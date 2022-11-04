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    Anlık Bildirim

    AMD FSR 3 tanıtıldı: Performansı ikiye katlıyor

    AMD FSR 3 teknolojisi ile birlikte oyunlarda iki kata kadar FPS değerlerinde artış elde edilebilecek. AMD FSR 3 versiyonu 2023 yılında kullanıma sunulacak.      
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    AMD FSR 3 Tam Boyutta Gör
    AMD’nin çeşitli algoritmalarla oyun grafiklerini akıllı bir şekilde ölçeklendirdiği FidelityFX Super Resolution teknolojisi yeni bir döneme geçti. AMD FSR 3 teknolojisi önceki nesle göre oyunlarda iki kat performans artışı sunuyor.

    AMD FSR 3 neler getiriyor?

    AMD son olarak FSR 2.1 güncellemesini duyurmuş ve algoritmanın kalitesini daha da iyileştirmişti. Radeon 7000 etkinliğinde duyurulan FSR 3 sürümü ise yeni bir teknoloji ile FPS değerlerini iki katına çıkarabiliyor.

    Fluid Motion Frame adı verilen bu teknoloji ultra yüksek ayarlarda bile performansı aarttırarak FPS değerlerinin yükselmesini sağlıyor. FSR 2.0 teknolojisine göre 4K oyunlarda 2 kata kadar artış elde edilmiş.

    FSR 3 teknolojisinin gücünü göstermek adına Sava Zivkovic ve ekibi 4 aylık bir çalışma ile bu teknolojiyi temel alan kısa bir film hazırlamış. Bu film Unreal Engine 5 temelinde çok kaliteli görseller ortaya çıktığını gösteriyor. AMD FSR 3 teknolojisi gelecek yıl pek çok uygulama ve oyunda karşımıza çıkacak.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    A
    alexalex1907 13 saat önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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