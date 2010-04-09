Digitimes: "Apple, 5-7 inç arası boyutlara sahip yeni iPad üretebilir"

Digitimes'ın yayınladığı habere göre, Apple 2011 yılının ilk çeyreğinde 5-7 inç boyutlara sahip olacak yeni iPad modeli üzerinden çalışıyor. Yapılan analize göre Apple'ın 3 Nisan'da satışa sunduğu iPad'in daha küçük ebatlardaki yeni modelinin 2011 yılının ilk çeyreğinde üretileceği ve yeni iPad'lerin ultra taşınabilir sınıfta yer alacağı tahmin ediliyor. Digitimes, üretilmesi muhtemel olan yeni iPad'in eBook okuyucularla rekabet içinde olacağını ve bu yüzden fiyatının 400$'ın oldukça altında olacağını ön görüyor zira günümzde 250$ seviyesinde eBook okuyucular bulunabiliyor.

Digitimes, bu konuda ilerleyen zamanlarda daha kapsamlı bilgilerin verileceğini belirtiyor.