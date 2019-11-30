Deniz altı fiber optik kablolarla deprem tespiti yapıldı

Tam Boyutta Gör Rice ile Berkeley Üniversitelerinde görevli araştırmacılar, okyanus tabanına yerleştirilmiş olan ve internet erişimi için kullanılan fiber optik kabloların deniz tabanında meydana gelen depremler ile daha önce keşfedilmemiş jeolojik yapıların ortaya çıkarılmasında kullanılabileceğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, Science dergisinde yayımlanan ve 4 gün süren bir deneyi baz alan çalışmada sualtı fay hatlarında meydana gelen 3.5 şiddetinde bir depremi tespit etmeyi başardı.

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Kaliforniya’da bulunan Monterey körfezindeki fiber optik kablo hattının 20 kilometrelik bölümünü kullanan araştırmacılar, bu sayede 10.000 sismik istasyonun kapasitesine eş değer bir gözlem ağı oluşturmuş.

Bilim insanları; ışığı sezebilen, şiddetini değiştirebilen ve oluşturan bir cihazı kullandıkları teknikte fiber optik kabloya bu cihaz aracılığıyla kısa aralıklarla lazer atımı gerçekleştirmişler. Kabloda oluşan gerilim oranına göre ise lazerin geri yansıma şiddeti ölçülmüş. Araştırmacılar daha sonra, geri yansıma şiddetini her iki metrede ölçerek 20 km uzunluktaki bahsi geçen 10.000 hareket sensörünü oluşturmuş. Dağıtılmış Akustik Algılama adı verilen ve daha önce karada bulunan fiber optik kablolarla denemesi yapılan teknik ile deniz altında meydana gelen depremlerle ilgili veri toplanabilmesi böylece mümkün hale gelmiş.

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Yapılan deney hakkıanda konuşan Berkley Üniversitesinde görev yapan araştırmacı Nate Lindsey, “Deniz tabanı sismolojisinin incelenmesine çok ihtiyacımız var. Kıyıdan 50 km uzakta bile olsa okyanusta bulunan herhangi bir alet çok işimize yarayabilir.” ifadelerini kullanmış.

Araştırma ekibinin uzun vadedeki hedefinin ise dünya çapındaki 10 milyon km’den daha uzun olan fiber optik kablo ağını, sismik hareketlerin incelenmesi kapsamında kullanmak olduğu ifade ediliyor. Araştırmanın Rice Üniversitesi grubunda yer alan Jonathan Ajo-Franklin ise “ Bu araştırma sismolojinin sınırlarında dolaşıyor. Deniz tabanında bulunan fiber optik kabloların oşinografi sinyallerini incelemek ve fay hatlarının görüntülemek için ilk defa kullanılmasına tanıklık ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz deney, dünya çapındaki sismik gözlem ağının bir eksiğini kapatabilir.” sözlerini sarf etmiş.

https://economictimes.indiatimes.com/news/science/undersea-telecom-cables-can-be-used-as-earthquake-monitoring-networks-study/articleshow/72288316.cms