Dizüstü pazarında düşüş sürüyor

Pandemi döneminde durgunluğuna son vererek iyi bir çıkış yakalayan dizüstü pazarı, yavaş yavaş pandemi öncesine dönmeye başladı. Böyle giderse 2019 yılındaki seviyeleri yakalamak zor olmayacak.

Dizüstü pazarı kan kaybediyor

Yapılan pazar araştırmasına göre yılın son çeyreğinde dizüstü pazarında 42.9 milyon adet satış yapılacağı tahmin ediliyor. 2019 yılı aynı dönemin daha da altında kalan satışlar yıl genelini de etkiledi. 2022 yılının 189 milyon satışla kapanacağı not düşülmüş.

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Global ekonomik kriz ve savaş nedeniyle 2023 yılında ise düşüşün daha da derinleşmesi bekleniyor. 176.6 milyon satış ile son 4 yılın en düşük seviyesine gerileyecek. 2023 yılı içerisinde sadece Chromebook pazarının bir miktar toparlanarak 16 milyona çıkması bekleniyor.

Bu dönemde yüz güldüren yine üst seviye dizüstü bilgisayar segmenti oldu. Oyuncu ve profesyonel dizüstü modelleri yüksek kâr marjını korudukları için önemli bir gelir kaynağı olmaya devam ediyor. Segment altın yumurtlayan tavuk olarak gösteriliyor.

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