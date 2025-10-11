Giriş
    Dikey güneş panelleri ve yeşil çatı bir arada

    Düz çatılarda kullanıma uygun, prefabrik ve çift taraflı dikey güneş panelleri, şehirlerde hem enerji verimliliği hem de çevresel fayda sağlayan yeni bir çözüm sunuyor.

    Dikey güneş panelleri ve yeşil çatı bir arada Tam Boyutta Gör
    Güneş panelleri artık çoğu binanın çatısında standart hale geldi, ancak Norveçli Over Easy firmasının geliştirdiği yeni sistem bu alanda farklı bir yaklaşım getiriyor. Çift taraflı paneller sayesinde hem doğudan hem batıdan gelen güneş ışığını değerlendiren sistem, panelleri çatıya dik konumda yerleştiriyor. Bu sayede sabah ve akşam saatlerinde yani enerjiye en çok ihtiyaç duyulan zamanlarda maksimum elektrik üretimi sağlanıyor.

    Gün boyunca ise paneller, açı farkına rağmen çevreden yansıyan ışığı toplayarak klasik yatay sistemlerle benzer hatta bazı durumlarda daha yüksek üretim verimi elde ediyor. Özellikle güneşin düşük açıda seyrettiği kış aylarında performans artışı dikkat çekiyor.

    Dikey güneş panelleri ve yeşil çatı bir arada Tam Boyutta Gör

    Over Easy’nin bu çözümü yalnızca enerji üretimiyle sınırlı değil. Şehirlerdeki “ısı adası” etkisini azaltmak için sistem, yeşil çatı uygulamalarıyla birlikte kullanılabiliyor. Bitkilerle kaplı çatılar, hem havayı temizliyor hem de buharlaşma yoluyla ortamı serinletiyor. Ayrıca panel sıcaklığını düşürerek verimi artırıyor ve şehir ekosistemine katkı sağlıyor.

    Panellerin tüm montajı fabrika ortamında tamamlanıyor; sahada yapılması gereken tek şey, modülleri taşımak, dizmek ve birbirine bağlamak. Yalnızca 25 cm yüksekliğinde olan paneller rüzgâr yükünü minimumda tutuyor. Bu sayede çatıya delme veya sabitleme işlemi yapılmadan sadece ağırlıklarıyla sabit durabiliyorlar, bu da çatı bakımını kolaylaştırıyor.

    Dikey güneş panelleri ve yeşil çatı bir arada Tam Boyutta Gör
    Yeşil çatıyla birlikte kullanıldığında panellerin arasında yürüyerek bakım yapılabiliyor, bu da hem estetik hem pratik bir çözüm sunuyor. İlginç şekilde, kar yağışı sonrası yüzeye yansıyan ışık üretimi düşürmek yerine artırabiliyor.

    Bazı ülkelerde dikey paneller ve yeşil çatılar için ek teşvikler uygulanıyor. Over Easy’nin sistemi bu teşviklerin tümünden yararlanabiliyor. Şirket, kuzey ülkelerinde başarılı projeler yürüttükten sonra şimdi İspanya’da beyaz yansıtıcı çatılarda da verimli bir kurulum gerçekleştirmiş durumda.

