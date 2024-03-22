Apple'dan tüm iPhone'lara güncelleme: iOS 17.4.1 ve iOS 16.7.7 yayınlandı

Tam Boyutta Gör Apple, 21 Mart’ta iPhone ve iPad cihaz kullanıcıları için yeni güncellemeyi yayınladı. iOS 17 uyumlu iPhone’lar için iOS 17.4.1 ile birlikte eski iPhone modelleri için iOS 16.7.7 iPadOS 17.4.1 güncellemelerini yayınladı. iPad’ler de iPadOS 17.4.1 sürüme güncellendi.

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Önemli hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemesi

Güncelleme, 5 Mart’ta AB için büyük değişiklikler içeren iOS 17.4 ve iPadOS 17.4’ün yayınlanmasından kısa bir süre sonra geldi. Yeni iOS ve iPadOS sürümü, 21E236 yapı numarasına sahip. Apple, sürüm notlarında iOS 17.4.1’in önemli hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri içerdiğini söyleyerek tüm kullanıcılar için öneriyor. Bunun dışında bir bilgi yok; hangi hatalar düzeltildi, hangi güvenlik açıkları kapatıldı belli değil.

iPadOS tarafında, 6. nesil iPa, 7. nesil iPad, 10.5 inç iPad Pro ve 2. nesil 12.9 inç iPad Pro’da kamera uygulamalarıyla QR kodun okutulamaması sorunu giderildi.

Apple, iPhone’larda kritik güvenlik açığı tespit etmiş olacak ki, eski telefonlarını kullananlara da iOS 16.7.7 güncellemesini sundu. Bir sonraki iOS sürümü olacak iOS 17.5’in betası Nisan ayında yayınlamaya başlayabilir.

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