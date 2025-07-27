Switch 2 satışları rekor kırdı: PS2 ve PS4'ü geride bıraktı

ABD ve Japonya'da yok satıyor
Paylaşılan rakamlara göre Switch 2, Japonya'da sadece bir ayda 1.5 milyon satışı geçerek, "ülke tarihinin en hızlı satan oyun donanımı" oldu. Ayrıca Japonya’daki lansman döneminde orijinal Switch modelini 3'te 1 oranında geride bırakan konsol, Bloomberg analisti Gearoid Reidy'ye göre, satış öncesinde dijital kayıt 2.2 milyon Japon oyuncu başvurdu.
Benzer bir başarı ABD'de de kaydedildi. Circana analisti Mat Piscatella'nın açıklamalarına göre, Switch 2 ilk ayda ABD'de 1.6 milyon satışa ulaştı. Bu performans, daha önce 2013 yılında PlayStation 4'ün elinde olan "ABD’nin en hızlı satan oyun konsolu" unvanının artık Switch 2'ye geçtiğini gösteriyor. Bu arada Nintendo, 10 aylık dönem için 15 milyon satış hedefi koymuştu.
Şirketin ilk çeyrek raporu ve Switch 2'nin toplam satış verileri ise 1 Ağustos 2025'te açıklanacak. Dolayısıyla Nintendo'nun açıklamasına göre yeni rekor haberleri de alabiliriz.
Nintendo Switch 2 neler sunuyor?
Yeni nesil Switch, daha büyük bir gövdeye ve manyetik bağlantılı Joy-Con’lara sahip. 120Hz HDR destekli 1080p LCD ekran, daha ince çerçeveyle geliyor. Dock modunda 4K çıkış desteği sunan konsol, çift USB-C portu ve 256GB depolama alanı ile donatılmış. Ancak yalnızca microSD Express kartları destekliyor. Pil ömrü ise 2 ila 6.5 saat arasında değişiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya