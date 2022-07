Dell Inspiron 14 Plus ve Inspiron 16 Plus tanıtıldı: İşte özellikleri

Dell Inspiron 14 Plus ve Inspiron 16 Plus duyuruldu. Windows 11 Home yüklü gelen yeni Dell laptoplar, zengin işitsel görseller sunuyor ve yaratıcılığı geliştirmeyi amaçlıyor.

Dell Inspiron 14 Plus özellikleri

Ekran: 14.0 inç, 16:10, 2.2K (2240x1400), 300 nit

İşlemci: 12. nesil Intel Core i7-12700H

Ekran kartı: Intel Iris Xe / NVIDIA GeForce RTX 3050, 4GB GDDR6

Bellek: 8GB / 16GB, DDR5, 4800MHz

Depolama: 1TB'a kadar, PCIe NVMe, SSD

İşletim sistemi: Windows 11 Home, Microsoft Office yok

Kamera: 1080p 30fps FHD

Bağlantı: Intel WiFi 6E (6GHz), Bluetooth 5.2

Portlar: 2x USB 3.2 Gen 1, 1x Thunderbolt 4.0, kulaklık girişi, HDMI 2.0, microSD kart yuvası

Batarya: 4 hücreli, 64Wh, 90w USB-C adaptörü

Ağırlık: 1.68 kg

Dell Inspiron 14 Plus, 12. nesil Intel core işlemci / AMD Ryzen 3000 serisi işlemci ile geliyor. 2’si 1 arada Inspiron 14 Plus, her yerden ince görünüyor ve 16:10 en boy oranı, full HD çözünürlük, Comfortview, DC karartma ve düşük mavi ışık özelliklerine sahip ekranla geliyor. Geniş bir touchpad ve isteğe bağlı kalem ile geliyor. Kalem eşleştirme gerektirmiyor ve Windows 11 ile uyumlu.

Dell Inspiron 14 Plus, 8 GB / 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanı ile geliyor. Windows 11 Home yüklü gelen bilgisayar WiFi 6E ve Bluetooth 5.2 bağlantısına sahip. Port tarafında 2 adet USB 3.2 (Gen 1), Thunderbolt 4.0, HDMI 2.0 ve güç adaptörü bağlantı noktasını içeriyor.

Dell Inspiron 16 Plus özellikleri

Ekran: 16 inç, 16:10, 3K (3072x1920), 300 nit

İşlemci: 12. nesil Intel Core i7-12700H

Ekran kartı: Intel Iris Xe / NVIDIA GeForce RTX 3060, 6GB GDDR6

Bellek: 16GB, DDR5, 4800MHz

Depolama: 1TB, M.2, PCIe, NVMe, SSD

İşletim sistemi: Windows 11 Home, Microsoft Office yok

Kamera: 1080p 30fps FHD

Bağlantı: Intel WiFi 6E (6GHz), Bluetooth 5.2

Portlar: 2x USB 3.2 Gen 1, 1x Thunderbolt 4.0, kulaklık girişi, HDMI 2.0, microSD kart yuvası

Batarya: 6 hücreli, 86Wh, 130w USB-C adaptörü

Ağırlık: 2.05 kg

Dell Inspiron 16 Plus, Nvidia GeForce RTX 3060 ekran kartıyla geliyor. NVIDIA GeForce RTX grafik işlemciye 12. nesil Intel Core H işlemci eşlik ediyor. 4800MHz DDR5 belleği sayesinde kullanıcıların uygulamaları sorunsuzca yükleyeceği ve uygulamalar arasında sorunsuzca geçiş yapabileceği belirtiliyor. Inspiron 16 Plus’ın iç mimarisi daha hızlı performans ve daha iyi ısı dağılımı sağlıyor. Ekranı 3K’ya kadar çözünürlük sunuyor.

Inspiron 16 Plus, zamanlı gürültü azaltma özelliğine sahip FHD web kamera ile net görüntülü aramalara imkan veriyor. Web kamera geniş dinamik aralığa ve yapay zeka gürültü azaltma teknolojisiyle birleştirilmiş çift mikrofona sahip. 1 TB’a kadar depolama alanı sunan dizüstü bilgisayar Windows 11 işletim sistemiyle geliyor. Stereo hoparlörleri Waves MaxxAudio Pro ve Dolby Atmos ile geliyor. Diğer modelle aynı bağlantı noktalarına sahip.

Dell Inspiron 14 Plus ve 16 Plus fiyatı

Dell Inspiron 14 Plus fiyatı 1349 dolar, Inspiron 16 Plus fiyatı 1749 dolar’dan başlıyor. Şimdilik sadece koyu yeşil renk seçeneği mevcut.

