Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Devil May Cry 4 inceleme videosu

10 yıl
117,5b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdinç İyikul "By_e"
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Platform:PC

Devil May Cry serisi PC kullanıcılarının karşına çıkıyor.Ana karakter Nero ve Dante ile maceraya kaldığımız yerden devam ediyoruz.4. oyunu ile de bol aksiyon ve güzel grafikler sunan oyun, incelemesi ile karşınızda.

Minimum Sistem Özellikleri
İşletim Sistemi:Windows XP/Vista
İşlemci: Pentium 4 @ 3 GHz/AMD 3000+
Ram: 512 MB (1 GB Vista)
Boş Alan: 8 GB
Ekran Kartı: 256 MB nVidia GeForce 6600/Ati Radeon X1650,

Önerilen Sistem Özellikleri
İşletim Sistemi: Windows XP/Vista
İşlemci: Intel Core 2 DUO/AMD X2 Serisi
Ram: 1 GB (2 GB Vista)
Ekran Kartı: 512 MB nVidia GeForce 8600/Ati Radeon 2600XT


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
g4m3r 6 yıl
Arkadaşlar sadece yazmak istedim.Siz dmc 3'ü oynayıp bitirince Vergil'ı geri istiyorsunuz ya,işte maalesef Vergil geri gelmeyecek.Vergil şeytanların dünyasına düştü ve mundus'u yani karanlılar prensini yenmek istedi.(babası gibi).ancak başarısız oldu ve elindeki yamato kılıcı sayesinde mundus 1.oyununda dışarı çıktı ve dünyaya geldi.1.oyununda vergil'i öldürdük hem de onun şeytan haliyle (yani bir daha dirilmediği sürece yaşaması imkansız).
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Doppelgangbanger 6 yıl g4m3r
g4m3r

Arkadaşlar sadece yazmak istedim.Siz dmc 3'ü oynayıp bitirince Vergil'ı geri istiyorsunuz ya,işte maalesef Vergil geri gelmeyecek.Vergil şeytanların dünyasına düştü ve mundus'u yani karanlılar prensini yenmek istedi.(babası gibi).ancak başarısız oldu ve elindeki yamato kılıcı sayesinde mundus 1.oyununda dışarı çıktı ve dünyaya geldi.1.oyununda vergil'i öldürdük hem de onun şeytan haliyle (yani bir daha dirilmediği sürece yaşaması imkansız).

Vergil ölmedi, sadece yokoldu. Nereye gittiği belli değil. DMC5'te geri getirebilir Capcom isterse Vergil'ı. Şeytan haliyle ölmenin olayla ne alakası var? Şeytan haliyle çok güçsüz kalınca ayağa kalkamıyor mu iblisler?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blckhm 8 yıl
test
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TeKNoYDN 8 yıl
Güzel bir oyuna benziyor:) denemek lazım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Doppelgangbanger 8 yıl

TeKNoYDN

Güzel bir oyuna benziyor:) denemek lazım

İlk olarak, Devil May Cry 3'ü oynarsanız, daha çok tatmin olursunuz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
meteoravolkan 10 yıl
1 aydan beri oynuyorum arakadaşlar pcde ve süper oyun diyebilirim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmet328 10 yıl
çok zevkli ve eğlenceli
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AnseLmo82 10 yıl
ben bu gün bitirdim gerçekten muhteşem bir oyun herkese tavsiyem
ama klavye ile değil game pad ile oynayın arkadaşlar klavye pek iyi olmuyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmet328 10 yıl
anselmo82 Kardeşimle beraber oynadık bayağı eğlendik bol kombolar sayesinde,düşmanlarımıza acıdık yedikleri dayaklardan dolayı,oynamanızı kesinlikle tavsiye ederim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tiwaly 10 yıl
q6600 ve hd4870 ekran kartı var acaba oyunda fps açısında düşüklük yaşar mıyım ? Birde oyun pc için özel mi yoksa xbox veya ps3 çevirmesi mi yani optimizasyon sorunu olur mu ? İnceleme çok güzel teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
By_e 10 yıl
Mevcut sistemin ile oyundan iyi bir performans alacaksındır.Oyun pc için özel değil.Şubat ayında ilk olarak konsollara çıktı.Konsoldan port bir oyun olmasına rağmen optimizasyonu oldukça başarılı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Proob 10 yıl
Oyun Güzel Ama Oynamama Ekran Kartım İzin Vermiyor (Ati X550) Shader Model 2.0 Oyun Galiba 3.0 Destekliyor Demosunu Oynayamamıştım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canskru 10 yıl
ben bu oyunu oynadım bitirdim ama iş olmayınca hilesiyle geçtim bitirdim:D
ben de sinir krizine girdim çünkü.hele o komboları almak imkansız.bende var 20 5000 istiyorlar yaptım hileyi aldım hepsini mis gibi çiçek gibi:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Arsenic 10 yıl

Orjinalden alıntı: canskru

ben bu oyunu oynadım bitirdim ama iş olmayınca hilesiyle geçtim bitirdim:D
ben de sinir krizine girdim çünkü.hele o komboları almak imkansız.bende var 20 5000 istiyorlar yaptım hileyi aldım hepsini mis gibi çiçek gibi:)


Bu oyun tek seferlik değildir. Her zorluk seviyesinde bitirdiğinde yeni seviyeler açılıyor. O sebeple dünyanın en iyi oyuncusuda olsan ilk seferde her şeyi alamazsın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
devcitybg 10 yıl
Devil May Cry 4 : Dante Nero Combo Vid

youtube.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PongoLLe 10 yıl
Güzel inceleme olmuş teşekkürler. Henüz hiç DMC oynamamış biri olarak hep merak ederdim bu seriyi. Bu oyunla açılış yapacağım galiba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thesinanco 10 yıl
Oyunu bitirdim gerçketen çok güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
:White:DeviL: 10 yıl
süper inceleme olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
08:03
4K NBA 2K19 Video İnceleme
7,3b izlenme · 7 ay
08:19
HP Envy X2 kalemli 2si1 arada bilgisayar inceleme
8,3b izlenme · 5 ay
15:01
4K Red Dead Redemption 2 Video İnceleme
10,6b izlenme · 6 ay
05:09
Sıfır sorun WiFi | ASUS AiMesh inceleme
23,9b izlenme · 10 ay
04:09
DC Aquaman inceleme | Bilet alıp izlemeye değer mi?
13,3b izlenme · 4 ay
11:57
Bu kulaklık almaya değer mi? | Beats Studio Wireless 3 inceleme
4,3b izlenme · 5 gün
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,5b izlenme · 3 hf.
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8b izlenme · 3 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,3b izlenme · 3 gün
08:03
Marvel's Spider-Man Video İnceleme
10,9b izlenme · 8 ay
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,9b izlenme · 1 gün
10:32
PS4'e Özel Days Gone Olmuş Mu? Yoksa Hayal Kırıklığı Mı? - Video İnceleme
4,8b izlenme · 3 hf.
17:49
Oppo Reno 10x Zoom ön inceleme
5,2b izlenme · 4 hf.
18:01
Yok böyle mikrofon | Rode Wireless Go aldım
3,2b izlenme · 1 hf.
11:19
Samsung Galaxy S9 ve S9+ ön inceleme
19,5b izlenme · 1 yıl
08:31
Samsung X5 Harici SSD | 2300 Yazma - 2800 MB/sn okuma!
17,2b izlenme · 8 ay
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim