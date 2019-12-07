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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Deutsche Bank raporunda sürpriz ifadeler: Bitcoin ve diğer kripto paralar, nakdin yerine geçebilir

    Deutsche Bank'ın yeni raporunda, kripto para birimlerinin nakit bir alternatif olmaktan öte, önümüzdeki on yıl içerisinde tamamen nakdin yerini alacağı belirtiliyor.
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    kripto para
    Can Korkmaz
    Editör
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    Deutsche Bank raporunda sürpriz ifadeler: Bitcoin ve diğer kripto paralar, nakdin yerine geçebilir
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    Finans dünyasında gelecekteki eğilimleri tahmin etmeye çalışan rapor, kripto para birimlerini “21. yüzyıl parası” olarak nitelendiriyor.

    “Şimdiye kadar, kripto para birimleri küresel para envanterine ikame maddeler yerine ilaveler oldu. Sonraki on yılda, bu değişebilir. Düzenleyici engellerin aşılması, çekiciliğini genişletecek ve sonunda para yerine geçme potansiyellerini artıracaktır.”

    Ayrıca Bkz. "Japonya'nın en büyük bankası, dijital para geliştirme haberlerini yalanladı"

    Rapor, enflasyonu, Bitcoin gibi alternatif para biçimlerinin yükselmesi için potansiyel bir katalizör olarak vurgulamaktadır.

    “Sonunda, enflasyonun sistemimize daha fazla dahil olması ve fiat paranın sürdürülebilirliği konusunda şüphelerin doğması olası. Bu nedenle, alternatif para birimlerine olan talep, 2030'un gelmesiyle daha da yüksek olacaktır.

    Fiat para birimleri, yetkililerin, rekor seviyedeki borç seviyeleri ile daha fazla getiri arasındaki dengeyi kurmaya çalışmaları arasındaki politika ikileminden kurtulacak mı? Bu, önümüzdeki on yıl için multi trilyon dolarlık (veya Bitcoin'lik) bir soru.”

    Deutsche Bank raporunda sürpriz ifadeler: Bitcoin ve diğer kripto paralar, nakdin yerine geçebilir
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    İnsanların benimseme hızına gelince, rapor 2030 yılına kadar 200 milyon blockchain cüzdan kullanıcısı olabileceğini öngörüyor.
     



    https://dailyhodl.com/2019/12/06/bitcoin-and-cryptocurrency-could-replace-cash-says-bombshell-deutsche-bank-report/ Yorum Yaz
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    DH Misafiri 3 gün
    spekülasyonları nasıl durduracaklar. bir kontrol mekanizması yokki bunların. şu anki coinler pişmanlıktır arkadaşlar. herkez 3 tane zengin olan insanı konuluyor ama batan milyonları kimse konuşmuyor. 3 tane balina tüm emeklerinizi sadece birkaç saat içerisinde sizden alabilir. ve bunu zenginler haricinde kontrol edebilecek kimse yok.
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    diemcizone 4 gün
    Fiat para saçmalıktır, kripto paraların yükselişi engellenemez ve kesinlikle destekliyorum, kafası çalışan her emekçinin desteklemesi gerekir. Para basma tekelini devletlerin ve merkezi oteritelerin elinden almak istiyoruz.
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    homeedition88 5 gün
    Fiat araba markası, sanırım "fiyat" demek istiyorsunuz.
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    atalay_xxx 5 gün homeedition88
    bunlar bilinmeyince kriptoya önyargılı davranıyoruz genelde.


    Fiat Para Nedir?


    Günümüzdeki itibari parayı ifade eden karşılığında değerli maden olmayan ancak üzerindeki yazılı değer kadar satın alma gücüne sahip paralardır.

    Fiat paranın güvencesi, parayı basmaya yetkili olan devletin kendisidir. Fiat paranın altın, gümüş gibi madenler bakımından karşılığı bulunmamaktadır.

    Fiat Para’nın toplum tarafından benimsenmesi için devlete güven olmalıdır. Bir kanunla yürürlüğe girer. Devletlerin fiat para üzerinde tam kontrolü vardır. İstedikleri zaman paranın değeri artırıp azaltabilirler.
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