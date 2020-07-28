Dijital Mecralar Komisyonu'nun görevleri ve yetkileri açıklandı

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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde internet ve teknolojiyle ilgili düzenlemelere danışmanlık yapması için Dijital Mecralar Komisyonu kurulacak. Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan ilan ile Dijital Mecralar Komisyonu kurulmasına ilişkin kanun yürürlüğe girdi. Dijital Mecralar Komisyonu’nun detayları belli oldu.

Dijital Mecralar Komisyonu, 17 üyeden oluşacak. Üye dağılımı Meclis’teki parti dağılımına göre belirlenecek.

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Dijital Mecralar Komisyonu’nun görevleri neler?

Dijital Mecralar Komisyonu, TBMM’ye sunulan ilgili kanun tekliflerini inceleyerek görüşünü sunacak. İnternet kullanımının kanunlara, bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı yahut çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde gerçekleşmesinin önlenmesi konularında görüş ve öneriler sunmakla görevli olacak. İnternet kullanımı yoluyla işlenen suçlarla etkin şekilde mücadele edilmesi konusunda görüş ve öneriler hazırlayacak. Uluslararası gelişmeleri izleyeyip ve gerektiğinde yurt dışında incelemelerde bulunabilecek.

Ayrıca Bkz. "Sosyal medya düzenlemesi Adalet Komisyonunda kabul edildi"

Dijital Mecralar Komisyonu'nun görevlerini özetlemek gerekirse sosyal medya platformları, mobil oyunlar, mobil uygulamalar, dijital platformlar, web siteleri, haber siteleri vb. dijital mecralara yönelik hazırlanacak kanunlarla ve kanun teklifleriyle ilgili görüşlerini aktaracak. Bu platformlara yönelik kanun hazırlanması için öneriler yapacak.

Dijital Mecralar Komisyonu’nun yetkileri neler?

Dijital mecralar, sektörde faaliyet gösteren içerik sağlayıcılar, erişim sağlayıcılar, yer sağlayıcılar ile yerli veya yabancı diğer gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge isteyebilecek ve ilgililerden bilgi alabilecek. Görev alanıyla ilgili faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının çalışmalarından yararlanabiliyor. Gerekli gördüğünde uygun bulacağı uzmanları fikirlerini almak üzere çağırabiliyor. Bunlara ek olarak TBMM İçtüzüğü'ndeki hükümlere tabi olacak.

Dijital Mecralar Komisyonu yeni kurulacağı için şu an Meclis’teki sosyal medya düzenlemesi hakkında görüş ve öneriler sunamayacak. Muhalefet üyeleri sosyal medya düzenlemesinin Dijital Mecralar Komisyonu kurulduktan sonra görüşülmesini istemişti. Eğer sosyal medya düzenlemesi Meclis’ten geçmezse, AK Parti’nin Ekim ayını bekleyip Dijital Mecralar Komisyonu’nun görüş ve önerilerine göre kanun teklifini revize etmesi gerekebilir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200728-15.htm

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