Volkswagen'in ülkemizde kuracağı fabrikanın yeri açıklandı

Yeni fabrika yatırımının lokasyonu konusunda Türkiye ve Bulgaristan arasında uzun süreli bir ikilem yaşayan Alman otomobil devi Volkswagen, geçtiğimiz aylarda tercihini Türkiye’den yana kullandığını resmi olarak açıklamıştı.
Skoda Karoq ve Seat Ateca başta olmak üzere grup bünyesindeki pek çok aracın üretim yeri olacağı söylenen fabrikanın hangi ilimize kurulacağı büyük bir soru işaretiydi ve tahminler İzmir'de veya İzmir'in yakınlarındaki bir ilimizde kurulacağından yanaydı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın son açıklamaları kafalardaki bu soru işaretlerini giderdi. Bakan Pekcan, Volkswagen'in ülkemizdeki ilk fabrikasını Manisa ilimizde kuracağını açıkladı.
CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına konuk olan Pekcan, Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in Türkiye'ye yapacağı yatırımla ilgili,
"Volkswagen'in yeni üretim otomobili için Türkiye'ye olumlu gözle bakılıyor. Alman bakanlarımızla da konuştuk. Bu tarzda açıklamalarda bulundular. Fabrika Manisa'da kurulacak, yöresi bile belli ancak o konu Bakanımız Varank'ın çalışma alanı tabii." açıklamalarında bulundu.
Alman Ticaret Bakanlığı'ndan da bu yatırım için Türkiye lehine karar alındığı bilgisini aldığını söyleyen Pekcan, kararın resmi olarak açıklanmasını heyecanla beklediğini dile getirdi.1.3 milyar euro yatırımla hayat bulacak fabrika yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlayacak. Fabrikanın 2022 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/ekonomi/201909151040173219-ticaret-bakani-pekcan-volkswagenin-fabrika-kuracagi-ili-acikladi/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bir kere Almanya'da asgari ücret 1.550 euro (9.762TL) Türkiye'de ise 325 Euro
Yani dehşet miktarda işcilik ücretinden kâr edecek. Şimdi sadece bu tabloya bakarak bile firmanın bize bayıldıgından açmadıgı belli. Ayrıca başka avantajlar var. Almanyada teknik iş yapan bir işciye asla asgari ücret veremezler. O işci asgari ücret +500euro altına evinden bile çıkmaz. Bizde ise asgari ücreti dayayıp işine gelmiyorsa kapı orda derler. Zaten memlekette dünya kadar işsiz var. Biri gider diğeri gelir. Bir diger faktör ise bizde sistem işvereni koruyup işçiye geçirmek üzerine işliyor. Devlet işvereni hep korur. Vergi afları indirimleri hep işverenin çıkarı gözetilir.İşci perişan edilir ses çıkaramaz. Bizdeki işci o ürettiği arabayı 10 yıl para biriktirse bile alamaz. Ama Almanya'daki işci orda 4000 euro olan bmw marka arabayla gezer. Burdaki işci aynı arabanın 180bin lira olan fiyatını görüp iç geçirir.
Gerçek durum bu. Hadi şimdi bu gerçekle yüzleşip alkışlayın
Bu yazdıklarını niye yazdın bilmiyorum. Zihniyet hep karanlık...