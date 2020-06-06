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    Diyet ve egzersiz diyabet başlangıcındaki kişileri tamamıyla iyileştirebilir

    Yeni araştırma için yaş ortalaması 42 olan son 3 yıl içerisinde diyabet başlangıcı tanısı almış 150 farklı denek incelendi. Diyet ve egzersiz verilen grubun %61'inin tamamıyla iyileştiği belirtiliyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Diyet ve egzersiz diyabet başlangıcındaki kişileri tamamıyla iyileştirebilir
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    Diyabet, modern insanı tehdit eden kitlesel hastalıkların başında geliyor, özellikle batılı ülkerlerde sıklığı giderek artıyor ve görülme yaşı gittikçe düşüyor. Diyabetin ön aşaması olan ve insülin direnci olarak adlandırılan insülin rezistansını azaltmanının bilinen en etkili yolunu ise egzersiz yapmak oluşturuyor.

    Düzenli sporun ve sağlıklı diyetin yanı sıra kilo kontrolünün sağlanmasının diyabetii önlediği ve kişilerin risk faktörlerini azalttığı bilinmesine rağmen uzun soluklu yeni araştırmalara göre bu durum sadece diyabeti önlemekte değil aynı zamanda diyabeti olan hastaların diyabete bağlı semptomlarının gerilemesini ve hastalığın bulgularının azalmasını sağlıyor

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    Araştırmaya 150 kişi dahil edildi

    Diyet ve egzersiz diyabet başlangıcındaki kişileri tamamıyla iyileştirebilir
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    Yeni araştırma için yaş ortalaması 42 olan son 3 yıl içerisinde diyabet başlangıcı tanısı almış 150 farklı denek incelendi. Denekler rastgele olarak araştırma ve kontrol grubuna ayrıldı ve ilk gruba 12 haftalık düşük kalorili özel bir diyet uygulandı, 2. gruba ise sadece kalori kısıtlamasına sahip normal sağlıklı diyet verildi. Ayrıca ilk gruba en az haftalık 150 dakikalık egzersiz planı verildi ve deneklerin bu süreye uymaları sağlandı.

    Araştırmanın sonucunda gruplar karşılaştırıldı ve ilk grubun 12 kg ikinci grubun ise 4 kg verdiği tespit edildi. Ayrıca ilk grubun %61'inin 12 ay sonunda diyabetik olarak nitelendirilmediği yani hastalık semptomlarını göstermediği tespit edildi. 2. grup yani kontrol grubu incelendiğinde ise bu rakamın yalnızca %12 olduğu tespit edildi.

    Ayrıca Bkz. "Hieronymus Bosch : Dünyevi Zevkler Bahçesi 515 yaşında"

    Yapılan araştırma The Lancet Diabetes & Endocrinology dergisinde yayımlandı



    https://news.weill.cornell.edu/news/2020/06/diet-and-exercise-treatment-reverses-diabetes-in-61-percent-of-patients Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    redoracle (yıldırım coolboy) 3 sa.
    Bu salgın devam ettiği sürece çok kişi zaten kilo alacak ve hasta olacak malesef,diyetisyenlerde randevular hep dolmuş.
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    ozakin70 (Pickle Rick) 3 sa.
    Bizde herkes doktor, diyetisyen olduğu için kimsenin sağlamadığı konular. Ama şurda yazılanları zaten diyetisyenler öneriyor tek sıkıntımız uygulamamak ve kolay yola kaçmak. İstikrarlı hale getiren her insanda iyileşme kaçınılmaz neredeyse. Milleti dinlemeyi kesin ve işin profesyonellerinden yardım alın tek gerçek tavsiye bu.
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    ProsesMuhendisi (A B) 5 sa.
    Annem 54 yaşında ve diyabet hastası. Yanlış bilmiyorsam Tip-2 diyabet ve İlaç kullanıyor. Açlık ve tokluk kan şekerlerinin sağlıklı bir insanda ortalama değerleri vardır. Bu değerler annemde hep yüksekti. Yani insüline tepki veremiyordu. Ben kendim Canan Karatay'ın kitaplarını okuyup zayıflayınca kendisine de önerdim. Yaklaşık bir sene önce bu diyeti denedik. Diyet de değil aslında sağlıksız beslenmeden sağlıklı beslenme tarzına geçtik. Beslenme biçimi öğün ve öğünler arası zaman bakımından dengesizdi. Canan Karatay'ın kitaplarına göre düzenledik. Son kontrollerine gittiğinde kan şekeri değerleri belirgin bir şekilde düştü. Hatta doktoru ne yapıp da bu değerlere düşürdüğünü sormuş. Ama tekrar sağlıksız beslenmeye geçti ve değerleri eskisi gibi oldu. İşin özü yazıda belirtildiği gibi ve ileri seviye şeker hastası değilseniz kurtulma şansınız var. Tavsiyem yaş fark etmeksizin yürüyüş yapmanız ve günde 2 öğün sağlıklı beslenmeniz. Özellikle paketli ürünlerin hiç birini tüketmemeniz.
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