Microsoft, Denetim Masası'nı yakın zamanda Windows'tan kaldırmayacak

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Tam Boyutta Gör Son günlerde Microsoft'un Windows Denetim Masası'nı yakında kaldıracağına dair haberler gündeme geldi. Esasında bunlar iddia niteliğinde değildi, doğrudan firmanın yayınladığı destek belgelerinde yer alıyordu. Belgede Denetim Masası'nın yerini yakında Ayarlar uygulamasına bırakacağı belirtiliyordu. Ancak Microsoft, destek belgesini güncelleyerek Denetim Masası'nın yakın zamanda Windows'tan kaldırılma tehlikesiyle karşı karşıya olmadığını bildirdi.

Denetim Masası'ndan devam

Microsoft, destek belgesini güncelleyerek Denetim Masası'nın kaldırılmasının söz konusu olmadığını, sadece birçok ayarın Ayarlar uygulamasına taşınmaya devam ettiğini açıkladı. Şirket, bu geçiş sürecinin uzun yıllardır devam ettiğini ve Windows 11 ile birlikte birçok ayarın artık Denetim Masası yerine Ayarlar uygulaması üzerinden yapılabileceğini belirtti.

Öte yandan Microsoft son aylarda daha fazla Denetim Masası ayarını Ayarlar arayüzüne taşıyor. Windows 11 nihayet yakında Denetim Masası'ndan kaçınmanızı sağlayan fare ayarlarına kavuşacak ve Denetim Masası'nı kullanmak zorunda kalmanız için büyük bir neden daha ortadan kalkacak. Yine de birçok Windows kullanıcısı işini Denetim Masası’ndan halletmeye devam ediyor. Bunun nedeni arayüzün basit ve bariz olması.

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Denetim Masası'nın tamamen kaldırılması şu an için gündemde değil. Microsoft, genellikle Windows'tan kaldırılacak özellikleri resmi olarak duyurmakta ve bu tür duyurular aylar hatta yıllar öncesinden yapılmakta. Dolayısıyla, Denetim Masası'nın Windows'tan tamamen kalkacağı gün, en azından yakın bir gelecekte, beklenmiyor.

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