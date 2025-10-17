“Örümcek ağı” tasarımlı yüzer güneş enerjisi sistemi geliştirildi

Bu yapı, tıpkı bir örümcek ağı gibi hem spiral hem de radyal esnek iplerden oluşuyor ve panellerin açık denizde güvenle durmasını sağlıyor. Sistem, özellikle spiral ve radyal düzenlerde veya açık deniz rüzgar türbinleri arasına kurulmak için uygun bulunuyor.
Hem esnek hem de dayanıklı
Sistemde yük taşıyıcı bileşenler olarak esnek ipler kullanılıyor. Bu tasarım sayesinde paneller dalgalarla birlikte hareket ediyor. Böylece ipler ve paneller üzerindeki ani baskılar önleniyor ve açık deniz koşullarında çok daha dayanıklı bir yapı ortaya çıkıyor.
Ortaya konan sistem halen erken kavramsal aşamada. Araştırma ekibi bu esnek ağ iskeleti konseptini ticari kullanıma taşımak için Avrupa’daki akademik ve endüstriyel ortaklarla işbirlikleri geliştirdiğini söylüyor. Bu ortaklar arasında Seaflex, Sperra ve Sunsurf yer alıyor. Araştırma ekibi, önümüzdeki üç yıl içinde teknolojiyi olgunluk seviyesine çıkarmayı hedefliyor.
