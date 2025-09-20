Giriş
    Hızlı ve Öfkeli 11'den kötü haber; Film beklenen noktadan çok uzak

    Normalde bu yıl çıkması gereken ama sonradan 2026'ya alınan Hızlı ve Öfkeli, 2026'ya da yetiştirilemeyecek. Hatta filmin çekilip çekilmeyeceği bile şüpheli hale gelmiş durumda. İşte detaylar:

    Hızlı ve Öfkeli 11'den kötü haber; Film beklenen noktadan çok uzak Tam Boyutta Gör
    Hızlı ve Öfkeli serisinin büyük finalini yapacağı 11. filmin normalde bu yıl gösterime girmesi planlanıyordu. Ancak zamanla bu planlar değişti. Hızlı ve Öfkeli 11'in ilk başta 4 Nisan 2025 olarak belirlenen vizyon tarihi, ilk önce 2026 yazına, sonra da 2027'nin Nisan ayında ertelendi. Ne var ki film bu tarihe de yetişmeyebilir.

    Bu hafta The Playlist'e konuşan Jason Momoa, Fast X'in (Hızlı ve Öfkeli 10) devam filmi için heyecanlı olduğunu ama bunun yakın zamanda gerçekleşmeyeceğini söyledi. Çünkü Momoa'ya daha senaryo bile gelmemiş.

    Hızlı ve Öfkeli 11, 2027 Yazında da Çıkmayabilir

    Filmin başrol oyuncularından birinin daha senaryoyu bile görmemiş olması, prodüksiyonda işlerin ciddi şekilde ters gittiğini gösteriyor. Bu da filmin bir kez daha ertelenme, hatta hepten iptal edilme ihtimalini ortaya çıkarıyor.

    Hızlı ve Öfkeli serisinde yaşanan bu krizin Vin Diesel'ın cinsel saldırı ile suçlanmasıyla alakalı olabileceği konuşuluyor. Normalde Diesel'ın bu yıl jüri karşısına çıkması bekleniyordu. Ancak ilk duruşma 2026'nın Şubat ayına ertelendi. Universal stüdyosunun bu davadan nasıl bir sonuç çıkacağını görmek istediği, Hızlı ve Öfkeli 11'in prodüksiyonunu da bu yüzden geciktirdiği belirtiliyor. Diesel aklanırsa hazırlıklar kaldığı yerden devam edecek. Ancak olur da Diesel suçlu bulunursa, bu karar Hızlı ve Öfkeli serisinin de fişini çekmiş olacak.

    Uçak kazalarına karşı devasa hava yastığı fikri

    V
    Viscero. 1 gün önce

    hintlilere söyleyelim büyük bir paraşüt taksınlar inişi yavaşlatır

    B
    beyinsis 2 gün önce

    bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.

