Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Doğuş Otomotiv'in VW Türkiye distribütörlüğü bitecek mi? Şirketten açıklama geldi

    Volkswagen'in Türkiye yatırımıyla birlikte Doğuş Otomotiv'in distribütörlüğünün sona ereceğine dair iddialar ortaya çıkmıştı. Şirket, KAP'a yaptığı açıklamada bu iddiaları yanıtladı.
    1 sa.
    647
    43
    6
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Doğuş Otomotiv'in VW Türkiye distribütörlüğü bitecek mi? Şirketten açıklama geldi
    Tam Boyutta Gör

    Alman otomotiv devi Volkswagen’in yeni açacağı fabrika için tercihini Türkiye’den yana kullandığı uzun süredir gündemde. Böyle bir durumda Doğuş Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünün sona ereceği, Volkswagen’in satış ve servis faaliyetlerini üzerine alacağı iddia edilmişti. Konuyla ilgili Doğuş Otomotiv’den açıklama geldi.

    Söz konusu iddialarla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yapan Doğuş Otomotiv, çıkan haberlerin kesinlikle asılsız olduğunu belirtti. Şirketin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

    VW markası ile mevcut sözleşmemiz süresizdir

    “Çeşitli basın yayın organlarında ve ortamlarda, Volkswagen'in yatırım için Türkiye'yi tercih ettiği, distribütörlük faaliyetlerini yürütmekte olan Şirketimizle distribütörlük ilişkisini sonlandıracağına ilişkin haberler yer almaktadır.

    Ayrıca Bkz. "Volkswagen'in ülkemizde kuracağı fabrikanın yeri açıklandı"

    Volkswagen grubunun, Türkiye'de yatırım yapmasını hem ülkemiz hem de otomotiv sektörümüz adına çok yararlı, sevindirici ve gurur verici bir durum bulmakla birlikte yatırım kararı Volkswagen yönetimine ait olup, henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. Şirketimizin, 25 yıldır başarı ile devam eden Türkiye  distiribütörlüğünün sona ereceğine ilişkin haberler tamamen asılsız olup,  VW markası ile mevcut sözleşmemiz süresizdir.”

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın geçtiğimiz günlerdeki açıklamalarına göre Manisa’ya kurulacak fabrikanın 5 bin kişiye istihdam sağlaması bekleniyor. 1.3 milyar euro yatırımla hayat bulacak tesisin 2022 yılında faaliyete geçeceği gelen bilgiler arasında.



    https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/787891 Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    sml_akyz 58 dk. en beğenilen
    Umarım sonlandırırlar anlaşmalarını.
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    ßæ 6 dk.
    Bu kadar sabıkalı bir firmayı, VW Türkiye'de istese bile bırakamaz bu saatten sonra. Adamlar yasal mafya gibiler. Bir de 25 yıllık başarılı yönetimi bunlardan araç alanlara sormak lazım. Çevrenize sorsanız, sıfır araç alırken yaşattıkları sorunlardan dolayı VW'den bir daha araç almayacak bir sürü tanıdığınız çıkar. Vuruk aracı sıfırmış gibi satmaları, sorunlu aracı kabul etmemeleri, kusurlu oldukları durumlarda yasal süreçleri sonuna kadar zorlayarak müşterisini yıldırmaya çalışması...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    medyxnet 6 dk.
    hadi sizde borusana :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    asig 34 dk.
    vw bile bilmiyor nere fabrika kuracağını ama donanım haber biliyor :D
    gidim manisadan ev alayım hemen (ben zaten Manisa dayım işsiz )
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    sdelta 34 dk.
    Volkswagen almama sebebimdi doğuş grubunda olması, sırf bu yüzden Ford tercih etmiştim.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    zolzauza 48 dk.
    İnşallah diyelim :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    sml_akyz 58 dk. en beğenilen
    Umarım sonlandırırlar anlaşmalarını.
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Doğuş Otomotiv'in VW Türkiye distribütörlüğü bitecek mi? Şirketten açıklama geldi Sonraki Control Nasıl Olmuş? | İlk İzlenim 1 sa. Apple'dan önce Honor yaptı | 16.1-inç MagicBook Pro dizüstü bilgisayar 2 sa. DS 9 Sedan Çin'de kamuflajsız görüntülendi 2 sa. Bilim insanları, birden çok robottan oluşan bir robot geliştirdi 3 sa. Google Family Link artık uygulamaların süresini de kısıtlayacak 4 sa. Facebook yeni Portal ürünlerini duyurdu 5 sa. iOS 13 bu akşam yayınlanıyor 15 sa. Yeni Surface Pro 7 kalemi hakkında detaylar ortaya çıktı 16 sa. Ford Otosan ve AVL'nin otonom konvoy projesi başarıyla test edildi 16 sa. Microsoft Store, Windows 10 için yeni bir temaya sahip oldu 17 sa. İndirme hızında en hızlı interneti Turknet, yüklemede Turkcell sundu 17 sa. Huawei dünyanın en hızlı yapay zekâ eğitim sistemini duyurdu 18 sa. Mozilla, Firefox'un yeni versiyonlarını artık dört haftada bir yayınlayacak 18 sa. World of Tanks oyuncularına The Offspring konseri 19 sa. Do Not Pay uygulaması aboneliklerinizi otomatik olarak iptal ediyor 20 sa. The Last of Us Part II’ya ait oyun içi görüntüleri, Madrid Games Week’te gösterilebilir 20 sa. Hyundai, sürücü ve yolcu arasında açılacak bir hava yastığı geliştirdi 21 sa. Google, Pixel 4 modelinin mercan renk seçeneği ile geleceğini doğruladı 21 sa. Fossil hibrit akıllı saat E-Ink ekran ve Wear OS ile sızdırıldı 22 sa. Bu adaptör ile hızlı şarj sorunu bitiyor | İşte Anker'in yeni ürünleri Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    İlklere sahne olan Vivo TWS kablosuz kulaklık duyuruldu
    DonanımHaber
    Rockstar Games kendi oyun mağazasını açtı: GTA San Andreas ücr...
    DonanımHaber
    YouTube televizyon ara yüzü kapanıyor
    DonanımHaber
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    8 aylık bütçe açığı 68.1 milyar TL (Çok Ağır Çöküş Gelirse Şa...
    DH Forum
    FIFA 20 [PC ANA KONU]
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim