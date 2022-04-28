Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Disney+ platformundan Türkiye'ye özel ön kayıt kampanyası: Yıllık 279,90 TL

    Daha önce abonelik ücretleri aylık 34,99 TL ve yıllık 349,99 TL olarak açıklanan Disney Plus platformunun ön kayıt yapan müşterilere özel yıllık 279,90 TL'lik avantajlı paketi duyuruldu.
    10

    Disney Plus platformundan ön kayıt kampanyası: Yıllık 279,90 TL
    Tam Boyutta Gör

    Türkiye’de 14 Haziran’da yayına başlayacak Disney+ platformunun avantajlı ön kayıt kampanyası duyuruldu. 14 Haziran’dan önce e-posta adresi ile kayıt oluşturan kullanıcılar yıllık 279,90 TL’ye abone olabilecek.

    Disney Plus’ın web sitesinde yayınlanan duyuruya göre Tanışma Paketi adı verilen paket ile kullanıcılar 12 aylık paketi 8 ay fiyatına satın alabilecek. Kampanyadan yararlanmak için disneyplus.com adresindeki Şimdi Kaydol butonuna tıklayarak e-posta adresinizi girmeniz yeterli. 14 Haziran’da e-posta adresinize kampanya teklifi gönderilecek. 26 Haziran’a kadar e-postadaki bağlantıya tıklayarak 279,90 TL’ye 12 aylık abonelik başlatabileceksiniz.

    Disney Plus fiyatı ne kadar?

    • Disney+ aylık abonelik: 34,99 TL
    • Disney+ yıllık abonelik: 349,90 TL
    • Disney+ Tanışma Paketi (yıllık): 279,90 TL

    Disney+ platformundaki tüm abonelik seçenekleri 4K çözünürlük, 7 profil oluşturma ve aynı anda 4 ekranda izleme gibi tüm özellikleri kapsıyor. Netflix’in en üst paketi ise aylık 77,99 TL olarak ücretlendiriliyor. Bu nedenle Disney+ platformu oldukça rekabetçi fiyatlarla ülkemize giriş yapıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sırt çantası şeklinde güç istasyonu: Hikerpower

    L
    linkci_sude 9 saat önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 10 saat önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    ladro +174 kazimerd89 +151 Wes7 +108 mstyy50 +86 Krone +77 Ahmet DOĞAN +74 MaDMaxiBo +69 simbolmina +56 cocainbar +54 Savunmadım Çıkar Göster +53
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    594 Kişi Okuyor (387 Üye, 207 Misafir) 68 Masaüstü 526 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    2594 kez okundu.
    29 kişi, toplam 30 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    İndirim, disney plus ve
    3 etiket daha Teknoloji Haberleri Yaşam Sinema ve Dizi
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili107,6b
    Instagram Sayfası46,4b
    YouTube Kanalı320b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Huawei Nova 9
    Huawei Nova 9
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI GE76 Raider 11UG-260XTR
    MSI GE76 Raider 11UG-260XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ARCHITECT-MASTER
    ARCHITECT-MASTER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız