Hızlı ve Öfkeli 11'den kötü haber; Film beklenen noktadan çok uzak

Bu hafta The Playlist'e konuşan Jason Momoa, Fast X'in (Hızlı ve Öfkeli 10) devam filmi için heyecanlı olduğunu ama bunun yakın zamanda gerçekleşmeyeceğini söyledi. Çünkü Momoa'ya daha senaryo bile gelmemiş.
Hızlı ve Öfkeli 11, 2027 Yazında da Çıkmayabilir
Filmin başrol oyuncularından birinin daha senaryoyu bile görmemiş olması, prodüksiyonda işlerin ciddi şekilde ters gittiğini gösteriyor. Bu da filmin bir kez daha ertelenme, hatta hepten iptal edilme ihtimalini ortaya çıkarıyor.
Hızlı ve Öfkeli serisinde yaşanan bu krizin Vin Diesel'ın cinsel saldırı ile suçlanmasıyla alakalı olabileceği konuşuluyor. Normalde Diesel'ın bu yıl jüri karşısına çıkması bekleniyordu. Ancak ilk duruşma 2026'nın Şubat ayına ertelendi. Universal stüdyosunun bu davadan nasıl bir sonuç çıkacağını görmek istediği, Hızlı ve Öfkeli 11'in prodüksiyonunu da bu yüzden geciktirdiği belirtiliyor. Diesel aklanırsa hazırlıklar kaldığı yerden devam edecek. Ancak olur da Diesel suçlu bulunursa, bu karar Hızlı ve Öfkeli serisinin de fişini çekmiş olacak.Kaynakça https://screenrant.com/fast-and-furious-11-script-update-return-jason-momoa-response/ https://www.worldofreel.com/blog/2025/9/19/fast-x-part-2-still-has-no-script-jason-momoa-says
hintlilere söyleyelim büyük bir paraşüt taksınlar inişi yavaşlatır
bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.