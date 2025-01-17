Çimento üretimini çok daha çevre dostu hâle getirecek yeni bir metot geliştirildi

Buradan yola çıkarak çimento üretimini daha çevre dostu hâle getirmenin yollarını arayan bilim insanları, bugün kullanılan metottan çok daha az karbon salınımına sebebiyet verecek yeni bir yöntem geliştirdiklerini söylüyorlar.
Bugün en çok kullanılan çimento tipi olan Portland çimentosu, ezilmiş kireçtaşının ısıtılmış bir döner fırında kil ile karıştırılmasıyla elde ediliyor. Bu fırınları ısıtmak için kullanılan fosil yakıtlar, bu süreçte ortaya çıkan karbon dioksit salınımının yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor. Geri kalan yüzde 60 ise kireçtaşınının parçalanması sırasında açığa çıkıyor. Michigan Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar tarafından geliştirilen elektrokimyasal yöntem ise bu yüzde 60'lık kısımdan sorumlu olan süreci çok daha çevre dostu hâle getiriyor.
Yeni Yöntem Açığa Çıkan Karbondioksiti Havada Yakalıyor ve Kullanıma Sokuyor
Çimento yapımı için gerekli kalsiyum karbonat, normalde fırında ısıtıldığında karbondioksit açığa çıkaran kalkerden elde ediliyor. Michigan Üniversitesi'ndeki araştırmacıların kullandığı metotta ise havadaki karbondioksiti yakalayıp bol miktarda minaralle ya da geri dönüştürülmüş betonla bağlayan elektrokimyasal bir süreç uygulanıyor.
Projenin başındaki isimlerden biri olan Jiaqi Li, “Yeni geliştirdiğimiz elektrokimyasal üretim yaklaşımımız çimento üretiminde ve atıkların ileri dönüşümünde yeni bir alan açıyor.” diyor. Üstelik Li bunun düşük maliyette uygulanabilecek, dolayısıyla da yaygın kullanıma sunulabilecek bir metot olduğunu belirtiyor. Çünkü bu süreçte kullanılan malzemelerin birçoğu dünyanın her yerinde düşük maliyetlere temin edilebiliyor. Bunlardan biri bazalt. Bir diğeri şantiyelerden ve yıkım alanlarından gelen geri dönüştürülmüş beton. Dahası bu yeni metot hâlihazırda var olan sisteme entege edilmeye de uygun. Araştırmacılar, geliştirdikleri metodun mevcut OPC (Portland çimentosu) üretim altyapısıyla uyumlu OPC hammaddesi ürettiğini, bu yüzden yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duymadan üretim aşamasına dâhil edilebileceğini vurguluyor.
Topyekün bu yeni metoda geçilmesi hâlinde küresel karbondioksit emisyonunun yılda en az üç gigaton azaltılabileceği vurgulanıyor. Bu da çimento üretiminin küresel karbon dioksit salınımındaki payının yüzde 8'den yüzde 3'e kadar düşürülebileceği anlamına geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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