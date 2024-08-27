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    Anlık Bildirim

    Microsoft, Denetim Masası'nı yakın zamanda Windows'tan kaldırmayacak

    Microsoft’un 1985'ten beri sistem ayarlarını görüntülemek ve değiştirmek için kullanılan Denetim Masası’nı kaldıracağı iddia edilmişti. Ancak görünüşe göre bu gerçekleşmeyecek.
    Microsoft, Denetim Masası'nı Windows'tan kaldırmayacak Tam Boyutta Gör
    Son günlerde Microsoft'un Windows Denetim Masası'nı yakında kaldıracağına dair haberler gündeme geldi. Esasında bunlar iddia niteliğinde değildi, doğrudan firmanın yayınladığı destek belgelerinde yer alıyordu. Belgede Denetim Masası'nın yerini yakında Ayarlar uygulamasına bırakacağı belirtiliyordu. Ancak Microsoft, destek belgesini güncelleyerek Denetim Masası'nın yakın zamanda Windows'tan kaldırılma tehlikesiyle karşı karşıya olmadığını bildirdi.

    Denetim Masası'ndan devam

    Microsoft, destek belgesini güncelleyerek Denetim Masası'nın kaldırılmasının söz konusu olmadığını, sadece birçok ayarın Ayarlar uygulamasına taşınmaya devam ettiğini açıkladı. Şirket, bu geçiş sürecinin uzun yıllardır devam ettiğini ve Windows 11 ile birlikte birçok ayarın artık Denetim Masası yerine Ayarlar uygulaması üzerinden yapılabileceğini belirtti.

    Öte yandan Microsoft son aylarda daha fazla Denetim Masası ayarını Ayarlar arayüzüne taşıyor. Windows 11 nihayet yakında Denetim Masası'ndan kaçınmanızı sağlayan fare ayarlarına kavuşacak ve Denetim Masası'nı kullanmak zorunda kalmanız için büyük bir neden daha ortadan kalkacak. Yine de birçok Windows kullanıcısı işini Denetim Masası’ndan halletmeye devam ediyor. Bunun nedeni arayüzün basit ve bariz olması.

    Denetim Masası'nın tamamen kaldırılması şu an için gündemde değil. Microsoft, genellikle Windows'tan kaldırılacak özellikleri resmi olarak duyurmakta ve bu tür duyurular aylar hatta yıllar öncesinden yapılmakta. Dolayısıyla, Denetim Masası'nın Windows'tan tamamen kalkacağı gün, en azından yakın bir gelecekte, beklenmiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 2 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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