BAE’li enerji şirketinden Türkiye’ye 1 milyar dolarlık depolamalı GES yatırımı

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri merkezleri enerji şirketi Masdar ile görüşme gerçekleştirdi. Masdar, Niğde’nin Bor ilçesine 1.100 MW kapasiteli depolamalı güneş enerjisi santrali kurmayı planlıyor.

1,1 GW kapasiteli depolamalı GES ile 7/24 enerji sağlanacak

Bakan Bayraktar’ın açıklamalarına göre Masdar, Niğde’nin Bor ilçesinde 1.100 MW (megavat) kapasiteli depolamalı güneş enerjisi santrali inşa edecek. Santralin eneri depolama sistemine sahip olması nedeniyle yatırımın büyüklüğü yaklaşık 1 milyar dolar olacak. Projenin son aşamasına gelindiği ifade edildi.

Eşarj'dan DC şarj fiyatlarında indirim: Tüm soketlerde tek fiyat 2 sa. önce eklendi

1.100 MW kapasiteli tesis, ürettiği fazla enerjiyi bataryalarda depolayacak. Güneş battığında veya üretimin düşük olduğu bulutlu havalarda, depolanan enerjiyi şebekeye vermeye devam edecek. Böylece 7/24 enerji sağlayabilecek. Tesisin batarya kapasitesi henüz açıklanmadı.

Deniz üstü rüzgar enerjisi santrali görüşüldü

Masdar şirketi ayrıca Türkiye’de deniz üstü off-shore rüzgâr enerjisi santrali, HVDC iletim hattı ve pompaj depolamalı hidroelektrik santrali yatırımları planlıyor. Bakan Bayraktar ile yapılan görüşmelerde bu yatırımlar da değerlendirildi.

Masdar, Türkiye’nin yanı sıra çeşitli ülkelere de güneş enerjisi ve deniz üstü rüzgar enerjisi santrali yatırımları yapıyor. BAE’deki yatırımlara ek olarak Azerbaycan, İngiltere, Polonya ve Suudi Arabistan’da 1.000 MW ve üzerinde tesisler inşa etmek için çalışmalara başladı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

BAE’li enerji şirketinden Türkiye’ye depolamalı GES yatırımı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: