriyor. Bu arada Nintendo, 10 aylık dönem için 15 milyon satış hedefi koymuştu.

Nintendo Switch 2 satışları Switch 1'i ikiye katladı 3 hf. önce eklendi

Şirketin ilk çeyrek raporu ve Switch 2'nin toplam satış verileri ise 1 Ağustos 2025'te açıklanacak. Dolayısıyla Nintendo'nun açıklamasına göre yeni rekor haberleri de alabiliriz.

Nintendo Switch 2 neler sunuyor?

Yeni nesil Switch, daha büyük bir gövdeye ve manyetik bağlantılı Joy-Con’lara sahip. 120Hz HDR destekli 1080p LCD ekran, daha ince çerçeveyle geliyor. Dock modunda 4K çıkış desteği sunan konsol, çift USB-C portu ve 256GB depolama alanı ile donatılmış. Ancak yalnızca microSD Express kartları destekliyor. Pil ömrü ise 2 ila 6.5 saat arasında değişiyor.

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Switch 2 satışları rekor kırdı: PS2 ve PS4'ü geride bıraktı

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