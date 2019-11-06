Dell en güçlü dayanıklılık odaklı tablet modelini duyurdu

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Dayanıklılık odaklı taşınabilir bilgisayar sistemleri dendiğinde akla ilk Panasonic Toughbook serisi gelir ancak Dell de bu sınıfta önemli isimlerden birisi. Firma dünyanın en güçlü 12 inçlik dayanıklılık odaklı tablet modelini duyurdu.

Dell Latitude 7220 Rugged Extreme özellikleri ve fiyatı

Dell Latitude 7220 Rugged Extreme adındaki tablet modeli 12 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunuyor ve 1000 nit parlaklık seviyesine kadar ulaşabiliyor. Parlamalar için özel bir ekran kaplaması kullanılırken eldivenle bile dokunmatik özelliği hassasiyetini muhafaza ediyor.

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Dayanıklılık odaklı olduğu için Dell Latitude 7220 Rugged Extreme tablet modeli bildiğimiz tasarım standartlarından oldukça uzak ve şartları karşılayabilmek adına dayanıklı kasa ve taşıma kulbuna sahip. MIL-STD-810G/H sertifikası ile darbelere karşı, IP65 sertifikası ile su altında kalmaya karşı, Class 1 Div 2 sertifikası ile zararlı kimyasal ortamlarda çalışmaya dayanıklı. Ayrıca -28 dereceden 70 dereceye kadar çalışabilme imkanına sahip. Çift değiştirilebilir batarya sayesinde kesintisiz bir hizmet sunabiliyor.

Sekizinci nesil Intel Core işlemciler kullanan tablet modeli 2TB’a kadar depolama kapasitesi sunuyor. WiFi 6, GPS, 4G, kızıl ötesi bağlantı seçenekleri mevcut. Ayrıca AT&T operatörünün ayrı bir frekans bandı belirleyerek acil durumlar için iletişim kurduğu FirstNet ağına da dahil durumda. Dell Latitude 7220 Rugged Extreme tablet modeli 1899$ başlangıç fiyatına sahip.

https://www.techpowerup.com/260834/new-dell-latitude-7220-rugged-extreme-most-powerful-12-fully-rugged-tablet