Disney+ platformundan Türkiye'ye özel ön kayıt kampanyası: Yıllık 279,90 TL

Türkiye’de 14 Haziran’da yayına başlayacak Disney+ platformunun avantajlı ön kayıt kampanyası duyuruldu. 14 Haziran’dan önce e-posta adresi ile kayıt oluşturan kullanıcılar yıllık 279,90 TL’ye abone olabilecek.
Disney Plus’ın web sitesinde yayınlanan duyuruya göre Tanışma Paketi adı verilen paket ile kullanıcılar 12 aylık paketi 8 ay fiyatına satın alabilecek. Kampanyadan yararlanmak için disneyplus.com adresindeki Şimdi Kaydol butonuna tıklayarak e-posta adresinizi girmeniz yeterli. 14 Haziran’da e-posta adresinize kampanya teklifi gönderilecek. 26 Haziran’a kadar e-postadaki bağlantıya tıklayarak 279,90 TL’ye 12 aylık abonelik başlatabileceksiniz.
Disney Plus fiyatı ne kadar?
- Disney+ aylık abonelik: 34,99 TL
- Disney+ yıllık abonelik: 349,90 TL
- Disney+ Tanışma Paketi (yıllık): 279,90 TL
Disney+ platformundaki tüm abonelik seçenekleri 4K çözünürlük, 7 profil oluşturma ve aynı anda 4 ekranda izleme gibi tüm özellikleri kapsıyor. Netflix’in en üst paketi ise aylık 77,99 TL olarak ücretlendiriliyor. Bu nedenle Disney+ platformu oldukça rekabetçi fiyatlarla ülkemize giriş yapıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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