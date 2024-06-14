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    Dijital Dönüşüm Ofisinden yaz tatili için 10 güvenlik önerisi

    Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, yaz tatilinde sık yaşanan siber saldırılara karşı 10 güvenlik önerisi yayımladı. Dijital Dönüşüm Ofisinin güvenlik önerileri haberimizde.
    Dijital Dönüşüm Ofisinden yaz tatili için 10 güvenlik önerisi Tam Boyutta Gör
    Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, kullanıcılara yaz tatilinde dikkat etmesi gereken .eşitli güvenlik önerilerinde bulundu. Halka açık Wi-Fi ağlarına dikkat edilmesi gerektiği ve sosyal medyada evde olmadığınızı belli eden paylaşımlar yapılmaması gerektiği belirtildi.

    İnternet olumlu katkılar sağladığı gibi hayatınızı etkileyecek olumsuz durumlara da yol açabilir. İnternette gezinirken ve paylaşım yaparken dikkat etmek gerekiyor. Siber saldırganlar, pek çok yöntem kullanarak kullanıcıların zayıf noktalarını yakalamaya çalışıyor. CB Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından paylaşılan 10 öneride en yaygın saldırı türlerine yönelik alınması gereken önlemlere vurgu yapılıyor.

    Yaz Tatili için 10 Dijital Güvenlik Önerisi

    1. Kullanıcı adı ve parola gerektiren işlemler için halka açık ücretsiz Wi-Fi’leri kullanmaktan kaçının. Zorunlu hallerde güvenilir bir VPN uygulaması kullanmayı unutmayın.
    2. Otomatik Wi-Fi bağlantısı özelliğini cihazlarınızda devre dışı bırakın, çevrenizdeki güvenilir olmayan internet bağlantılarından kaynaklanan siber güvenlik risklerini azaltın.
    3. Otellerde ve restoranlarda, herkesin kullanımına açık bilgisayar ve USB şarj istasyonlarını kullanmaktan kaçının.
    4. Tatilde olduğunuz sürece sosyal medya paylaşımlarınızda evinizin boş olduğunu belli etmekten kaçının. Fotoğraflarınızda pasaport ve kimlik gibi kişisel bilgilerinizi deşifre edecek belgelere yer vermeyin. 
    5. Saldırganların oltalama saldırılarında kullanabilecekleri bilgilerinize sosyal medya paylaşımlarınızda yer vermemeye dikkat edin. Örneğin tatil acentesi gibi hizmet aldığınız tarafların isimlerini kullanarak gönderilen kötü niyetli bir e-posta, olumsuz sonuçlara neden olabilir.
    6. Odanızdan ayrıldığınız zamanlarda veri hırsızlığını önlemek ve cihaz güvenliğinizi sağlamak için cihazlarınızdaki oturumları kapatın veya cihazınızı güvenli bir yerde bırakın.
    7. Hırsızlık veya güvenlik ihlali gibi durumlara karşı verilerinizi her zaman yedekleyin.
    8. Akıllı telefonunuzun, tabletinizin, bilgisayarınızın ve akıllı cihazlarınızın yazılımlarını güncel tutun.
    9. Çevrimiçi hesaplarınızın güvenliği için benzersiz, güçlü parolalar seçin ve mümkün olan tüm platformlarda iki faktörlü kimlik doğrulama kullanın.
    10. Dijital platformlarda kullandığınız kullanıcı adınızı ve parolalarınızı kimseyle paylaşmayın.
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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