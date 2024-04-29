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    Android 15 (One UI 7) güncellemesi alacak Samsung telefonlar

    Google, artık yavaş yavaş Android 15 sürümünün sonuna doğru yaklaşıyor. Bu bağlamda Android 15 ve One UI 7 güncellemesi alacak Samsung telefonlar ve tabletler merak konusu oluyor.
    Android 15 (One UI 7) güncellemesi alacak Samsung telefonlar Tam Boyutta Gör
    Google, artık yavaş yavaş Android 15 sürümünün sonuna doğru geliyor ve temmuz ayında yeni sürümü nihai haline sokması bekleniyor. Bundan birkaç ay sonra ise üreticiler Android 15 güncellemesini dağıtmaya başlayacak. Haliyle Samsung Galaxy kullanıcıların cihazlarının Android 15 ile uyumlu olup olmadığını merak ediyor. Samsung’un resmi Android 15 güncelleme takvimini yayınlanmasına halen çok olsa da mevcut bilgiler ışığında uyumlu cihazların listesi oluşturuldu.

    Android 15 ve One UI 7 güncellemesi alacak Samsung cihazlar

    Galaxy S serisi

    • Galaxy S24 Ultra
    • Galaxy S24+
    • Galaxy S24
    • Galaxy S23 Ultra
    • Galaxy S23+
    • Galaxy S23
    • Galaxy S23 FE
    • Galaxy S22 Ultra
    • Galaxy S22+
    • Galaxy S22
    • Galaxy S21 FE
    • Galaxy S21 Ultra
    • Galaxy S21+
    • Galaxy S21

    Galaxy Z serisi

    • Galaxy Z Fold 6
    • Galaxy Z Fold 5
    • Galaxy Z Flip 6
    • Galaxy Z Flip 5
    • Galaxy Z Fold 4
    • Galaxy Z Flip 4
    • Galaxy Z Fold 3
    • Galaxy Z Flip 3

    Galaxy A serisi

    • Galaxy A73
    • Galaxy A72
    • Galaxy A55
    • Galaxy A54
    • Galaxy A53
    • Galaxy A35
    • Galaxy A34
    • Galaxy A33
    • Galaxy A25
    • Galaxy A24
    • Galaxy A23
    • Galaxy A15 (LTE+5G)
    • Galaxy A14 (LTE+5G)

    Galaxy Tab serisi

    • Galaxy Tab S9 FE+
    • Galaxy Tab S9 FE
    • Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)
    • Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)
    • Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)
    • Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)
    • Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)
    • Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)

    Galaxy F serisi

    • Galaxy F55
    • Galaxy F54
    • Galaxy F34
    • Galaxy F15

    Galaxy M serisi

    • Galaxy M55
    • Galaxy M54
    • Galaxy M34
    • Galaxy M53
    • Galaxy M33
    • Galaxy M15

    Burada listelenen cihazlar esasında Samsung’un resmi güncelleme desteğine göre hazırlanmış durumda. Bilindiği üzere Samsung neredeyse her Android telefon veya tablete en az iki büyük işletim sistemi yükseltmesi sağlıyor. Dolayısıyla Android 13 veya üstü bir sürümle piyasaya çıkan herhangi bir Samsung Galaxy cihazı bu güncellemeyi alacak. Ayrıca Samsung'un dört yıllık güncelleme politikasındaki tüm cihazlar Android 11 veya daha yüksek bir sürümle piyasaya çıktı, haliyle bunlar da güncellemeyi alacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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