Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dijital fotoğraf çerçeveli masa lambası satışa sunuldu

8 yıl
12,4b
1
5
Diğer Ev Elektroniği
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yeni bir masa lambası almak veya sevdiklerinize farklı bir hediye sunmak istiyorsanız, Amazon tarafından satışa sunulan dijital fotoğraf çerçeveli masa lambası değişik bir alternatif olabilir. Hem masa lambası olarak kullanılabilen hem de fotoğrafları dijital ekranda gösterebilen çok fonksiyonlu cihazda, aydınlatma için süper parlak LED lamba kullanılıyor.

Fonskiyonel kullanım için ayarlanabilir ayak tasarımına sahip olan masa lambasında,320 x 240 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3.5-inç boyutunda ekrana yer veriliyor. 1000'den fazla fotoğrafı gösterebilen çerçeve, slide gösterisine de izin veriyor. SD, MMC ve MS tipi bellek kartlarıyla uyumlu olan çerçevede dijital saat ve takvim gibi özellikler de bulunuyor.

Yurt dışı satış fiyatı 49.90$ olan dijital fotoğraf çerçeveli masa lambasının detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
artenis 8 yıl
Stand kotu tasarlanmıs , ekran kondurma gibi, tam çin işi. SQNY
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ornapsen 8 yıl
gereksiz buldum sağol.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
séquestre 8 yıl
Video da oynatabilseydi alırdım..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TELESCOPE 8 yıl
foto yerine uyandırmada kullanılma amaçlı müzik çalar artı saat olabilirdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl En kaslı GTX 480 ile tanışın! Sparkle Calibre GTX 480 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim