Deutsche Bank raporunda sürpriz ifadeler: Bitcoin ve diğer kripto paralar, nakdin yerine geçebilir

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Finans dünyasında gelecekteki eğilimleri tahmin etmeye çalışan rapor, kripto para birimlerini “21. yüzyıl parası” olarak nitelendiriyor.

“Şimdiye kadar, kripto para birimleri küresel para envanterine ikame maddeler yerine ilaveler oldu. Sonraki on yılda, bu değişebilir. Düzenleyici engellerin aşılması, çekiciliğini genişletecek ve sonunda para yerine geçme potansiyellerini artıracaktır.”

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Rapor, enflasyonu, Bitcoin gibi alternatif para biçimlerinin yükselmesi için potansiyel bir katalizör olarak vurgulamaktadır.

“Sonunda, enflasyonun sistemimize daha fazla dahil olması ve fiat paranın sürdürülebilirliği konusunda şüphelerin doğması olası. Bu nedenle, alternatif para birimlerine olan talep, 2030'un gelmesiyle daha da yüksek olacaktır.

Fiat para birimleri, yetkililerin, rekor seviyedeki borç seviyeleri ile daha fazla getiri arasındaki dengeyi kurmaya çalışmaları arasındaki politika ikileminden kurtulacak mı? Bu, önümüzdeki on yıl için multi trilyon dolarlık (veya Bitcoin'lik) bir soru.”

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İnsanların benimseme hızına gelince, rapor 2030 yılına kadar 200 milyon blockchain cüzdan kullanıcısı olabileceğini öngörüyor.



https://dailyhodl.com/2019/12/06/bitcoin-and-cryptocurrency-could-replace-cash-says-bombshell-deutsche-bank-report/