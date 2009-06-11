DirectX 11 destekli oyunlar düşündüğünüzden daha yakın!

Windows 7 ile birlikte anons edilmesi beklenen DirectX 11 için ekran kartı üreticilerinin çalışmaları tam gaz devam ediyor. AMD-ATi cephesi RV870 GPU'sunu hazırlarken, Nvidia ise kapalı kapılar ardında GT300 GPU'sunun çalışmalarını sürdürüyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni nesil grafik işlem ünitelerinin teknik detayları henüz doğrulanmış olmasa da her iki GPU için de çeşitli iddiaların olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz ay Radeon HD 4770 modelini kullanıma sunarak üretim teknolojilerine yönelik savaşta bir kez daha öne geçen AMD-ATi bununla da yetinmedi ve Taipei, Tayvan'da gerçekleştirilen Computex 2009 fuarında DirectX 11 için detaylı bir tanıtım gerçekleştirerek bu yöndeki iddiasını bir kez daha gözler önüne serdi.

DirectX 10 destekli GeForce 8800 serisini pazara sunan ilk üretici olarak dikkatleri üzerine çeken Nvidia'nın aksine AMD-ATi'nin DirectX 10 destekli Radeon HD 2900 serisi ancak 6 ay sonra lanse edilebilmişti. Bu konudaki gecikmeyi 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 10.1 destekli Radeon HD 3800 serisini hazırlayarak telafi etmeye çalışan AMD-ATi, asıl önemli hamlesini ise yeniden rekabet potasına girdiği Radeon HD 4800 serisi ile elde etmiş ve yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başarmıştı. Geçen süre zarfında GDDR5 bellek kullanımı ve 40nm üretim teknolojisine geçiş gibi bazı ilkleri başaran AMD-ATi, benzer bir sıçramayı DirectX 11 için de gerçekleştirmeyi ve bu konuda somut adım atan ilk GPU üreticisi olmayı hedefliyor.

Tam Boyutta Gör

Computex 2009 fuarında DirectX 11 destekli GPU'ların üretileceği wafer sürecini gösteren AMD-ATi, DirectX 11 ve Tessellation konusunda bazı videolar yayımlamıştı. AMD-ATi'nin gün ışığına çıkan yeni bir dökümanı, DirectX 11 destekli oyunlar hakkında da önemli ipuçları veriyor. Firmanın resmi dkümanına göre DirectX 11 destekli ilk oyunlar, pazarda oluşan yaygın düşüncenin aksine beklenenden daha önce oyun severlerin beğenisine sunulabilir. Yayımlanan dökümana göre Codemasters, EA Studio (Phenomic), Emergent ve Rebellion gibi alanlarında iddialı oyun stüdyoları, DirectX 11 destekli yeni başlıklar üzerinde çalışıyorlar ve Windows 7 lansmanını takip eden süreçte yeni oyunlarını duyurmayı planlıyorlar.

DirectX 10 uyumlu donanım çalışmalarını tamamlayan ilk üretici olarak oyun stüdyoları ile yakın ilişki kurmayı başaran ve dolayısıyla DirectX 10 destekli pek çok oyunun kendi donanım platformu üzerinde hazırlanmasını sağlayan Nvidia'nın elde ettiği bu önemli avantaj, DirectX 11 ile birlikte AMD-ATi lehine işleyebilir. Zira gelen bilgilere göre firma, DirectX 11 destekli prototip kartlarını oyun stüdyolarına yollamış durumda. Yapımcılarla yakın ilişki içerisine giren firmanın geliştirici ilişkilerinden sorumlu kıdemli yöneticisi Richard Huddy de benzer açıklamalar yaparak DX 11 destekli ilk oyunları, yıl içerisinde beklediklerini açıkladı. Kısacası DirectX 11 destekli prototip donanımları oyun yapımcılarına gönderen firma, DX11 konusunda avantaj sahibi olabilir.

Tüm bu gelişmelere ek olarak DirectX 11'in öne çıkan özellikleriden birisi olarak gösterilen çok çekirdekli işlemciler için çoklu izlek (Multi-Threading) optimizasyonu üzerindeki çalışmaların da sürdüğü belirtiliyor. Nvidia tarafında ise sessizlik devam ediyor. 40nm üretim teknolojisine geçmeye hazırlanan firmanın, GT300 GPU'su ile ilgili henüz herhangi bir detay açıklanmadığı gibi DirectX 11 konusunda nasıl bir strateji takip edildiği de henüz bilinmiyor. Ancak firmanın GT300 GPU'su ile ilgli gelen son bilgilere göre, GT300 tabanlı ekran kartlarında TDP seviyesinin 225 Watt olarak hedeflendiği ve kartın iki adet PCIe 6-pin güç konnektörünün kullanılmasının hedeflendiği belirtiliyor. Bu arada DirectX 11 ile gelecek Windows 7'nin 22 Ekim'de lanse edileceğini de hatırlatalım.