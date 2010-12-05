dj olmak isteyen iPad kullanıcıları için; djay for iPad AppStore'da

iPad'iniz var ve DJ deneyimi mi yaşamak istiyorsunuz ? O zaman bu isteğinizi gerçekleştirebilmek için AppStore'a doğru yönelmelisiniz çünkü; Algoriddim Pikapları iPad'le buluşturuyor ve müzik tutkunlarına DJ deneyimi yaşayabilme imkanı sunuyor.

Mac OS için hazırladığı popüler djay uygulaması ile bilinen Algoriddim, sonunda beklenen uygulaması iPad için djay'i AppStore'dan 19.99 dolarlık fiyat etiketiyle yayınladı (AppStore bağlantısı). Program, iPad'in 9.7 inçlik ekranını klasik pikap (turntable) platformuna çeviriyor. Kullanıcıların müzik kütüphanelerine ulaşma imkanı sunan iPad için djay, iOS 4.2 desteğiyle arka planda da çalışabiliyor.

Algoriddim'in uygulama için yayınladığı bazı görsellere geçmeden önce uygulamanın bazı özelliklerini yazalım;

Düşük gecikmeli gerçekçi pikap arayüzü

Canlı kayıt

Ses düzenleyicisi, Tempo ve EQ kontrolleri

Airplay desteği

Nota (ses) kaydırma (Pitchbend)

PreCueing (harici kulaklık adaptörleriyle)

Kaliteli scratching