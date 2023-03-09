Google Translate artık resim yazılarını da tercüme ediyor

Tam Boyutta Gör Her ne kadar ChatGPT platformu en önemli rakibi haline gelse de çevrim içi tercüme konusunda halen en önemli oyuncu konumundaki Google Translate, resimden yazı okuma yeteneğini bir adım ileri taşıyor.

Resim yazılarını tercüme

Uzun süredir Google Lens ile yapay zekâ odaklı resim yazılarını okuyabilen Google, yakın zamanda da AI Translate ile bu yazıları tercüme etmeye başlamıştı. Şimdi Google Translate platformuna da bu teknoloji entegre edildi.

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Google Translate sitesine eklenen Resim sekmesine bir resim yükleyerek bunun istediğiniz dile tercümesini yine aynı resimlerin altında görebiliyorsunuz. Örneğin bir sitenin ana sayfasının ekran görüntüsünü alarak kendi dilinizde başlık ve özetleri okuyabilirsiniz. Site 113 dili otomatik olarak algılarken bunu 133 dile çevirebiliyor.

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Google Translate önemli bir özellik kazandı