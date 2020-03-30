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    Denetim masası Windows 10'dan kaldırılabilir

    Yazılım devi popüler işletim sisteminde önemli bir değişikliğe daha gidebilir. Yıllardır alışılagelinmiş panel yerini halefine bırakıyor.
    2 sa.
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    11
    İşletim Sistemleri
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Denetim masası Windows 10'dan kaldırılabilir
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    Microsoft’un strateji değişikliğine giderek bir hizmet olarak geliştirmeye başladığı Windows sürümünde kullanıcıların zor alışacağı bir değişiklik daha yolda. Görünüşe göre uzun yıllardır bir çok önemli değişikliği yapmak üzere kapısını çaldığımız denetim masasına elveda deme vakti geldi.

    Denetim masası da tarihteki yerini alabilir

    Windows 10’un Insider kullanıcılara sunduğu yapı 2004 yapısında şu günlerde denetim masası ya bir yere saklanıyor ya da erişilemez hale geliyor. Bu uzun bir zamandır önemli özelliklerini yeni ayarlar uygulamasına kaptıran denetim masasının son demlerini yaşadığına işaret ediyor olabilir.

    Ayrıca Bkz. "Güncellenmeyen Dell ve HPE SSD’ler kullanılamaz hale gelecek"

    Eski tasarıma sahip bölümleri modern bir arayüze sahip eşdeğeriyle değiştiren Microsoft’un denetim masasını kullanımdan kaldırıp kaldırmayacağı henüz doğrulanmasa da önümüzdeki büyük özellik güncelleştirmesi yapı 2004’te karşılacağımız yenilik listesine bir satır daha ekleneceğe benziyor.



    https://www.guru3d.com/news-story/microsoft-prepares-to-remove-the-classic-control-panel-in-windows-10.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    interwap (Volkan ) 2 sa. en beğenilen
    Sakın böyle bir hata yapma MS. Windows 10 ayarlarda kaybolunca denetim masasını açıyoruz.
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    ERIKCI (Arap Saçı) 1 sa.
    Denetim masası Microsoft 'un en başarılı ürünü olabilir
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    emreb78 (Emre BOYACILAR) 1 sa.
    Bu haber çok eski zaten windows 10 un ilk çıkışında denetim masası yok gibiydi erişim imkansız gibi bir şeydi sonra isyanlarla biraz daha ortalığa erişilebilir hale getirdiler. Yani amaç win 10 başından beri bu zaten. Microsoft'ta kalkacak diye Win 10 çıkışında söylemişti. Yine bir Donanımhaber saldım çayıra mevlam kayıra haberi.
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    FreeRun 1 sa.
    Windows 10 karmakarışık bir sistem ayarların hepsi her yere dağılmış durumda
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    yerdavader 1 sa.
    #denetimMasamaDokunma
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    babico (Müslüm Barış Korkmazer) 1 sa.
    denetim masasına dokunanın anasıyla samimi bir görüşme yaparım.
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    The G-Man 2 sa. yeni yorumcu
    Ayarların tek çatı altında toplanması şarttı zaten.
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    interwap (Volkan ) 2 sa. en beğenilen
    Sakın böyle bir hata yapma MS. Windows 10 ayarlarda kaybolunca denetim masasını açıyoruz.
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    Chromé (Gökay ) 2 sa.
    Zaten Denetim Masası'ndaki seçenekler Windows 10'un Ayarlar uygulamasına kademe kademe entegre ediliyor. Microsoft'un politikası en başından beri bu yönde.
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