Doğuş Otomotiv'in VW Türkiye distribütörlüğü bitecek mi? Şirketten açıklama geldi

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Alman otomotiv devi Volkswagen’in yeni açacağı fabrika için tercihini Türkiye’den yana kullandığı uzun süredir gündemde. Böyle bir durumda Doğuş Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünün sona ereceği, Volkswagen’in satış ve servis faaliyetlerini üzerine alacağı iddia edilmişti. Konuyla ilgili Doğuş Otomotiv’den açıklama geldi.

Söz konusu iddialarla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yapan Doğuş Otomotiv, çıkan haberlerin kesinlikle asılsız olduğunu belirtti. Şirketin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

VW markası ile mevcut sözleşmemiz süresizdir

“Çeşitli basın yayın organlarında ve ortamlarda, Volkswagen'in yatırım için Türkiye'yi tercih ettiği, distribütörlük faaliyetlerini yürütmekte olan Şirketimizle distribütörlük ilişkisini sonlandıracağına ilişkin haberler yer almaktadır.

Ayrıca Bkz. "Volkswagen'in ülkemizde kuracağı fabrikanın yeri açıklandı"

Volkswagen grubunun, Türkiye'de yatırım yapmasını hem ülkemiz hem de otomotiv sektörümüz adına çok yararlı, sevindirici ve gurur verici bir durum bulmakla birlikte yatırım kararı Volkswagen yönetimine ait olup, henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. Şirketimizin, 25 yıldır başarı ile devam eden Türkiye distiribütörlüğünün sona ereceğine ilişkin haberler tamamen asılsız olup, VW markası ile mevcut sözleşmemiz süresizdir.”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın geçtiğimiz günlerdeki açıklamalarına göre Manisa’ya kurulacak fabrikanın 5 bin kişiye istihdam sağlaması bekleniyor. 1.3 milyar euro yatırımla hayat bulacak tesisin 2022 yılında faaliyete geçeceği gelen bilgiler arasında.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/787891