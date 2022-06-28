Dell hızlı şarj destekli USB çoklayıcısını duyurdu

Zaman içerisinde USB çoklayıcı cihazları da kendisini geliştirdi. Port sayısı arttı, farklı standartlara destek sunmaya başladı ve hızlı şarj yeteneği de kazandı. Dell 6-in-1 USB-C Multiport Adapter-DA305 bunlardan birisi.

Dell USB-C Multiport çoklayıcı

Dell USB-C Multiport çoklayıcı aksesuarı 69.8mmx69.8mmx24.5mm boyutlarına sahip ve 83.9 gram. Saklanabilir kablosu sayesinde rahat bir şekilde çantanızda taşıyabiliyorsunuz ve oldukça şık bir görünümü var.

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Gövde içerisinde 2 adet USB 3.1 Gen.2 Type-A, 1 adet USB Type-C, HDMI2.0 (3,840 x 2,160 / 60Hz), DisplayPort (3,840 x 2,160 / 60Hz) ve RJ45 portları yer alıyor. Kablo ise alt kısma yerleştiriliyor. Type-C girişinden 90W enerji aktarımı mümkün.

MacOS, RedHat Enterprise, Ubuntu, Google Chrome, Windows 10 ve Windows 11 işletim sistemleri ile uyumlu olan Dell USB-C Multiport çoklayıcı 105$ fiyat etiketine sahip.

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Dell USB-C Multiport DA305 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı