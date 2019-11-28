Hindistan’dan 2022 yılı ile birlikte 200 Gigawatt’lık yenilenebilir enerji kapasitesi hedefi

Hindistan’ın Yeni ve Yenilenebilir Enerji bakanı RK Singh, Brezilya, Rusya, Çin ve Güney Afrika enerji bakanlarıyla bir araya geldiği toplantıda ülkesinin yenilenebilir enerji işletim kapasitesinin 2022 yılında 200 gigawatt seviyelerine çıkacağını söyledi. Hindistan’ın bu alandaki hedefi ilk olarak 175 gigawatt olarak duyurulmuştu.

Ülkesinin halihazırda 128 gigawatt toplam yenilenebilir enerji kapasitesine sahip olduğunu belirten bakan, bunun 45 gigawatt’ının hidroelektrik santrallerinden sağlandığını ifade ederken geri kalan 83 gigawatt’ın ise diğer yenilenebilir kaynaklardan elde edildiğini vurgulamış.

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200 gigawatt’lık hedefin geri kalan bölümünde 31 gigawatt’ın halen kurulumu devam eden tesisler, 35 gigawatt’ın ihale yoluyla ve 13 gigawatt’lık bölüm ise hidroelektrik santrali inşaatları ile karşılanacağı belirtiliyor. Bakana göre 2022 yılında 200 gigawatt’lık hedefin de aşılacağı öngörülüyor.

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CRISIL isimli derecelendirme kuruluşunun ülkenin koyduğu hedefleri en az %42 oranında ıskalayacağı analizinin hemen sonrasında bakanlık tarafından yapılmış olan açıklama, şirketin iddialarını yalanlar nitelikte görünüyor. Bakanlığın bu kapsamda yaptığı açıklamada, “CRISIL raporunda ne gerçekler göz önünde bulundurulmuş ne de Enerji Bakanlığımızın yenilenebilir enerjinin hızla yaygınlaşması için attığı adımlar dikkate alınmış. Raporda yer alan şüpheler tamamen asılsız ve sahadaki durumu yansıtmıyor.” ifadeleri kullanılmış.

Hidroelektrik santrallerden elde edilen enerjinin ciddi katkılar sağladığı Hindistan yenilenebilir enerji sektörü, 2022 yılının son günü itibariyle bakalım koymuş olduğu hedefe ulaşabilecek mi?

https://cleantechnica.com/2019/11/25/india-to-achieve-200-gigawatts-of-renewable-energy-capacity-by-2022/