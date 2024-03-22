Apple'dan tüm iPhone'lara güncelleme: iOS 17.4.1 ve iOS 16.7.7 yayınlandı

Önemli hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemesi
Güncelleme, 5 Mart’ta AB için büyük değişiklikler içeren iOS 17.4 ve iPadOS 17.4’ün yayınlanmasından kısa bir süre sonra geldi. Yeni iOS ve iPadOS sürümü, 21E236 yapı numarasına sahip. Apple, sürüm notlarında iOS 17.4.1’in önemli hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri içerdiğini söyleyerek tüm kullanıcılar için öneriyor. Bunun dışında bir bilgi yok; hangi hatalar düzeltildi, hangi güvenlik açıkları kapatıldı belli değil.
iPadOS tarafında, 6. nesil iPa, 7. nesil iPad, 10.5 inç iPad Pro ve 2. nesil 12.9 inç iPad Pro’da kamera uygulamalarıyla QR kodun okutulamaması sorunu giderildi.
Apple, iPhone’larda kritik güvenlik açığı tespit etmiş olacak ki, eski telefonlarını kullananlara da iOS 16.7.7 güncellemesini sundu. Bir sonraki iOS sürümü olacak iOS 17.5’in betası Nisan ayında yayınlamaya başlayabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.