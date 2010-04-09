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Digitimes: "Apple, 5-7 inç arası boyutlara sahip yeni iPad üretebilir"

Digitimes'ın yayınladığı habere göre, Apple 2011 yılının ilk çeyreğinde 5-7 inç boyutlara sahip olacak yeni iPad modeli üzerinden çalışıyor.
9 yıl
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iPad
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Digitimes'ın yayınladığı habere göre, Apple 2011 yılının ilk çeyreğinde 5-7 inç boyutlara sahip olacak yeni iPad modeli üzerinden çalışıyor. Yapılan analize göre Apple'ın 3 Nisan'da satışa sunduğu iPad'in daha küçük ebatlardaki yeni modelinin 2011 yılının ilk çeyreğinde üretileceği ve yeni iPad'lerin ultra taşınabilir sınıfta yer alacağı tahmin ediliyor.  Digitimes, üretilmesi muhtemel olan yeni iPad'in eBook okuyucularla rekabet içinde olacağını ve bu yüzden fiyatının 400$'ın oldukça altında olacağını ön görüyor zira günümzde 250$ seviyesinde eBook okuyucular bulunabiliyor.
Digitimes, bu konuda ilerleyen zamanlarda daha kapsamlı bilgilerin verileceğini belirtiyor.

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batuhangultepe 9 yıl
Valla asusla apple öyle şeyler yapıyorlar ki insana aldırmak için cezbediyor.
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batuhangultepe 9 yıl
iphone da ipod touchdan yola çıkılarak yapıldı :D
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tym 9 yıl
bence çok güzel olur, keşke olsa. ipad hergün taşımak için fazla büyük, evde kullanmak için az özelliği var. iphone ekranı ise küçük. eğer bu haber gerçekse kesinlikle almak için beklerim.
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batuhangultepe 9 yıl
tam benim aklımdakini yazmışsın. İpod touch'la ipad karışımı olmuş o.
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technical death metal 9 yıl
iyi sallamislar yok oyle bir sey.. bir aralarda iphone mini diyorlardi:)
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Kuray 9 yıl
Aslinda iPhone olmasa boyle bisiy olabilirdi.

Tabi iPhone olmasa bunlarda olmazdi ama:D
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_Calderon_ 9 yıl

technical death metal

iyi sallamislar yok oyle bir sey.. bir aralarda iphone mini diyorlardi:)


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Kuray 9 yıl
iPhone iPad arasi bisey yani:D
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erci541 9 yıl
Yapmazlar bence. Böyle bir ürün pek de mantıklı gelmiyor açıkcası.
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