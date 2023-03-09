Google Translate artık resim yazılarını da tercüme ediyor

Resim yazılarını tercüme
Uzun süredir Google Lens ile yapay zekâ odaklı resim yazılarını okuyabilen Google, yakın zamanda da AI Translate ile bu yazıları tercüme etmeye başlamıştı. Şimdi Google Translate platformuna da bu teknoloji entegre edildi.
Google Translate sitesine eklenen Resim sekmesine bir resim yükleyerek bunun istediğiniz dile tercümesini yine aynı resimlerin altında görebiliyorsunuz. Örneğin bir sitenin ana sayfasının ekran görüntüsünü alarak kendi dilinizde başlık ve özetleri okuyabilirsiniz. Site 113 dili otomatik olarak algılarken bunu 133 dile çevirebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez