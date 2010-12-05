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dj olmak isteyen iPad kullanıcıları için; djay for iPad AppStore'da

8 yıl
13,6b
1
6
iPad
Shady
Haber Editörü
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iPad'iniz var ve DJ deneyimi mi yaşamak istiyorsunuz ? O zaman bu isteğinizi gerçekleştirebilmek için AppStore'a doğru yönelmelisiniz çünkü; Algoriddim Pikapları iPad'le buluşturuyor ve müzik tutkunlarına DJ deneyimi yaşayabilme imkanı sunuyor.

Mac OS için hazırladığı popüler djay uygulaması ile bilinen Algoriddim, sonunda beklenen uygulaması iPad için djay'i AppStore'dan 19.99 dolarlık fiyat etiketiyle yayınladı (AppStore bağlantısı). Program, iPad'in 9.7 inçlik ekranını klasik pikap (turntable) platformuna çeviriyor. Kullanıcıların müzik kütüphanelerine ulaşma imkanı sunan iPad için djay, iOS 4.2 desteğiyle arka planda da çalışabiliyor.

Algoriddim'in uygulama için yayınladığı bazı görsellere geçmeden önce uygulamanın bazı özelliklerini yazalım;

  • Düşük gecikmeli gerçekçi pikap arayüzü
  • Canlı kayıt
  • Ses düzenleyicisi, Tempo ve EQ kontrolleri
  • Airplay desteği
  • Nota (ses) kaydırma (Pitchbend)
  • PreCueing (harici kulaklık adaptörleriyle)
  • Kaliteli scratching
dj olmak isteyen iPad kullanıcıları için; djay for iPad AppStore'da
Tam Boyutta Gör
dj olmak isteyen iPad kullanıcıları için; djay for iPad AppStore'da
Tam Boyutta Gör
dj olmak isteyen iPad kullanıcıları için; djay for iPad AppStore'da
Tam Boyutta Gör
dj olmak isteyen iPad kullanıcıları için; djay for iPad AppStore'da
Tam Boyutta Gör
dj olmak isteyen iPad kullanıcıları için; djay for iPad AppStore'da
Tam Boyutta Gör

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tgezer 8 yıl
link bozuk bende gözükmüyor birşey .
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Doritozz 8 yıl
page cannot found
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maliahmet1 8 yıl
gercekten djlere hitap ediyor bu işi meslek edinipte iyi para kazananlar var
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Luc4sHood 8 yıl
Kaliteli scratching
İşte olay budur
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Xagdas 8 yıl
way be, adam gibi ipad programı... multiye de uygun, airplaye de...
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Rey Leon 8 yıl
Önceden dj Kabinlerindeydi şimdi sok cebine götür iyi iş
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