Dijital fotoğraf çerçeveli masa lambası satışa sunuldu

Yeni bir masa lambası almak veya sevdiklerinize farklı bir hediye sunmak istiyorsanız, Amazon tarafından satışa sunulan dijital fotoğraf çerçeveli masa lambası değişik bir alternatif olabilir. Hem masa lambası olarak kullanılabilen hem de fotoğrafları dijital ekranda gösterebilen çok fonksiyonlu cihazda, aydınlatma için süper parlak LED lamba kullanılıyor.

Fonskiyonel kullanım için ayarlanabilir ayak tasarımına sahip olan masa lambasında,320 x 240 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3.5-inç boyutunda ekrana yer veriliyor. 1000'den fazla fotoğrafı gösterebilen çerçeve, slide gösterisine de izin veriyor. SD, MMC ve MS tipi bellek kartlarıyla uyumlu olan çerçevede dijital saat ve takvim gibi özellikler de bulunuyor.

Yurt dışı satış fiyatı 49.90$ olan dijital fotoğraf çerçeveli masa lambasının detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.