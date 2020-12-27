DH Android uygulaması geliştirme günlüğü #1

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Yakından takip edenlerin fark edebileceği üzere DH Android uygulaması sizin yorumlarınız ve geri dönüşlerinizle hızla şekil değiştirmeye devam ediyor. Biz de Android ekibi olarak hem sizlere teşekkür etmek hem de süreçleri daha şeffaf iletebilmek amacıyla yeni bir haber ile karşınızdayız. Şu an ilkini okuduğunuz geliştirme günlüklerini başlatarak, sizden daha fazla geri dönüş alabilmeyi ve projenin gelecek planlarını aktarabilmeyi amaçlıyoruz. Gelin isterseniz tanışarak başlayalım.

DH Android ekibinden herkese merhaba!

Pek çoğunuzun düşündüğü gibi DonanımHaber’deki tüm geliştirme süreçlerinin sorumlusu Citizen değil (Yine de problemli bir yer görürseniz Citizen’den bilmeye devam edebilirsiniz :D). Portal, Forum, Android ve iOS projeleri üzerinde çalışan geniş bir ekiple sizler için DonanımHaber deneyimini ileri taşımayı amaçlıyoruz. Biz de Android ayağı için Egemen Özogul (@basicodemine), Özcan Alaşalvar (@javara) ve Onur Emre Karadağ (@Kefelon)’dan oluşan üç kişilik geliştirici ekibi ile çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Tabii ki daha öncesinde projeye katkı sağlamış birçok Android geliştirici bulunuyor ancak son bir buçuk yıldır Android projemiz bu üçlü ile yol alıyor. DH Android uygulamasında görev almış ve emek vermiş önceki geliştiricilere de buradan teşekkürlerimizi iletelim.

Uygulamada neler değişiyor?

Bildiğiniz üzere DH Android uygulaması, beta aşamasını da dahil ettiğimizde oldukça uzun bir geçmişe sahip. Projenin hem portal hem de forumun tamamını kapsadığını düşündüğümüzde oldukça büyük bir hal alıyor. Uzun süredir Java + MVC ile geliştirilen proje, yaklaşık altı ay önce başlattığımız yeni süreçle birlikte Kotlin + MVVM altyapısı ile yoluna devam ediyor. Tabii ki bu geçişten önce ekip olarak aldığımız çeşitli eğitimlere ek olarak yüzlerce projeyi inceleyerek DH Android uygulamasına en uygun yapıyı belirlemeye çalıştık. Ara ara küçük değişimler olsa da final formunu alan altyapımız ile bir yandan projenin eski kısımlarını yeniden yazarken bir yandan da yeni özellikleri uygulamaya katmaya devam ediyoruz.

Bu süreci rahat atlatabilmemizin en büyük nedenlerinden biri, eski kısımlardaki hataları her gün takip ederek daha öncesinde düzeltmiş olmamız. Böylece özellikle son sürümlerimizde yüzde 99 üzerine çıkan crash-free oranımızla, DH Android uygulaması deneyimini çok daha iyi bir noktaya taşıdığımızı düşünüyoruz.

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Sizlerin desteği en büyük yardımcımız

Teknoloji platformu olmanın bize verdiği yararlardan biri, hiç şüphesiz oldukça önemli geri dönüşleriyle bizlere yardımcı olan DonanımHaber üyeleri. Android ekibi olarak bizzat takip ettiğimiz Android Uygulaması Geri Bildirimleri konusu bunun en büyük kaynağı. Buradan hem sizlerin isteklerini toplantılarda dile getirme şansı buluyor hem de bahsettiğiniz problemlerle ilgili direkt iletişime geçerek yardımcı olma şansı yakalıyoruz.

Kısacası DH Android uygulamasında gördüğünüz birçok geliştirme, konu içerisinde bizlere geri bildirimleriyle destek veren kullanıcılar sayesinde. Aynı konunun ilk mesajında uygulama sürüm notları gibi detayları da takip edebilirsiniz. Ek olarak Google Play ve AppGallery’deki yorumlarınız da bizler için oldukça önemli. Düzenli olarak geri dönüşlerinizi okuyor ve değerlendiriyoruz. Özellikle pozitif yorumlarınızı görmek bizi oldukça mutlu ediyor.

