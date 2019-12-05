Japonya'nın en büyük bankası, dijital para geliştirme haberlerini yalanladı

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4 Aralık'ta yapılan bir açıklamada, Mitsubishi UFJ Financial Group Bank (MUFG), yakın tarihli bir iş ortaklığının nihayetinde dijital para birimi çıkarıp çıkarmayacaklarına dahil karar vermediklerini söyledi.

Önceden, Japan Times da dahil olmak üzere çeşitli yerel İngilizce medya organları, MUFG'nin henüz adlandırılmamış bir dijital para birimini 2020'nin ilk yarısında piyasaya süreceğini bildirmişti.

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MUFG: “Bu raporlar MUFG Bank tarafından yapılan hiçbir duyuruya dayanmıyor” dedi ve ekledi: “Yeni bir şirket kurulması için ortak girişim anlaşması imzaladığımız doğrudur. Şu anda bu konuda başka bir karar alınmadı.”

Söylentilere göre, kullanıcının banka hesabına bağlı dijital para birimi hesabı, QR kodlarını kullanarak kullanıcıya akıllı telefonlarla ödeme yapma kolaylığı sağlayacak.

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Sağlam kaynaklardan alındığı söylenen Japan Times haberine göre, MUFG, tokenın arkasındaki şirkette azınlık hissesi alacak. Hisselerin %51'i, ortağı insan kaynakları hizmetleri sağlayıcısı Recruit Holdings'e ait olacak.

Giderek artan sayıda banka, ödemeler için kullanıcı taleplerini dikkate alarak Mizuho Bank’ın J-Coin Pay’i gibi, planlar peşinden koşuyor.

Söylentiler doğru mu yanlış mı bilinmez, fakat bu hamle doğruysa, MUGF’nin dijital para birimine ilk girişimi olmaz. Banka geçen yıl “MUFG Coin” adı altında bir kurum içi dijital para projesini açıklamıştı.

https://cointelegraph.com/news/japan-mufg-bank-denies-reports-it-is-developing-new-digital-currency