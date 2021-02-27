DH Android uygulaması geliştirme günlüğü #5

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Bir aralar DH Android uygulaması geliştirme günlüğü diye bir şey vardı, ne oldu ona ya? Aaa zaten onun içindeyiz, pardon. Yalnız biraz darıldık. İki haftadır yeni günlük yayınlamamıza rağmen bir arayıp iyi misiniz, bir şey mi oldu diye soran yok. Hatta bu günlüklükleri ilk defa gördüğünü söyleyecek kadar ileri gidebilecek kişiler olacağını düşünüyoruz ama sakinliğimizi korumak için vazgeçiyoruz.

Arayı açtık biraz, o yüzden birkaç sürümdeki değişimleri birlikte ileteceğiz sizlere. Durun önce ne yaptığımızı biz hatırlayalım sonra size aktaracağız. Teknoloji butonu muydu, yok onu yazdık. Heh tamamdır. Hadi buyurun geçelim.

Aramazsan arama yar?

Aslında forum ve portal tarafı için arama sayfalarımız uzun zamandır aktifti. Keyifle kullandığınıza da eminiz. Ancak daha önceki günlüklerde de defalarca ilettiğimiz üzere uygulama Java + MVC içinde boğuluyordu. Neyseki Kotlin + MVVM imdadımıza yetişti ve eski sayfaları hem daha temiz bir hale getirme hem de yeni teknolojileri dahil etme şansı yakaladık. İşte forum ve portal aramada yaşanan da bu.

Evet dışarıdan bakınca tasarımsal değişiklik olmadığı için “Süreyya Hanımın muhteşem değişimi” tadında bir etki yaratıyor olabilir. Gelin bir de içini bize sorun. Kısacası dışı sizi içi bizi yakardı, şimdi kimseyi yakmıyor. Bu çok komik olmadı sanki ama silmeyeceğiz.

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Yeri gelmişken arama kısmından biraz bahsedelim isterseniz. Tahmin edebileceğiniz gibi forum ve portal için iki farklı arama sayfası mevcut. Tüm konular arasında arama yaptıktan sonra çeşitli filtreler yardımıyla sadece başlıkları veya belirli tarih aralıklarını taramanız mümkün. Ayrıca arama yaparken seçebileceğini forum ve üye seçenekleri de adlarından da anlayabileceğiniz üzere direkt olarak belirli forumları veya üyeleri aramanıza olanak sağlıyor.

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Portal kısmındaki arama sayfamız ise farklı bir boyuta geçmeniz için siz.. Bir saniye o portal bu portal değildi. Evet bildiniz, haberler arasında gezinmek için de portal arama sayfasını kullanabilirsiniz. Bilindik filtrelere ek olarak portal tarafında galeri, video ve haber seçenekleri ile hedeflediğiniz içeriği çok daha hızlı bir şekilde bulabilirsiniz.

Dükkanımız, cadde üzeri, kombili ve ilan düzenlemelidir

Öncelikle buraya kadar maruz kaldığınız tüm espriler için özür dileyelim. Bugün kalite yerlerde gördüğünüz üzere. Neyse evet geldi. Dükkan ilanlarını düzenleme geldi. Aylardır “Dükkandaki ilanları güncelleyemiyorum bik bik bik” diye kafamızın etini yiyen çok sevgili üyelerimiz ferahlamışlardır umarız. Ofansif mi evet, umrumuzda mı değil.

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Ama bizce de çok iyi oldu, çok da güzel oldu bu özellik. Artık masaüstü forum sitemizde ilanlarınızla ilgili yapabileceğiniz tüm işlemleri Android uygulamamızda da gerçekleştirebileceksiniz. İlanı satıldı, rezerve vb. işaretlemek, referans istemek, ilanı güncelleyerek yukarı çıkmasını sağlamak gibi aklınıza gelebilecek her şey mevcut.

Giriş yapamıyorum

Artık yapabilirsin. Evet, tamam bu cidden can sıkıcıydı. Forum üzerinde sorunsuz kullanılan bazı üyeliklerin, uygulamada giriş yapamadığına dair geri dönüşleri uzun zamandır alıyorduk. Üstün mühendislik becerilerimizi kullanarak geliştirdiğimiz yeni giriş sistemi sayesinde artık giriş yapamayan kalmadı. Neyseki kimse içeride neler döndüğünü görmüyor.(*swh) Hayda yeşilli sözlük şeysi değil mi bu? Neyse DH turuncusu varken başka renkle karşılaştırma yapmaya gerek yok.

Küçük değişiklikler

Küçük şeylerden mutlu olmayı bilen üyelerimizin için ayırdığımız bu bölümde de kalan değişimlerden bahsedelim. Uygulama geneli başlıkların okunabilirliği için tasarım değişiklikleri yapılması, menü kısmına yeni bölümler eklenmesi (örneğin DH İndirim Kodları’na hızlı erişim), engellediğiniz kullanıcılarla ilgili gizlilik değişimleri, bildirim sayfasında ve bildirim ayarlarında düzenlemeler vb. şeklinde uzuyor. Ek olarak her zaman olduğu gibi DH Android Uygulaması Güncelleme Geçmişi altında bizlere ilettiğiniz problemleri de çözdük.

Siz bu satırları okurken…

Evet, siz bu satırları okurken Android ekibi olarak birçok yeni özellik üzerinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bazılarını sizlerin beğenisine sunmak için sabırsızlanıyoruz desek yeridir. Ama biraz beklemeniz lazım, yapacak bir şey yok. Zaten hayat da ölümü beklemek değil mi, günün sonunda? Belli ki bu kadar yazdıktan sonra kalite iyice düşüyor. Gerçi başlarda da çok yüksek sayılmaz diyeceksiniz, haklısınız.

Yine yeni yeniden bu özelliklerin geliştirmesinde Android ekibine ek olarak desteği olan backend, tasarım ve yönetim kısmındaki tüm arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi iletelim. 6 numarada görüşmek üzere!

DH Android Ekibi

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