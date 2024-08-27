Microsoft, Denetim Masası'nı yakın zamanda Windows'tan kaldırmayacak

Denetim Masası'ndan devam
Microsoft, destek belgesini güncelleyerek Denetim Masası'nın kaldırılmasının söz konusu olmadığını, sadece birçok ayarın Ayarlar uygulamasına taşınmaya devam ettiğini açıkladı. Şirket, bu geçiş sürecinin uzun yıllardır devam ettiğini ve Windows 11 ile birlikte birçok ayarın artık Denetim Masası yerine Ayarlar uygulaması üzerinden yapılabileceğini belirtti.
Öte yandan Microsoft son aylarda daha fazla Denetim Masası ayarını Ayarlar arayüzüne taşıyor. Windows 11 nihayet yakında Denetim Masası'ndan kaçınmanızı sağlayan fare ayarlarına kavuşacak ve Denetim Masası'nı kullanmak zorunda kalmanız için büyük bir neden daha ortadan kalkacak. Yine de birçok Windows kullanıcısı işini Denetim Masası’ndan halletmeye devam ediyor. Bunun nedeni arayüzün basit ve bariz olması.
Denetim Masası'nın tamamen kaldırılması şu an için gündemde değil. Microsoft, genellikle Windows'tan kaldırılacak özellikleri resmi olarak duyurmakta ve bu tür duyurular aylar hatta yıllar öncesinden yapılmakta. Dolayısıyla, Denetim Masası'nın Windows'tan tamamen kalkacağı gün, en azından yakın bir gelecekte, beklenmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.