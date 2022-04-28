Disney+ platformundan Türkiye'ye özel ön kayıt kampanyası: Yıllık 279,90 TL

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Türkiye’de 14 Haziran’da yayına başlayacak Disney+ platformunun avantajlı ön kayıt kampanyası duyuruldu. 14 Haziran’dan önce e-posta adresi ile kayıt oluşturan kullanıcılar yıllık 279,90 TL’ye abone olabilecek.

Disney Plus’ın web sitesinde yayınlanan duyuruya göre Tanışma Paketi adı verilen paket ile kullanıcılar 12 aylık paketi 8 ay fiyatına satın alabilecek. Kampanyadan yararlanmak için disneyplus.com adresindeki Şimdi Kaydol butonuna tıklayarak e-posta adresinizi girmeniz yeterli. 14 Haziran’da e-posta adresinize kampanya teklifi gönderilecek. 26 Haziran’a kadar e-postadaki bağlantıya tıklayarak 279,90 TL’ye 12 aylık abonelik başlatabileceksiniz.

Disney Plus fiyatı ne kadar?

Disney+ aylık abonelik: 34,99 TL

Disney+ yıllık abonelik: 349,90 TL

Disney+ Tanışma Paketi (yıllık): 279,90 TL

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Disney+ platformundaki tüm abonelik seçenekleri 4K çözünürlük, 7 profil oluşturma ve aynı anda 4 ekranda izleme gibi tüm özellikleri kapsıyor. Netflix’in en üst paketi ise aylık 77,99 TL olarak ücretlendiriliyor. Bu nedenle Disney+ platformu oldukça rekabetçi fiyatlarla ülkemize giriş yapıyor.

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Disney Plus platformundan ön kayıt kampanyası: Yıllık 279,90 TL