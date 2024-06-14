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    Yapay zeka teknolojisi EURO 2024'ü simüle etti

    Spor teknolojisi şirketi Sportradar tarafından yürütülen bir dizi yapay zeka destekli veri simülasyonuna göre İngiltere, 14 Temmuz'da UEFA Euro 2024'ü kazanma olasılığı en yüksek takım oldu.
    Yapay zeka teknolojisi EURO 2024'ü simüle etti Tam Boyutta Gör
    Sportradar'ın yapay zeka teknolojisi, UEFA EURO 2024 turnuvasındaki 51 maçın her biri için 10.000 kapsamlı simülasyon gerçekleştirdi. Bu simülasyonlar arasında İngiltere, yapay zeka olasılık modeline göre yüzde 24'lük bir olasılıkla Fransa ve Almanya'yı geride bırakarak 2.400 farklı durumda kazanan olarak ortaya çıktı.

    Yapay zekaya göre, İngiltere EURO 2024'ü, Mbappe ise Altın Ayakkabı'yı kazanıyor

    Bu, Gareth Southgate'in takımının şampiyonluk unvanını alma şansının önemli olduğunu gösteriyor. 900 spor bahis operatörünün küresel ağından ve bahis öngörülerinden yararlanan Sportradar, yapay zeka destekli algoritmasına on binlerce veri noktası girdi.

    Bu, geçmiş verilerin derinlemesine analizini kolaylaştırdı ve bu yılki turnuva düzenlemeleri çerçevesinde gelecek senaryolarının öngörülmesine olanak sağladı. Ayrıca yapay zeka simülasyonı, Fransız oyuncu Kylian Mbappe'nin Altın Ayakkabı'yı kazanma olasılığı en yüksek oyuncu olduğunu belirledi. Fransız oyuncu, 10.000 simülasyonun 1.519'unda en çok gol atan oyuncu oldu.

    Mbappe'yi 1.477 kez seçilen İngiltere'den Harry Kane'in izledi. Listenin devamında ise İngiliz oyuncular Jude Bellingham ve Phil Foden yer alıyor. Gol krallığı oranları ve ihtiyaç duyulan gol miktarını gösteren simüle sonuçları aşağıdaki görsellerde paylaşıldı.

    Yapay zeka teknolojisi EURO 2024'ü simüle etti Tam Boyutta Gör

    Yapay zeka teknolojisi EURO 2024'ü simüle etti Tam Boyutta Gör

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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