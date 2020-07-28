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    Dijital Mecralar Komisyonu'nun görevleri ve yetkileri açıklandı

    Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak Dijital Mecralar Komisyonu'nun görevleri ve yetkileri Resmi Gazete'de yayınlanarak duyuruldu.
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Dijital Mecralar Komisyonu'nun görevleri ve yetkileri açıklandı
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    Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde internet ve teknolojiyle ilgili düzenlemelere danışmanlık yapması için Dijital Mecralar Komisyonu kurulacak. Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan ilan ile Dijital Mecralar Komisyonu kurulmasına ilişkin kanun yürürlüğe girdi. Dijital Mecralar Komisyonu’nun detayları belli oldu.

    Dijital Mecralar Komisyonu, 17 üyeden oluşacak. Üye dağılımı Meclis’teki parti dağılımına göre belirlenecek.

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    Dijital Mecralar Komisyonu’nun görevleri neler?

    Dijital Mecralar Komisyonu, TBMM’ye sunulan ilgili kanun tekliflerini inceleyerek görüşünü sunacak. İnternet kullanımının kanunlara, bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı yahut çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde gerçekleşmesinin önlenmesi konularında görüş ve öneriler sunmakla görevli olacak. İnternet kullanımı yoluyla işlenen suçlarla etkin şekilde mücadele edilmesi konusunda görüş ve öneriler hazırlayacak. Uluslararası gelişmeleri izleyeyip ve gerektiğinde yurt dışında incelemelerde bulunabilecek.

    Ayrıca Bkz. "Sosyal medya düzenlemesi Adalet Komisyonunda kabul edildi"

    Dijital Mecralar Komisyonu'nun görevlerini özetlemek gerekirse sosyal medya platformları, mobil oyunlar, mobil uygulamalar, dijital platformlar, web siteleri, haber siteleri vb. dijital mecralara yönelik hazırlanacak kanunlarla ve kanun teklifleriyle ilgili görüşlerini aktaracak. Bu platformlara yönelik kanun hazırlanması için öneriler yapacak.

    Dijital Mecralar Komisyonu’nun yetkileri neler?

    Dijital mecralar, sektörde faaliyet gösteren içerik sağlayıcılar, erişim sağlayıcılar, yer sağlayıcılar ile yerli veya yabancı diğer gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge isteyebilecek ve ilgililerden bilgi alabilecek. Görev alanıyla ilgili faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının çalışmalarından yararlanabiliyor. Gerekli gördüğünde uygun bulacağı uzmanları fikirlerini almak üzere çağırabiliyor. Bunlara ek olarak TBMM İçtüzüğü'ndeki hükümlere tabi olacak.

    Dijital Mecralar Komisyonu yeni kurulacağı için şu an Meclis’teki sosyal medya düzenlemesi hakkında görüş ve öneriler sunamayacak. Muhalefet üyeleri sosyal medya düzenlemesinin Dijital Mecralar Komisyonu kurulduktan sonra görüşülmesini istemişti. Eğer sosyal medya düzenlemesi Meclis’ten geçmezse, AK Parti’nin Ekim ayını bekleyip Dijital Mecralar Komisyonu’nun görüş ve önerilerine göre kanun teklifini revize etmesi gerekebilir.



    https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200728-15.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    vs-fb (Vn S) 1 sa. en beğenilen
    Söyle şatafatlı isimler veriyorlar. Ondan sonra bi üyelere baksak. Kimbilir kimler. Klavye de 10 parmak yazabileceklerini sanmıyorum. Gerçi komisyon üyesinin de bir karar yetkisinin olabileceğini sanmıyorum. Reddet diyecekler reddedecek. Kabul et diyecekler kabul edecek. Birileri bir şey hazırlayacak. Meclise sun diyecekler sunacaklar. Ülke meclisten yönetilmiyor ki.
    Söyle şatafatlı isimler veriyorlar. Ondan sonra bi üyelere baksak. Kimbilir kimler. Klavye de 10 parmak yazabileceklerini sanmıyorum. Gerçi komisyon üyesinin de...
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    Yanıtla +12
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 1 sa.
    " Sansür ve Yasaklar Komisyonu " desek daha doğru olur.
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Redeemertr (aktroll tokatlayan bankamatikçi tokatlayan) 28 dk.
    yasaklasınlar engellesinler ki gençlerden aldıkları oy sıfıra kadar insin
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    Stanislas Xavier (Evren ) 32 dk.
    Yakında Vpn'ler ile de uğraşırlar, iktidarın ortağı şimdiden dillendirmeye başladı. https://sol.org.tr/haber/mhp-vpnler-de-engellensin-10666
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    Ceqa (Güray ) 54 dk.
    Bu devirde yasaklar zihniyeti!!
    VPN var diye boşvermişilik yapmayın onları da engelliyebiliyorlar arkadaşlar
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 1 sa.
    " Sansür ve Yasaklar Komisyonu " desek daha doğru olur.
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    Mugetsuga 1 sa.
    Yeni istihdam sahamız hayırlı olsun
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    vs-fb (Vn S) 1 sa. en beğenilen
    Söyle şatafatlı isimler veriyorlar. Ondan sonra bi üyelere baksak. Kimbilir kimler. Klavye de 10 parmak yazabileceklerini sanmıyorum. Gerçi komisyon üyesinin de bir karar yetkisinin olabileceğini sanmıyorum. Reddet diyecekler reddedecek. Kabul et diyecekler kabul edecek. Birileri bir şey hazırlayacak. Meclise sun diyecekler sunacaklar. Ülke meclisten yönetilmiyor ki.
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    lazer__ 1 sa.
    vpn akar
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    DARTH_BLACK 46 dk. lazer__
    vpn nin engellenmesi içinde görüşmeler olacak ve muhtemelen bu uygulanacak istenilen şartlar mecralardan gelmeyince.kısacası eski çamların bardak olmasına hazır olun..
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