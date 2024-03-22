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    Anlık Bildirim

    Apple'dan tüm iPhone'lara güncelleme: iOS 17.4.1 ve iOS 16.7.7 yayınlandı

    Apple, AB için büyük değişiklikler içeren iOS 17.4 güncellemesinin ardından iOS 17.4.1 sürümünü yayınladı. Eski iPhone'lar için de iOS 16.7.7 yayınlandı.        
    Apple iPhone iOS 17.4.1 güncelleme indir Tam Boyutta Gör
    Apple, 21 Mart’ta iPhone ve iPad cihaz kullanıcıları için yeni güncellemeyi yayınladı. iOS 17 uyumlu iPhone’lar için iOS 17.4.1 ile birlikte eski iPhone modelleri için iOS 16.7.7 iPadOS 17.4.1 güncellemelerini yayınladı. iPad’ler de iPadOS 17.4.1 sürüme güncellendi.

    Önemli hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemesi

    Güncelleme, 5 Mart’ta AB için büyük değişiklikler içeren iOS 17.4 ve iPadOS 17.4’ün yayınlanmasından kısa bir süre sonra geldi. Yeni iOS ve iPadOS sürümü, 21E236 yapı numarasına sahip. Apple, sürüm notlarında iOS 17.4.1’in önemli hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri içerdiğini söyleyerek tüm kullanıcılar için öneriyor. Bunun dışında bir bilgi yok; hangi hatalar düzeltildi, hangi güvenlik açıkları kapatıldı belli değil.

    iPadOS tarafında, 6. nesil iPa, 7. nesil iPad, 10.5 inç iPad Pro ve 2. nesil 12.9 inç iPad Pro’da kamera uygulamalarıyla QR kodun okutulamaması sorunu giderildi.

    Apple, iPhone’larda kritik güvenlik açığı tespit etmiş olacak ki, eski telefonlarını kullananlara da iOS 16.7.7 güncellemesini sundu. Bir sonraki iOS sürümü olacak iOS 17.5’in betası Nisan ayında yayınlamaya başlayabilir.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Bat-Man 2 saat önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 19 saat önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 4 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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