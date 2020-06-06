Diyet ve egzersiz diyabet başlangıcındaki kişileri tamamıyla iyileştirebilir

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Diyabet, modern insanı tehdit eden kitlesel hastalıkların başında geliyor, özellikle batılı ülkerlerde sıklığı giderek artıyor ve görülme yaşı gittikçe düşüyor. Diyabetin ön aşaması olan ve insülin direnci olarak adlandırılan insülin rezistansını azaltmanının bilinen en etkili yolunu ise egzersiz yapmak oluşturuyor.

Düzenli sporun ve sağlıklı diyetin yanı sıra kilo kontrolünün sağlanmasının diyabetii önlediği ve kişilerin risk faktörlerini azalttığı bilinmesine rağmen uzun soluklu yeni araştırmalara göre bu durum sadece diyabeti önlemekte değil aynı zamanda diyabeti olan hastaların diyabete bağlı semptomlarının gerilemesini ve hastalığın bulgularının azalmasını sağlıyor

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Araştırmaya 150 kişi dahil edildi

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Yeni araştırma için yaş ortalaması 42 olan son 3 yıl içerisinde diyabet başlangıcı tanısı almış 150 farklı denek incelendi. Denekler rastgele olarak araştırma ve kontrol grubuna ayrıldı ve ilk gruba 12 haftalık düşük kalorili özel bir diyet uygulandı, 2. gruba ise sadece kalori kısıtlamasına sahip normal sağlıklı diyet verildi. Ayrıca ilk gruba en az haftalık 150 dakikalık egzersiz planı verildi ve deneklerin bu süreye uymaları sağlandı.

Araştırmanın sonucunda gruplar karşılaştırıldı ve ilk grubun 12 kg ikinci grubun ise 4 kg verdiği tespit edildi. Ayrıca ilk grubun %61'inin 12 ay sonunda diyabetik olarak nitelendirilmediği yani hastalık semptomlarını göstermediği tespit edildi. 2. grup yani kontrol grubu incelendiğinde ise bu rakamın yalnızca %12 olduğu tespit edildi.

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Yapılan araştırma The Lancet Diabetes & Endocrinology dergisinde yayımlandı

https://news.weill.cornell.edu/news/2020/06/diet-and-exercise-treatment-reverses-diabetes-in-61-percent-of-patients

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