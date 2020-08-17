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    Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Digitimes: Bellek fiyatları son çeyrekte %10 daha düşecek

    Üretim fazlalılığının üzerine pandemi de eklenince fiyatlar tüketici lehine şekillenmeye devam ediyor.
    4 gün
    3,9b
    2
    17
    Ram
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Digitimes: Bellek fiyatları son çeyrekte %10 daha düşecek
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    Pandemi öncesinde NAND Flash ve DRAM stoklarında yaşanan fazlalık nedeniyle fiyatlarda sert bir düşüş yaşanmış ve bunun neticesinde sistem toplayanların yüzü gülmüştü. Tablo devam edeceğe benziyor.

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    Fiyatlar düşmeye devam edecek

    Digitimes’ın endüstrideki kaynaklarına dayandırdığı raporuna göre yılın son çeyreğinde bellek çözümlerinde %10’luk fiyat düşüşü bekleniyor.

    Buna sebep olaraksa halen devam eden DRAM ve NAND Flash stok fazlalığı gösterilmiş. Ek olarak COVID-19 kaynaklı ekonomik yavaşlamanın da üreticileri buna ittiği düşünülüyor.

    Ayrıca Bkz. "İntel Tiger Lake SoC’unu detaylandırdı: Superfin nodu, Willow Cove, artan önbellek ve Xe iGPU"

    Son olarak tahminlere göre bu fiyat düşüşünün önümüzdeki yılın en azından ilk yarısı boyunca devam edebilir. Bununla birlikte üreticilerin karını koruma amacıyla üretimi stoğa göre sınırlandırması bekleniyor.



    https://www.overclock3d.net/news/storage/dram_and_nand_prices_are_expected_to_fall_by_10_in_q4_2020/1 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Mütercim Bey (F. Öz) 4 gün en beğenilen
    Biz o indirimi hissedemiyoruz ki malum dolar etki ediyor bu sefer de...
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    ERIKCI (Arap Saçı) 4 gün (düzenlendi)
    haydaa hemen ram belleklerin üstündeki verniği üreten fabrikada yangın çıkarken sel olsun asit yağmurları yağsın fiyatlar düzelir hemen aman ram fiyatları düşmesin
    haydaa hemen ram belleklerin üstündeki verniği üreten fabrikada yangın çıkarken sel olsun asit yağmurları yağsın fiyatlar düzelir hemen aman ram fiyatları düşme...
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    gowlet 4 gün
    Dünyanın aksine bizde pandemi olur ürünlerin fiyatlarını yükseltirler. Deprem olur ev fiyatları uçar. Bizim kendi ‘çakal’ insanlarımız malum fırsat kollar bişey olsun da fiyatları yükselteyim diye..
    Dünyanın aksine bizde pandemi olur ürünlerin fiyatlarını yükseltirler. Deprem olur ev fiyatları uçar. Bizim kendi ‘çakal’ insanlarımız malum fırsat kollar bişey...
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    Yanıtla +13
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    karayulun (ka yu) 3 gün (düzenlendi)
    amazon, n11 (ne11), hepsiburada vb sanal mağazalarda bazı satıcıların 2 gb 1333 belleği 800 tl den, 8 gb belleğpi 1200 küsürden sattığını görüp, siteyi defalarca uyarmamıza rağmen aynen bu dolandırıcıları görmezden gelenler var. bunu geçtik, bir de yurtdışından elektronik mal depolayıp saklayan karaborsacılar var. 200 tl lik ürünü 400-500-600 tl ye satan bu fırsatçıları görmezden gelip tepki göstermeyen bir de duyarsız insan yığını var.bir de ikinci el olarak doğru olanı özgün üradesiyle belirleyip yapmak yerine, ikinci el sitelerinde sattıkları ürüne biribirlerini taklit ederek fiyat girip piyasayı çöplüğe çevirip dolaylı/dolaysız dolandırıcılığa davet çıkaranlara ne demeli?bu durumda zama zam, zam da zam olmayacak ta ne olacak?ihtilal olmadan, bu topal bırakılmış ülke ve toplumun belirli dengelere ulaşması mümkün değildir.Happy Home Srls isimli bir amazon.com.tr satıcısı şu dolandırıcı herifin yaptığına bir bakın:adresi Rize 53020bellekler:https://www.amazon.com.tr/s?i=computers&bbn=12601944031&rh=n%3A12466439031%2Cn%3A12466440031%2Cn%3A12601896031%2Cn%3A17486328031%2Cn%3A12601944031%2Cp_6%3AA389SZCV75GIE0&s=price-asc-rank&dc&fst=as%3Aoff&qid=1597780864&rnid=15358539031&ref=sr_st_price-asc-rankmağazası ve dolandırıcı fiyatlarla sattığı ürünler:https://www.amazon.com.tr/s?me=A389SZCV75GIE0&marketplaceID=A33AVAJ2PDY3EV
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    Gökay16 (Gökay Sevinç) 3 gün
    Eyvah indirim geliyorsa poşetten bile haraç vergisi alan devletimiz %38 ÖTV yi yapıştır üstüne. Sonrada ÖTV nin %18 lik KDV si derken dolarda bir %25 daha artımı minimum %70 zararla kapatırız bu hadiseyi...
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    -Gardiyan- (Ö. G.) 3 gün
    Dünya genelinde düşer ama ülkemizde fiyatlar maalesef daha da artar.
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    dmclskn 3 gün
    Yatın kalkın halinize şükredin. Cep telefonu, arabalardaki gibi kendiniz haricinde hükümete de 1 tane alabilirdiniz. Adamların sayesinde buzdolabı alabildiniz. Nankörlük etmeyin dış minnaklar oyun sever biraz uyumlu olun Ekim, Eylül'den iyi olacak sabır.
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    ONUR_345241 (ONUR D. ) 3 gün
    Samsung Evo serisi 250 Gb Ssd yi 300 liraya alabiliyorduk. Istedigi kadar indirsinler bizimkiler daha o fiyata satar mı bize? Yükselen bir şeyin düştüğü görülmüşmü ülkemizde.
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    Virinom (Süleyman Kenar) 4 gün
    Dolar yüzde 20 yükselir biz de yüzde 10 pahalı alırız.
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    kuruwa (hasan uçar) 4 gün
    Dünya Mersine Türkiye tersine..
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    gowlet 4 gün
    Dünyanın aksine bizde pandemi olur ürünlerin fiyatlarını yükseltirler. Deprem olur ev fiyatları uçar. Bizim kendi ‘çakal’ insanlarımız malum fırsat kollar bişey olsun da fiyatları yükselteyim diye..
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    Emre D (Emre ) 4 gün
    Türkiye için geçersiz haberler. Burada fiyatlar hiçbir zaman düşmez. 150 dolarlık Redmi Note 8 geçen aralık ayında 1500 liraydı, şimdi 2400.
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    rash.87 (R...... K......) 4 gün
    Düşse ne olacak, belleği dolarla mı alıyoruz ki. 😂😂
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    3880 kez okundu.
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    dram, nand flash ve
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