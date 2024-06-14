Tam Boyutta Gör Sportradar'ın yapay zeka teknolojisi, UEFA EURO 2024 turnuvasındaki 51 maçın her biri için 10.000 kapsamlı simülasyon gerçekleştirdi. Bu simülasyonlar arasında İngiltere, yapay zeka olasılık modeline göre yüzde 24'lük bir olasılıkla Fransa ve Almanya'yı geride bırakarak 2.400 farklı durumda kazanan olarak ortaya çıktı.

Yapay zekaya göre, İngiltere EURO 2024'ü, Mbappe ise Altın Ayakkabı'yı kazanıyor

Bu, Gareth Southgate'in takımının şampiyonluk unvanını alma şansının önemli olduğunu gösteriyor. 900 spor bahis operatörünün küresel ağından ve bahis öngörülerinden yararlanan Sportradar, yapay zeka destekli algoritmasına on binlerce veri noktası girdi.

UEFA EURO 2024, 6 Haziran'da EA Sports FC 24'e Geliyor 1 hf. önce eklendi

Bu, geçmiş verilerin derinlemesine analizini kolaylaştırdı ve bu yılki turnuva düzenlemeleri çerçevesinde gelecek senaryolarının öngörülmesine olanak sağladı. Ayrıca yapay zeka simülasyonı, Fransız oyuncu Kylian Mbappe'nin Altın Ayakkabı'yı kazanma olasılığı en yüksek oyuncu olduğunu belirledi. Fransız oyuncu, 10.000 simülasyonun 1.519'unda en çok gol atan oyuncu oldu.

Mbappe'yi 1.477 kez seçilen İngiltere'den Harry Kane'in izledi. Listenin devamında ise İngiliz oyuncular Jude Bellingham ve Phil Foden yer alıyor. Gol krallığı oranları ve ihtiyaç duyulan gol miktarını gösteren simüle sonuçları aşağıdaki görsellerde paylaşıldı.

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Yapay zeka teknolojisi EURO 2024'ü simüle etti