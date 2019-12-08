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    Dijital Hizmet Vergisi, ABD'nin tehdidine rağmen resmen hayatımıza girdi

    Dijital Hizmet Vergisi, 7 Aralık tarihinde yayınlanarak resmileşti. ABD, Dijital Hizmet Vergisi'nden dolayı Türkiye'yi gümrük vergisi yaptırımı ile tehdit etmişti.
    4 gün
    10,9b
    1
    51
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Dijital Hizmet Vergisi, ABD'nin tehdidine rağmen resmen hayatımıza girdi
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    Dijital Hizmet Vergisi, 7 Aralık tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak resmen hayatımıza girdi. Dijital ürünlerden veya hizmetlerden elde ettiği geliri Türkiye’de 20 milyon TL hasılatı ve dünya genelinde 750 milyon avro olan şirketler, Türkiye’den elde ettiği hasılatının yüzde 7,5’lik bölümünü Dijital Hizmet Vergisi olarak ödeyecek.

    Bu verginin alınabilmesi için ilgili şirketin Türkiye’de kurumlar vergisi mükellefi olması gerekiyor. Henüz bu limitleri aşan ve kurumlar vergisi mükellefi olan bir şirket yok. Bu nedenle Dijital Hizmet Vergisi’nin nasıl uygulandığını görebilmemiz için bu şirketlerin Türkiye’den elde ettiği gelirinin 20 milyon TL’yi aşmasını veya kurumlar vergisi mükellefi olmasını bekleyeceğiz.

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    Türkiye’de varlığı bulunan yerli/yabancı şirketler bu vergiyi kendi ödeyecek. Türkiye’de fiziksel varlığı bulunmayan şirketlerin vergi ödemesi ise ilgili şirkete ödeme yapan vatandaştan veya reklamverenden alınacak. Örneğin Dijital Hizmet Vergisi ödemesi gereken ama ödemeyen yurt dışındaki şirketlerden dijital ürün alırken ödeme esnasında banka tarafından vatandaştan yüzde 7,5 oranında Dijital Hizmet Vergisi alınabilecek.

    ABD’den Dijital Hizmet Vergisi tehdidi

    ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, 3 Aralık tarihinde Reuters’a yaptığı açıklamada Dijital Hizmet Vergisi uygulamasından dolayı Türkiye’ye soruşturma açmayı düşündüklerini söyledi.

    Fransa, yüzde 3 oranında dijital hizmet vergisi uygulamaya başladı. Google, Facebook, Apple ve Amazon gibi ABD’li devlerden vergi alıyor. Lighthizer, dijital hizmet vergisi uygulamaya başlayan Fransa’nın şampanya, şarap, peynir, çanta vb. ürünlerine yüzde 100’e varan oranda cezalandırıcı gümrük vergisi koyabileceklerini açıkladı.

    Lightizer, Dijital Hizmet Vergisi uygulayan Türkiye, Avusturya ve İtalya’ya da benzer soruşturmalar açabileceklerini ifade etti. Dijital Hizmet Vergisi, 7 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayınlanarak hayatımıza resmen girdi. Türkiye’nin Dijital Hizmet Vergisi oranı Fransa’nınkinden daha yüksek ancak Fransa bu vergiyi tahsis etmeye başladı, Türkiye ise önümüzdeki yıllarda tahsis edecek. Bu nedenle ABD’nin Türkiye’ye yakın zamanda yaptırım uygulaması beklenmiyor.



    https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191207-1.htm Yorum Yaz
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    Redeemertr 4 gün en beğenilen
    Bunu başlattıklarına göre %7.5' ta kalmaz o. İki seneye %50 ye yürütürler. Fav atın bekleyin
    1 Yanıt Yanıtla +99
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    Barış. 4 gün
    Hizmeti yapan gavurlar(!), havadan para alan bizim Müslüman ülke.

    Nasıl iştir mantık almaz!
    2 Yanıt Yanıtla +88
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    12 Angry Men 4 gün
    Vergiyi şirketler ödemeyecek ki, onlar zam yapacak biz ödeyeceğiz.
    1 Yanıt Yanıtla +85
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    3 Avatar Avatar Avatar
    O.R.A.C.L.E 3 gün
    Bu şirketler şu anda KDV kesiyor. Sizin ekstrenize direkt olarak TL yansıtılan bir ücretin KDV'si verilmek zorunda.

    Bu dijital hizmet vergisi ise ÖTV gibi bir şey. Şirketlere kesilecek ama şirket bunu vermiyorum derse, banka aracılığı ile kesilecek. Yani ben 40 liraya netflix alırken bunun %7,5'u firmaya aktarılırken kesilecek.

    Firmada bu %7,5 luk kesintiyi aylık ücretine ekleyip oradan tolere edecek işte. Sonuçta tüketiciye zam olarak yansıyacak, karlı çıkan devlet olacak. Arık daha fazla ejder meyveli smootieler içilecek sarayda.


    Ha bu şöyle de olabilir. 40 lirayı öderken netflix'e hükümet bizi cezalandırır firma yerine ve 40TL + 7,5 dijital hizmet vergisi der. Amaç firmadan vergi almak ama bizde ÖTV gibi olur o vergi bizden alınır. Firmanın umurunda olmaz. Ve kesin diyorum bakın kesin böyle olacak bu olay.
    Yanıtla +3
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    DH Misafiri 3 gün
    Türkiye'deki kurumlar vergisi mükellefleri karından vergi ödüyor. Yani hasılattan yaptığı giderleri düşüyor. Net kazançtan yüzde yirmi ödüyor. Digital hizmet vergisi hasılattan alınacak. Arada fark var.
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    mtanhu 3 gün
    Buna karşı çıkanlar, kapitalist ekonomik sistemi ve devlet ekonomisini anlaMAmışlar ama hiç okumamışlar da:(( Bu firmalar, zaten ABD'deki, Abd vatandaşlarından kazandığı paraları vergisini abd'ye ödüyor. Bi ödemesin bakalım, Trump ne cezalar keser bunlara:) Şimdi, bu şirketler gelip burada, Fransa'da, Almanya'da da para kazanıyor ve o ülkelerin kendi vatandaşlarından. O halde, Bu şirketler, bulundukları ülkelerin ekonomik sistemine dahil oluyorlarsa, o ülkelere vergilerini ödeyecekler. Burası olması gereken. Beni asıl şaşırtan şey, bu vergilere karşı çıkanlar kimi bizim ülkenin insanları + ABD hükümeti:))) Yahu arkadaşlar, Abd hükümetinin çıkarları ile aynı zeminde buluşuyorsun, abd'de yaşamıyorsun ki:))
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    enizam 3 gün mtanhu
    gib.gov.tr/...

    O zaman bu anlaşmalardan tek taraflı olarak imzamı çekiyorum diyeceksin, yerse...

    ÇVÖ anlaşması diye aratınca bir sürü bilgi çıkıyor.
    Yanıtla +1
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    DH Misafiri 3 gün
    Marta ayından itibaren, vergilendirme başlayacak. Nisan sonuna kadar mart ayının hasılatını(aldığı para neyse o tutar üzerinden) vergiyi beyan edip ödeyecekler. Vergiyi ödemek için kurumlar vergisi mükellefi olmak gerekmiyor. Belirlenen kriterleri sağlamak yeterli. Bu vergiyle büyük teknoloji devleri, yazılım ve oyun firmaları kapsama alınmış oldu. iyi oldu..
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    DH Misafiri 3 gün
    51 i kesinlikle iyade etmeliyiz.
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    DH Misafiri 3 gün
    Ya benim anlamadığım Türkiye'deki şirketler neden %20 ödüyor da bu arkadaslar %7 de kalıyor. Veya neden tüm vergiler %7'ye inmiyor.Bu bence haksızlık
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    DH Misafiri 3 gün
    Anlamayanlara....
    "ödeme esnasında banka tarafından vatandaştan yüzde 7,5 oranında Dijital Hizmet Vergisi alınabilecek." ...
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    DH Misafiri 3 gün
    Ne alaka? Adamlar niye fiyat kırıp kârını düşürsün sırf vergi vermemek için? Onu mu hesaplayacaklar? %7'den olmamak için uğraşmazlar. Ayrıca o vergiyi bizden alırlarsa o da vergi olarak geçeceği için hiçbir şey kırmak zorunda değiller. xd
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    DH Misafiri 3 gün
    Belki şöyle bir şey de olabilir. Böyle bir şeye yasak getirilebilir, uymayanlar ülkede yasaklanabilir. Ya da tüketiciye yansıtan fiyatın da vergisini alırlar gibi bir şey olabilir. E sonuç olarak artan fiyattan tüketici bıkar, satın almaz, alamaz. Ama fiyat takibini yapmak lazım tabi.
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    nicosia 3 gün
    Haberi yazan çakal da vergiyi şirin göstermek için "ABD tehdidi'ne rağmen" vs. yazıp kof milliyetçilik yapmış. Şirketin çok da umrunda, bize kilitleyecek vergiyi.
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