    “Örümcek ağı” tasarımlı yüzer güneş enerjisi sistemi geliştirildi

    İngiltere’de geliştirilen örümcek ağı tasarımlı yüzer güneş panelleri, dalgalarla uyum sağlayarak açık denizde güvenli ve verimli enerji üretimini mümkün kılıyor.

    "Örümcek ağı" tasarımlı yüzer güneş enerjisi sistemi geliştirildi
    İngiltere’deki bilim insanları, deniz üzerinde kurulabilecek yeni nesil yüzer güneş enerjisi sistemleri için örümcek ağlarından ilham alan bir tasarım geliştirdi. İskoçya’daki Strathclyde Üniversitesi araştırmacıları, güneş panellerini taşıyan ve dalgalarla birlikte esneyebilen esnek bir ağ yapısı öneriyor.

    Bu yapı, tıpkı bir örümcek ağı gibi hem spiral hem de radyal esnek iplerden oluşuyor ve panellerin açık denizde güvenle durmasını sağlıyor. Sistem, özellikle spiral ve radyal düzenlerde veya açık deniz rüzgar türbinleri arasına kurulmak için uygun bulunuyor.

    Hem esnek hem de dayanıklı

    "Örümcek ağı" tasarımlı yüzer güneş enerjisi sistemi geliştirildi
    Araştırmacılar, tasarımın deniz koşullarında dayanıklılığını test etmek için Morison modeli ve Riflex simülasyonları kullandı. Modüler sistem, farklı büyüklükteki panellerle 1×1’den 3×3’e kadar farklı dizilimlerde denenebiliyor. Her panel 2 metre uzunluğunda ve genişliğinde, 0,8 metre yüksekliğinde ve paneller arasında 1 metre boşluk bırakılıyor. Sistem, dalga yönlerine ve büyüklüklerine göre esneyerek panellerin kırılmasını önlüyor.

    Sistemde yük taşıyıcı bileşenler olarak esnek ipler kullanılıyor. Bu tasarım sayesinde paneller dalgalarla birlikte hareket ediyor. Böylece ipler ve paneller üzerindeki ani baskılar önleniyor ve açık deniz koşullarında çok daha dayanıklı bir yapı ortaya çıkıyor.

    "Örümcek ağı" tasarımlı yüzer güneş enerjisi sistemi geliştirildi
    Sistem, modüler yapısı sayesinde birkaç megavatlık küçük kurulumlardan, gigavat seviyesindeki büyük projelere kadar ölçeklendirilebiliyor. Ayrıca ikinci bir tasarımda, ağ yapısı rüzgar türbinleri arasına yerleştirilerek ek destek sağlanabiliyor.

    Ortaya konan sistem halen erken kavramsal aşamada. Araştırma ekibi bu esnek ağ iskeleti konseptini ticari kullanıma taşımak için Avrupa’daki akademik ve endüstriyel ortaklarla işbirlikleri geliştirdiğini söylüyor. Bu ortaklar arasında Seaflex, Sperra ve Sunsurf yer alıyor. Araştırma ekibi, önümüzdeki üç yıl içinde teknolojiyi olgunluk seviyesine çıkarmayı hedefliyor.

