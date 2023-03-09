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    Google Translate artık resim yazılarını da tercüme ediyor

    Google Translate artık resim üzerinde yer alan yazıları da tercüme edebiliyor. Bunun için resminizi Translate sitesine yüklemeniz yeterli olacak. Gerisi Google Lens teknolojisinin.
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    Google Translate Tam Boyutta Gör
    Her ne kadar ChatGPT platformu en önemli rakibi haline gelse de çevrim içi tercüme konusunda halen en önemli oyuncu konumundaki Google Translate, resimden yazı okuma yeteneğini bir adım ileri taşıyor.

    Resim yazılarını tercüme

    Uzun süredir Google Lens ile yapay zekâ odaklı resim yazılarını okuyabilen Google, yakın zamanda da AI Translate ile bu yazıları tercüme etmeye başlamıştı. Şimdi Google Translate platformuna da bu teknoloji entegre edildi.

    Google Translate sitesine eklenen Resim sekmesine bir resim yükleyerek bunun istediğiniz dile tercümesini yine aynı resimlerin altında görebiliyorsunuz. Örneğin bir sitenin ana sayfasının ekran görüntüsünü alarak kendi dilinizde başlık ve özetleri okuyabilirsiniz. Site 113 dili otomatik olarak algılarken bunu 133 dile çevirebiliyor.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    4S14N_HUNT3R 3 saat önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 1 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 2 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 2 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 2 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 2 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 3 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 6 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 6 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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