Android 15 (One UI 7) güncellemesi alacak Samsung telefonlar

Tam Boyutta Gör Google, artık yavaş yavaş Android 15 sürümünün sonuna doğru geliyor ve temmuz ayında yeni sürümü nihai haline sokması bekleniyor. Bundan birkaç ay sonra ise üreticiler Android 15 güncellemesini dağıtmaya başlayacak. Haliyle Samsung Galaxy kullanıcıların cihazlarının Android 15 ile uyumlu olup olmadığını merak ediyor. Samsung’un resmi Android 15 güncelleme takvimini yayınlanmasına halen çok olsa da mevcut bilgiler ışığında uyumlu cihazların listesi oluşturuldu.

Android 15 ve One UI 7 güncellemesi alacak Samsung cihazlar

Galaxy S serisi

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A serisi

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 (LTE+5G)

Galaxy A14 (LTE+5G)

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)

Galaxy F serisi

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F15

Galaxy M serisi

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M15

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Burada listelenen cihazlar esasında Samsung’un resmi güncelleme desteğine göre hazırlanmış durumda. Bilindiği üzere Samsung neredeyse her Android telefon veya tablete en az iki büyük işletim sistemi yükseltmesi sağlıyor. Dolayısıyla Android 13 veya üstü bir sürümle piyasaya çıkan herhangi bir Samsung Galaxy cihazı bu güncellemeyi alacak. Ayrıca Samsung'un dört yıllık güncelleme politikasındaki tüm cihazlar Android 11 veya daha yüksek bir sürümle piyasaya çıktı, haliyle bunlar da güncellemeyi alacak.

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Android 15 (One UI 7) güncellemesi alacak Samsung telefonlar