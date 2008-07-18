Devil May Cry 4 inceleme videosu

Haber Editörü
Platform:PC
Devil May Cry serisi PC kullanıcılarının karşına çıkıyor.Ana karakter Nero ve Dante ile maceraya kaldığımız yerden devam ediyoruz.4. oyunu ile de bol aksiyon ve güzel grafikler sunan oyun, incelemesi ile karşınızda.
Minimum Sistem Özellikleri
İşletim Sistemi:Windows XP/Vista
İşlemci: Pentium 4 @ 3 GHz/AMD 3000+
Ram: 512 MB (1 GB Vista)
Boş Alan: 8 GB
Ekran Kartı: 256 MB nVidia GeForce 6600/Ati Radeon X1650,
Önerilen Sistem Özellikleri
İşletim Sistemi: Windows XP/Vista
İşlemci: Intel Core 2 DUO/AMD X2 Serisi
Ram: 1 GB (2 GB Vista)
Ekran Kartı: 512 MB nVidia GeForce 8600/Ati Radeon 2600XT
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Vergil ölmedi, sadece yokoldu. Nereye gittiği belli değil. DMC5'te geri getirebilir Capcom isterse Vergil'ı. Şeytan haliyle ölmenin olayla ne alakası var? Şeytan haliyle çok güçsüz kalınca ayağa kalkamıyor mu iblisler?
İlk olarak, Devil May Cry 3'ü oynarsanız, daha çok tatmin olursunuz.
ama klavye ile değil game pad ile oynayın arkadaşlar klavye pek iyi olmuyor
ben de sinir krizine girdim çünkü.hele o komboları almak imkansız.bende var 20 5000 istiyorlar yaptım hileyi aldım hepsini mis gibi çiçek gibi:)
Bu oyun tek seferlik değildir. Her zorluk seviyesinde bitirdiğinde yeni seviyeler açılıyor. O sebeple dünyanın en iyi oyuncusuda olsan ilk seferde her şeyi alamazsın.
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