Teknoloji platformu olmanın sorumlulukları

Ekip olarak en çok üzerinde durduğumuz noktalardan biri bu. Teknolojiyi hiç olmadığı kadar yakından takip eden bir kitle için uygulama geliştirmek büyük bir keyif. Çeşitli sorumlulukları beraberinde getirdiği de bir gerçek. Bunun yansımalarını uygulama içerisindeki değişimlere ek olarak, yeni platformla hızla uyum sağlama noktasında da görebiliyorsunuz. Örneğin Huawei Mobil Servisleri ile güncellenen uygulamamızı hızla AppGallery’de yayınladık. Böylece Google servisleri bulunmayan Huawei telefon kullanıcıları da DH Android uygulamasının tüm özelliklerinden sorunsuz bir şekilde yararlanabiliyor.

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Bunun haricinde Android TV için geliştirdiğimiz uygulamamız ve (spoiler uyarısı) yakın gelecekte yayınlamayı düşündüğümüz Wear OS uygulaması gibi projelerimiz de mevcut. Anlayacağınız teknoloji platformu olmanın hakkını vermek amacıyla sizlere her türlü kanaldan ulaşmak en büyük temennimiz.

Gelecek planları neler?

Gelecek planlarımızdan ilki ve bizim önemli bir basamak olarak gördüğümüz ilerleme şu anda okuduğunuz bu geliştirme günlüğü. İlk yazıdan teknik detaylarla sizleri boğmak istemesek de DonanımHaber üyelerini uygulamanın geliştirilmesindeki her noktada görmek en büyük önceliğimiz.

Hatta sadece geribildirim almak veya isteklerinizi takip etmekten öte, projeyi parça parça açık kaynak olarak yayınlayıp, sizlerin bizzat dahil olabilmeniz hedeflerimizden biri. Hatta yakın zamanda Android TV projemizi açık kaynak hale getirerek ilk adımı atmayı planlıyoruz.

Kısa vadeli hedeflerde ise daha önce de belirttiğimiz üzere Kotlin + MVVM geçişini tamamlayarak proje içerisinde kullandığımız yeni teknolojileri uygulamanın tamamına yayabilmek. Özellikle sizlerin oldukça kullandığı konu detayı ve haber detayı kısımlarının bu geçişi tamamlamasıyla uygulama deneyiminin yeni bir seviyeye çıkacağını düşünüyoruz.

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Teşekkürler!

Android ekibine ek olarak, tasarım, backend ve yönetim tarafında da uygulamada emeği bulunan birçok DH çalışanı bulunmakta. İsimlerini tek tek saymak yerine hepsine toplu bir şekilde teşekkürlerimizi iletelim. Yine unutmadan Android Uygulamamızın Güncelleme Geçmişi konusunda bizlere geribildirimlerde bulunan, uygulama mağazaları üzerinden olumlu/olumsuz düşüncelerini dile getiren tüm kullanıcılarımıza da tekrardan teşekkürlerimizi iletelim.

Hala indirmediyseniz DH Android uygulamasını Google Play veya AppGallery üzerinden yükleyebilirsiniz. Sıcak fırsatlarda en çok tıklanan bağlantılar modülü ve Android TV uygulamamıza sesli/yazılı arama gibi yeni özellikler ekleyen güncellememiz aşamalı dağıtımda. Yakın zamanda tüm kullanıcılar tarafından erişebilir hale gelecek. Yılbaşından sonraki güncellememizde ise geçmiş ve bildirim gibi önemli sayfaların yenilendiğini göreceksiniz.

Umarız DH Android uygulaması hakkında kafanızda bulunan soru işaretleri gideren ve açıklayıcı bir yazı olmuştur sizler için. Bizlere olan isteklerinizi ve önerilerinizi bu haber altında da paylaşabilirsiniz. Bir sonraki geliştirme günlüğünde (seneye şakası yapmayacağız) görüşmek üzere.

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