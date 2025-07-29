AYANEO Next 2 tanıtıldı: Strix Halo APU ve dahası

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Tam Boyutta Gör AMD Strix Halo mimarisine sahip ilk el konsolu olan AYANEO Next 2 sonunda tanıtıldı. Cihaz, hem donanımsal hem de termal tasarım açısından markanın el konsolu portföyündeki en iddialı modellerden biri olarak geliyor. İşte AYANEO Next 2 özellikleri...

AYANEO Next 2 neler sunuyor?

AYANEO Next 2, AMD'nin 16 çekirdekli Ryzen AI MAX+ 395 "Strix Halo" APU'sundan güç alıyor. Bu APU, entegre Radeon 8060S GPU birimiyle birlikte geliyor. Yeni konsol, halihazırda kullanılan Ryzen 7 8840U gibi çözümlerle kıyaslandığında, üç kat daha fazla GPU işlem birimine sahip. Bu da RDNA 5 tabanlı grafik biriminin 48 hesaplama birimine ulaştığını gösteriyor. Bu arada, kağıt üzerinde Radeon 8060S'in Ryzen Z2 Extreme'de bulunan Radeon Radeon 890M ile benzer olduğunu söyleyelim.

Tam Boyutta Gör Yeni modelin tasarımında da önemli değişiklikler var. AYANEO, bu cihazda ilk kez çift fanlı bir soğutma çözümüne yer veriyor. Bu sistem, özellikle Strix Halo gibi üst düzey APU’lar için daha geniş termal alan yaratmayı hedefliyor. Ancak bu tasarımın batarya ömrünü nasıl etkileyeceği şu an için belirsiz.

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AYANEO Next 2, markanın belirttiğine göre "yüksek kapasiteli" bir batarya ile geliyor. Şirket, rakamlara ise değinmedi. Ancak daha önceki modelde bu değelerin 47Whr civarında olduğunu söyleyelim. Dolayısıyla güncel rakiplerinde olduğu gibi 70-80 Whr olması muhtemel. AYANEO Next 2'nin 8 inç IPS destekli civarında bir panel ile geleceği belirtiliyor.

AYANEO kurucusu Arthur Zhang’ın açıklamasına göre, Next 2 modeli 2025–2026 yol haritasının temel taşlarından biri olacak ve markanın yeni nesil amiral gemisi olarak konumlandırılacak. Şu anda sadece prototip görselleri paylaşılan modelin, ticari versiyonunun 2025 sonu veya 2026 başında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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