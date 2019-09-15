Volkswagen'in ülkemizde kuracağı fabrikanın yeri açıklandı

Yeni fabrika yatırımının lokasyonu konusunda Türkiye ve Bulgaristan arasında uzun süreli bir ikilem yaşayan Alman otomobil devi Volkswagen, geçtiğimiz aylarda tercihini Türkiye’den yana kullandığını resmi olarak açıklamıştı.

Skoda Karoq ve Seat Ateca başta olmak üzere grup bünyesindeki pek çok aracın üretim yeri olacağı söylenen fabrikanın hangi ilimize kurulacağı büyük bir soru işaretiydi ve tahminler İzmir'de veya İzmir'in yakınlarındaki bir ilimizde kurulacağından yanaydı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın son açıklamaları kafalardaki bu soru işaretlerini giderdi. Bakan Pekcan, Volkswagen'in ülkemizdeki ilk fabrikasını Manisa ilimizde kuracağını açıkladı.

CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına konuk olan Pekcan, Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in Türkiye'ye yapacağı yatırımla ilgili,

"Volkswagen'in yeni üretim otomobili için Türkiye'ye olumlu gözle bakılıyor. Alman bakanlarımızla da konuştuk. Bu tarzda açıklamalarda bulundular. Fabrika Manisa'da kurulacak, yöresi bile belli ancak o konu Bakanımız Varank'ın çalışma alanı tabii." açıklamalarında bulundu.

Alman Ticaret Bakanlığı'ndan da bu yatırım için Türkiye lehine karar alındığı bilgisini aldığını söyleyen Pekcan, kararın resmi olarak açıklanmasını heyecanla beklediğini dile getirdi.

https://tr.sputniknews.com/ekonomi/201909151040173219-ticaret-bakani-pekcan-volkswagenin-fabrika-kuracagi-ili-acikladi/

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yatırımla hayat bulacak fabrika yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlayacak. Fabrikanınyılında faaliyete geçmesi bekleniyor.