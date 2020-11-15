Doğada tamamen çözünebilen kalem üretildi

Günlük yaşamımızda kullandığımız kalemler her ne kadar atıkların büyük bir bölümünü oluşturmasa da dünya nüfusunu ve doğaya atılan kalem miktarını göz önünde bulundurduğumuzda oldukça büyük miktarda atık karşımıza çıkıyor ve bu atıklar tıpkı diğer plastik atıklar gibi doğaya ciddi zararlar veriyor.

İtalyan tasarım firması Carlo Ratti Associati ( CRA ) tarafından geliştirilen ve Scribit Pen adı verilen kalemler atık yönetiminin daha iyi yapılması ve doğanın korunması amacıyla geliştirildi.

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Doğada tamamen çözünebilen malzeme

Firma tarafından fosforlu kalem olarak üretilen yeni modellerde içleri yeniden doldurulabilir ve devamlı olarak kullanılabilir kalem kasaları 3 farklı malzeme seçeneğiyle alıcılara sunulmuş.

Tahta, biyolojik olarak bozunabilir plastik veya tam olarak çözünmeyen alüminyum malzemelerden üretilen kalemlerde kullanılan kartuşlar ile kalem uçları tamamen doğal liflerden üretilmekle birlikte su bazlı ve toksik olmayan mürekkepler yenilebilir olarak onay dahi almış. Tabi ki mürekkepleri yemenizi önermiyoruz.

Ayrıca Bkz. "Disfaji tedavisinde kullanılabilecek cihaz geliştirildi"

Yeni kalemler şu anda geliştirilme aşamasında olmakla birlikte üretim tamamlandığında ticari olarak satışa sunulacak.

https://www.circular.scribit.design/

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