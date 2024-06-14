Yapay zeka teknolojisi EURO 2024'ü simüle etti

Yapay zekaya göre, İngiltere EURO 2024'ü, Mbappe ise Altın Ayakkabı'yı kazanıyor
Bu, Gareth Southgate'in takımının şampiyonluk unvanını alma şansının önemli olduğunu gösteriyor. 900 spor bahis operatörünün küresel ağından ve bahis öngörülerinden yararlanan Sportradar, yapay zeka destekli algoritmasına on binlerce veri noktası girdi.
Bu, geçmiş verilerin derinlemesine analizini kolaylaştırdı ve bu yılki turnuva düzenlemeleri çerçevesinde gelecek senaryolarının öngörülmesine olanak sağladı. Ayrıca yapay zeka simülasyonı, Fransız oyuncu Kylian Mbappe'nin Altın Ayakkabı'yı kazanma olasılığı en yüksek oyuncu olduğunu belirledi. Fransız oyuncu, 10.000 simülasyonun 1.519'unda en çok gol atan oyuncu oldu.
Mbappe'yi 1.477 kez seçilen İngiltere'den Harry Kane'in izledi. Listenin devamında ise İngiliz oyuncular Jude Bellingham ve Phil Foden yer alıyor. Gol krallığı oranları ve ihtiyaç duyulan gol miktarını gösteren simüle sonuçları aşağıdaki görsellerde paylaşıldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.