Devil May Cry 4 inceleme videosu

Platform:PC

Devil May Cry serisi PC kullanıcılarının karşına çıkıyor.Ana karakter Nero ve Dante ile maceraya kaldığımız yerden devam ediyoruz.4. oyunu ile de bol aksiyon ve güzel grafikler sunan oyun, incelemesi ile karşınızda.

Minimum Sistem Özellikleri

İşletim Sistemi:Windows XP/Vista

İşlemci: Pentium 4 @ 3 GHz/AMD 3000+

Ram: 512 MB (1 GB Vista)

Boş Alan: 8 GB

Ekran Kartı: 256 MB nVidia GeForce 6600/Ati Radeon X1650,



Önerilen Sistem Özellikleri

İşletim Sistemi: Windows XP/Vista

İşlemci: Intel Core 2 DUO/AMD X2 Serisi

Ram: 1 GB (2 GB Vista)

Ekran Kartı: 512 MB nVidia GeForce 8600/Ati Radeon 2600XT

