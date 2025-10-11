Dikey güneş panelleri ve yeşil çatı bir arada

Gün boyunca ise paneller, açı farkına rağmen çevreden yansıyan ışığı toplayarak klasik yatay sistemlerle benzer hatta bazı durumlarda daha yüksek üretim verimi elde ediyor. Özellikle güneşin düşük açıda seyrettiği kış aylarında performans artışı dikkat çekiyor.
Over Easy’nin bu çözümü yalnızca enerji üretimiyle sınırlı değil. Şehirlerdeki “ısı adası” etkisini azaltmak için sistem, yeşil çatı uygulamalarıyla birlikte kullanılabiliyor. Bitkilerle kaplı çatılar, hem havayı temizliyor hem de buharlaşma yoluyla ortamı serinletiyor. Ayrıca panel sıcaklığını düşürerek verimi artırıyor ve şehir ekosistemine katkı sağlıyor.
Panellerin tüm montajı fabrika ortamında tamamlanıyor; sahada yapılması gereken tek şey, modülleri taşımak, dizmek ve birbirine bağlamak. Yalnızca 25 cm yüksekliğinde olan paneller rüzgâr yükünü minimumda tutuyor. Bu sayede çatıya delme veya sabitleme işlemi yapılmadan sadece ağırlıklarıyla sabit durabiliyorlar, bu da çatı bakımını kolaylaştırıyor.
Bazı ülkelerde dikey paneller ve yeşil çatılar için ek teşvikler uygulanıyor. Over Easy’nin sistemi bu teşviklerin tümünden yararlanabiliyor. Şirket, kuzey ülkelerinde başarılı projeler yürüttükten sonra şimdi İspanya’da beyaz yansıtıcı çatılarda da verimli bir kurulum gerçekleştirmiş durumda.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: