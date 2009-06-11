Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

DirectX 11 destekli oyunlar düşündüğünüzden daha yakın!

AMD, DirectX 11 destekli oyunlarnı düşünülenden önce geleceğini açıkladı. Codemasters, EA ve Rebellion gibi stüdyolar kolları sıvamış durumda!
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
14,8b
1
130
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Windows 7 ile birlikte anons edilmesi beklenen DirectX 11 için ekran kartı üreticilerinin çalışmaları tam gaz devam ediyor. AMD-ATi cephesi RV870 GPU'sunu hazırlarken, Nvidia ise kapalı kapılar ardında GT300 GPU'sunun çalışmalarını sürdürüyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni nesil grafik işlem ünitelerinin teknik detayları henüz doğrulanmış olmasa da her iki GPU için de çeşitli iddiaların olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz ay Radeon HD 4770 modelini kullanıma sunarak üretim teknolojilerine yönelik savaşta bir kez daha öne geçen AMD-ATi bununla da yetinmedi ve Taipei, Tayvan'da gerçekleştirilen Computex 2009 fuarında DirectX 11 için detaylı bir tanıtım gerçekleştirerek bu yöndeki iddiasını bir kez daha gözler önüne serdi.

DirectX 10 destekli GeForce 8800 serisini pazara sunan ilk üretici olarak dikkatleri üzerine çeken Nvidia'nın aksine AMD-ATi'nin DirectX 10 destekli Radeon HD 2900 serisi ancak 6 ay sonra lanse edilebilmişti. Bu konudaki gecikmeyi 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 10.1 destekli Radeon HD 3800 serisini hazırlayarak telafi etmeye çalışan AMD-ATi, asıl önemli hamlesini ise yeniden rekabet potasına girdiği Radeon HD 4800 serisi ile elde etmiş ve yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başarmıştı. Geçen süre zarfında GDDR5 bellek kullanımı ve 40nm üretim teknolojisine geçiş gibi bazı ilkleri başaran AMD-ATi, benzer bir sıçramayı DirectX 11 için de gerçekleştirmeyi ve bu konuda somut adım atan ilk GPU üreticisi olmayı hedefliyor.

DirectX 11 destekli oyunlar düşündüğünüzden daha yakın!
Tam Boyutta Gör

Computex 2009 fuarında DirectX 11 destekli GPU'ların üretileceği wafer sürecini gösteren AMD-ATi, DirectX 11 ve Tessellation konusunda bazı videolar yayımlamıştı. AMD-ATi'nin gün ışığına çıkan yeni bir dökümanı, DirectX 11 destekli oyunlar hakkında da önemli ipuçları veriyor. Firmanın resmi dkümanına göre DirectX 11 destekli ilk oyunlar, pazarda oluşan yaygın düşüncenin aksine beklenenden daha önce oyun severlerin beğenisine sunulabilir. Yayımlanan dökümana göre Codemasters, EA Studio (Phenomic), Emergent ve Rebellion gibi alanlarında iddialı oyun stüdyoları, DirectX 11 destekli yeni başlıklar üzerinde çalışıyorlar ve Windows 7 lansmanını takip eden süreçte yeni oyunlarını duyurmayı planlıyorlar.

DirectX 10 uyumlu donanım çalışmalarını tamamlayan ilk üretici olarak oyun stüdyoları ile yakın ilişki kurmayı başaran ve dolayısıyla DirectX 10 destekli pek çok oyunun kendi donanım platformu üzerinde hazırlanmasını sağlayan Nvidia'nın elde ettiği bu önemli avantaj, DirectX 11 ile birlikte AMD-ATi lehine işleyebilir. Zira gelen bilgilere göre firma, DirectX 11 destekli prototip kartlarını oyun stüdyolarına yollamış durumda. Yapımcılarla yakın ilişki içerisine giren firmanın geliştirici ilişkilerinden sorumlu kıdemli yöneticisi Richard Huddy de benzer açıklamalar yaparak DX 11 destekli ilk oyunları, yıl içerisinde beklediklerini açıkladı. Kısacası DirectX 11 destekli prototip donanımları oyun yapımcılarına gönderen firma, DX11 konusunda avantaj sahibi olabilir.

Tüm bu gelişmelere ek olarak DirectX 11'in öne çıkan özellikleriden birisi olarak gösterilen çok çekirdekli işlemciler için çoklu izlek (Multi-Threading) optimizasyonu üzerindeki çalışmaların da sürdüğü belirtiliyor. Nvidia tarafında ise sessizlik devam ediyor. 40nm üretim teknolojisine geçmeye hazırlanan firmanın, GT300 GPU'su ile ilgili henüz herhangi bir detay açıklanmadığı gibi DirectX 11 konusunda nasıl bir strateji takip edildiği de henüz bilinmiyor. Ancak firmanın GT300 GPU'su ile ilgli gelen son bilgilere göre, GT300 tabanlı ekran kartlarında TDP seviyesinin 225 Watt olarak hedeflendiği ve kartın iki adet PCIe 6-pin güç konnektörünün kullanılmasının hedeflendiği belirtiliyor. Bu arada DirectX 11 ile gelecek Windows 7'nin 22 Ekim'de lanse edileceğini de hatırlatalım.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Usak_Efesi 10 yıl
bu DirectX denen sey ne ise yariyor? Taanim istemiyorum. Ne konuda kolaylik sagliyor da boyle bir sey cikarilmis onu merak ediyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Noobsmoke 10 yıl
DirectX oyundaki shader ve vertexlerden sorumlu kısım. Bir nevi oyunun grafik kalitesini büyük ölçüde dx belirliyor.

Örnek verecek olursak, dx 9 shader ve vertex 3.0 teknolojilerini kapsıyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Dx 10 ise vertex ve pixel 4.0 teknolojilerini kapsıyor. Resimde göreceğin üzere grafik kaliteleri arasında büyük bir fark var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brkkyk 10 yıl

Orjinalden alıntı: Usak_Efesi

bu DirectX denen sey ne ise yariyor? Taanim istemiyorum. Ne konuda kolaylik sagliyor da boyle bir sey cikarilmis onu merak ediyorum


Bu DirectX dediğimiz olay belirli grafik render ve diğer işlemlerini sağlayan apiler bütünüdür. Her sürümünde apilerde yenilikler ve optimizeler olur. Örneğin dx9 apileri pixel shader 3 ün nimetlerini faydalanacak nitelikte tasarlanmışken, dx10 apileri pixel shader 4ün nimetlerini kullanacak şekilde tasarlanacaktır. Yani anlıyacağın bir yerde tamamen pazarlama stratejisi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cihan79 10 yıl
Ekran kartı satıcıları bayram edecek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dogan23 10 yıl
DX10 yanlış bir hamleydi. Nitekim tutmadı! Tamamen pazarlama amaçlı çıkarılmıştı... DX11 de bana öyle gibi geliyor.
Bunun adını 11 değil de 10.5 koysalar daha iyi olurdu aslında. Çünkü gerçek bir yenilik gözümüyor ortada. Hem de DX10 daha yerleşmedi! Bugünkü en son oyunlar hala DX9 kullanıyor çünkü 10 kullanmak için bir gerçekçe görmüyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cyraxus 10 yıl
Directx yalan.. Gelecek opengl ve linux da..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ikista 10 yıl
dx 7-8-9-10. bütün geçişlerde oyunlar ekran kartlarını 1-1,5 sene geriden takip etti.
yeni teknoloji gazıyla birsürü kart satılır. 1 sene sonra ilk çıkan oyunları ilk çıkan kartlar full çalıştıramaz, bisürü de güçlü yeni kartlar satılır. böylece üreticiler zengin olur...
bu sefer de düzenin değişeceğini sanmıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozzzy222 10 yıl
dx 9 dan dx 10 geçtiğimizdeki fark eğer ondada olacaksa süper ama benim gördüğüm en kral grafikleri crytek firması üretiyor ee nede olsa Türkler :PP video tarzı oyun diyorlardı dx 10 a gerçek görüntü diyorlardı ama abartıyorlar ya dx 9 dan çok güzel ama beklediğimiz bu değildi dx 15 e kaldı hayallerimiz..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hikmetg 10 yıl
Bence şu anda AMD / ATI daha avantajlı gözüküyor. SIMD / MIMD konusunda AMD nvidia 'dan çok daha deneyimli. Ben ibrenin yavaş yavaş amd /ati 'ye döneceğini düşünüyorum. Ayrıca İntelin larabee... tam bir fiyasko olacak diyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
freestyler7 10 yıl
Dx11 daha çok uzak bence pazarlama stratejisinden başka birşey değil Dx11 in çıkmasıda.Doğru 3-4 oyun dışında doğru dürüst DX10 u bile benimseyemedik.PES2010 Dx10 ile gelmeli kesinlikle :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yugams 10 yıl
resmen gaz veriyorlar çevir kazı yanmasın hep aynı hikaye valla dx10 geçmeden dx9 kartla bu devreyi atlatan arkadaşlar çok şansı kanımca beş para etmez dx10 gitti dx11 geliyo ama helebi gelsin sonra bakarız gaza gelip önden ziplayan herzaman zarar ediyor......
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ergn3591 10 yıl
beklemekte fayda var ne olacağı kesin değil bu gün aldığın yarın eskiyor doğru zamanda doğru hamleyi yapmak önemli
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DhanTE 10 yıl
Bütün directX 10 oyunları DX9'da da oynandığına göre hiç 1 kartın çöpe gidiceini düşünmüyorum, bugünkü bütün E. kartları'nın DX10'u desteklediğini düşünürsek ileride çıkıcak oyunlar'da DX10 ve DX11 şeklinde destek vericektir, hatta 9'a bile desteğin sürüceini düşünüorum.


