Digitimes: Bellek fiyatları son çeyrekte %10 daha düşecek

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Pandemi öncesinde NAND Flash ve DRAM stoklarında yaşanan fazlalık nedeniyle fiyatlarda sert bir düşüş yaşanmış ve bunun neticesinde sistem toplayanların yüzü gülmüştü. Tablo devam edeceğe benziyor.

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Fiyatlar düşmeye devam edecek

Digitimes’ın endüstrideki kaynaklarına dayandırdığı raporuna göre yılın son çeyreğinde bellek çözümlerinde %10’luk fiyat düşüşü bekleniyor.

Buna sebep olaraksa halen devam eden DRAM ve NAND Flash stok fazlalığı gösterilmiş. Ek olarak COVID-19 kaynaklı ekonomik yavaşlamanın da üreticileri buna ittiği düşünülüyor.

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Son olarak tahminlere göre bu fiyat düşüşünün önümüzdeki yılın en azından ilk yarısı boyunca devam edebilir. Bununla birlikte üreticilerin karını koruma amacıyla üretimi stoğa göre sınırlandırması bekleniyor.

https://www.overclock3d.net/news/storage/dram_and_nand_prices_are_expected_to_fall_by_10_in_q4_2020/1

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