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    Dizüstü pazarında düşüş sürüyor

    Global ekonomiye paralel olarak dizüstü pazarında satışlar her geçen yıl daha da düşerken haliyle işlemci pazarını da doğrudan etkiliyor. Sadece üst seviye segment kâr marjını koruyabildi. 
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    Dizüstü
    Pandemi döneminde durgunluğuna son vererek iyi bir çıkış yakalayan dizüstü pazarı, yavaş yavaş pandemi öncesine dönmeye başladı. Böyle giderse 2019 yılındaki seviyeleri yakalamak zor olmayacak.

    Dizüstü pazarı kan kaybediyor

    Yapılan pazar araştırmasına göre yılın son çeyreğinde dizüstü pazarında 42.9 milyon adet satış yapılacağı tahmin ediliyor. 2019 yılı aynı dönemin daha da altında kalan satışlar yıl genelini de etkiledi. 2022 yılının 189 milyon satışla kapanacağı not düşülmüş.

    Global ekonomik kriz ve savaş nedeniyle 2023 yılında ise düşüşün daha da derinleşmesi bekleniyor. 176.6 milyon satış ile son 4 yılın en düşük seviyesine gerileyecek. 2023 yılı içerisinde sadece Chromebook pazarının bir miktar toparlanarak 16 milyona çıkması bekleniyor.

    Bu dönemde yüz güldüren yine üst seviye dizüstü bilgisayar segmenti oldu. Oyuncu ve profesyonel dizüstü modelleri yüksek kâr marjını korudukları için önemli bir gelir kaynağı olmaya devam ediyor. Segment altın yumurtlayan tavuk olarak gösteriliyor.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    S
    sezenhancı 10 saat önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 1 gün önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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