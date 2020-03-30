Denetim masası Windows 10'dan kaldırılabilir

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Microsoft’un strateji değişikliğine giderek bir hizmet olarak geliştirmeye başladığı Windows sürümünde kullanıcıların zor alışacağı bir değişiklik daha yolda. Görünüşe göre uzun yıllardır bir çok önemli değişikliği yapmak üzere kapısını çaldığımız denetim masasına elveda deme vakti geldi.

Denetim masası da tarihteki yerini alabilir

Windows 10’un Insider kullanıcılara sunduğu yapı 2004 yapısında şu günlerde denetim masası ya bir yere saklanıyor ya da erişilemez hale geliyor. Bu uzun bir zamandır önemli özelliklerini yeni ayarlar uygulamasına kaptıran denetim masasının son demlerini yaşadığına işaret ediyor olabilir.

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Eski tasarıma sahip bölümleri modern bir arayüze sahip eşdeğeriyle değiştiren Microsoft’un denetim masasını kullanımdan kaldırıp kaldırmayacağı henüz doğrulanmasa da önümüzdeki büyük özellik güncelleştirmesi yapı 2004’te karşılacağımız yenilik listesine bir satır daha ekleneceğe benziyor.

https://www.guru3d.com/news-story/microsoft-prepares-to-remove-the-classic-control-panel-in-windows-10.html

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