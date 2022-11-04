AMD FSR 3 tanıtıldı: Performansı ikiye katlıyor

Tam Boyutta Gör AMD’nin çeşitli algoritmalarla oyun grafiklerini akıllı bir şekilde ölçeklendirdiği FidelityFX Super Resolution teknolojisi yeni bir döneme geçti. AMD FSR 3 teknolojisi önceki nesle göre oyunlarda iki kat performans artışı sunuyor.

AMD FSR 3 neler getiriyor?

AMD son olarak FSR 2.1 güncellemesini duyurmuş ve algoritmanın kalitesini daha da iyileştirmişti. Radeon 7000 etkinliğinde duyurulan FSR 3 sürümü ise yeni bir teknoloji ile FPS değerlerini iki katına çıkarabiliyor.

AMD FSR 2.1 yayınlandı: İşte özellikleri 1 ay önce eklendi

Fluid Motion Frame adı verilen bu teknoloji ultra yüksek ayarlarda bile performansı aarttırarak FPS değerlerinin yükselmesini sağlıyor. FSR 2.0 teknolojisine göre 4K oyunlarda 2 kata kadar artış elde edilmiş.

FSR 3 teknolojisinin gücünü göstermek adına Sava Zivkovic ve ekibi 4 aylık bir çalışma ile bu teknolojiyi temel alan kısa bir film hazırlamış. Bu film Unreal Engine 5 temelinde çok kaliteli görseller ortaya çıktığını gösteriyor. AMD FSR 3 teknolojisi gelecek yıl pek çok uygulama ve oyunda karşımıza çıkacak.

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