@fx57
Haber için Teşekkürler.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tobold 10 yıl
inquirer da charlie nin yazdığına göre:

gt300 2010 un ilk çeyreğine bile zor yetişcek,
ve dx11 adaptasyonu zor olcak gt300 için, ati için daha kolay olcak,
cunku gereklı altyapı dx10.1 den dolayı atide var,
dx11, dx10.1 e göre sadece birtakım iyileştirmelerden ibaret,
nvidianın dx10 kartları aslında dx10 nun birçok özelliğini desteklemiyo bile,
dx11 in en önemli özelliği tesellation ve bu dx10.1 de de mevcut ve ati bu özelliği ve nividanın desteklemediği ve dx11 de iyileştirilmiş olan bi çok standart dx10 özelliklerini
zaten destekliyor, bu sayede dx11 kartları çok çabuk hazırlamayı başardı ati,
bu adaptasyon sürecinden dolayı dx11 kartlarını zamanında piyasaya sunamayacak olan nvidia, kartlarına dx10.1 desteği kazandırıyor,
hatırlarsanız bu yonde haberler çıkmıştı nvidianın dx10.1 e geçiş yaptığına dair, arkasında yatan neden bu olsa gerek,
tesellation ciddi anlamda vazgeçilmez bi özellik olcak dx11 den itibaren.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
justbejust 10 yıl
Ati 512 bit'e geçmez ise sanırım GT200 - RV770 rekabetine benzer bir durum oluşacak. fazla güç çeken, pahalı, daha performanslı GT 300 ile ati'nin fiyat/performans kartları rekabet edecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TiesTorN 10 yıl
ATI'nin 512bit'e geçmesiyle ne alakası var o saydıklarının? 4870 512bit olsaydı daha iyi mi olacağını sanıyordun? Ne kadar düz mantıksınız yahu...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +134 BlackLead +127 Domatore +113 Galatas4ray +108 Mugetsuga +102 Tugrul_512bit +86 sistemli adam +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
14833 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
amd, Oyunlar ve windows 7
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Computex 09: Nvidia, AMD ve Thermaltake standları 10 yıl inFAMOUS inceleme videosu 10 yıl Computex 09: QNAP Standı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim