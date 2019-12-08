Dijital Hizmet Vergisi, ABD'nin tehdidine rağmen resmen hayatımıza girdi

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Dijital Hizmet Vergisi, 7 Aralık tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak resmen hayatımıza girdi. Dijital ürünlerden veya hizmetlerden elde ettiği geliri Türkiye’de 20 milyon TL hasılatı ve dünya genelinde 750 milyon avro olan şirketler, Türkiye’den elde ettiği hasılatının yüzde 7,5’lik bölümünü Dijital Hizmet Vergisi olarak ödeyecek.

Bu verginin alınabilmesi için ilgili şirketin Türkiye’de kurumlar vergisi mükellefi olması gerekiyor. Henüz bu limitleri aşan ve kurumlar vergisi mükellefi olan bir şirket yok. Bu nedenle Dijital Hizmet Vergisi’nin nasıl uygulandığını görebilmemiz için bu şirketlerin Türkiye’den elde ettiği gelirinin 20 milyon TL’yi aşmasını veya kurumlar vergisi mükellefi olmasını bekleyeceğiz.

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Türkiye’de varlığı bulunan yerli/yabancı şirketler bu vergiyi kendi ödeyecek. Türkiye’de fiziksel varlığı bulunmayan şirketlerin vergi ödemesi ise ilgili şirkete ödeme yapan vatandaştan veya reklamverenden alınacak. Örneğin Dijital Hizmet Vergisi ödemesi gereken ama ödemeyen yurt dışındaki şirketlerden dijital ürün alırken ödeme esnasında banka tarafından vatandaştan yüzde 7,5 oranında Dijital Hizmet Vergisi alınabilecek.

ABD’den Dijital Hizmet Vergisi tehdidi

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, 3 Aralık tarihinde Reuters’a yaptığı açıklamada Dijital Hizmet Vergisi uygulamasından dolayı Türkiye’ye soruşturma açmayı düşündüklerini söyledi.

Fransa, yüzde 3 oranında dijital hizmet vergisi uygulamaya başladı. Google, Facebook, Apple ve Amazon gibi ABD’li devlerden vergi alıyor. Lighthizer, dijital hizmet vergisi uygulamaya başlayan Fransa’nın şampanya, şarap, peynir, çanta vb. ürünlerine yüzde 100’e varan oranda cezalandırıcı gümrük vergisi koyabileceklerini açıkladı.

Lightizer, Dijital Hizmet Vergisi uygulayan Türkiye, Avusturya ve İtalya’ya da benzer soruşturmalar açabileceklerini ifade etti. Dijital Hizmet Vergisi, 7 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayınlanarak hayatımıza resmen girdi. Türkiye’nin Dijital Hizmet Vergisi oranı Fransa’nınkinden daha yüksek ancak Fransa bu vergiyi tahsis etmeye başladı, Türkiye ise önümüzdeki yıllarda tahsis edecek. Bu nedenle ABD’nin Türkiye’ye yakın zamanda yaptırım uygulaması beklenmiyor.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191207-1.htm