Dizüstü pazarında düşüş sürüyor

Dizüstü pazarı kan kaybediyor
Yapılan pazar araştırmasına göre yılın son çeyreğinde dizüstü pazarında 42.9 milyon adet satış yapılacağı tahmin ediliyor. 2019 yılı aynı dönemin daha da altında kalan satışlar yıl genelini de etkiledi. 2022 yılının 189 milyon satışla kapanacağı not düşülmüş.
Global ekonomik kriz ve savaş nedeniyle 2023 yılında ise düşüşün daha da derinleşmesi bekleniyor. 176.6 milyon satış ile son 4 yılın en düşük seviyesine gerileyecek. 2023 yılı içerisinde sadece Chromebook pazarının bir miktar toparlanarak 16 milyona çıkması bekleniyor.
Bu dönemde yüz güldüren yine üst seviye dizüstü bilgisayar segmenti oldu. Oyuncu ve profesyonel dizüstü modelleri yüksek kâr marjını korudukları için önemli bir gelir kaynağı olmaya devam ediyor. Segment altın yumurtlayan tavuk olarak gösteriliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.
merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence