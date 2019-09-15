Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Volkswagen'in ülkemizde kuracağı fabrikanın yeri açıklandı

Volkswagen'in ülkemizde kurmakta karar kıldığı fabrikanın hangi ilimizde kurulacağı büyük bir merak konusuydu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, son açıklamalarıyla akıllardaki bu soru işaretini giderdi.
3 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
5,3b
56
18
Otomobil Teknolojileri
Zeynep Yolcu
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yeni fabrika yatırımının lokasyonu konusunda Türkiye ve Bulgaristan arasında uzun süreli bir ikilem yaşayan Alman otomobil devi Volkswagen, geçtiğimiz aylarda tercihini Türkiye’den yana kullandığını resmi olarak açıklamıştı.
Skoda Karoq ve Seat Ateca başta olmak üzere grup bünyesindeki pek çok aracın üretim yeri olacağı söylenen fabrikanın hangi ilimize kurulacağı büyük bir soru işaretiydi ve tahminler İzmir'de veya İzmir'in yakınlarındaki bir ilimizde kurulacağından yanaydı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın son açıklamaları kafalardaki bu soru işaretlerini giderdi. Bakan Pekcan, Volkswagen'in ülkemizdeki ilk fabrikasını Manisa ilimizde kuracağını açıkladı.
CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına konuk olan Pekcan, Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in Türkiye'ye yapacağı yatırımla ilgili,
"Volkswagen'in yeni üretim otomobili için Türkiye'ye olumlu gözle bakılıyor. Alman bakanlarımızla da konuştuk. Bu tarzda açıklamalarda bulundular. Fabrika Manisa'da kurulacak, yöresi bile belli ancak o konu Bakanımız Varank'ın çalışma alanı tabii." açıklamalarında bulundu.
Alman Ticaret Bakanlığı'ndan da bu yatırım için Türkiye lehine karar alındığı bilgisini aldığını söyleyen Pekcan, kararın resmi olarak açıklanmasını heyecanla beklediğini dile getirdi.
1.3 milyar euro yatırımla hayat bulacak fabrika yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlayacak. Fabrikanın 2022 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor.

https://tr.sputniknews.com/ekonomi/201909151040173219-ticaret-bakani-pekcan-volkswagenin-fabrika-kuracagi-ili-acikladi/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
muxo 1 sa. en beğenilen
Yatırımın olması iyi güzel ama wolkswagen bize bayıldıgından açmıyor fabrika.
Bir kere Almanya'da asgari ücret 1.550 euro (9.762TL) Türkiye'de ise 325 Euro
Yani dehşet miktarda işcilik ücretinden kâr edecek. Şimdi sadece bu tabloya bakarak bile firmanın bize bayıldıgından açmadıgı belli. Ayrıca başka avantajlar var. Almanyada teknik iş yapan bir işciye asla asgari ücret veremezler. O işci asgari ücret +500euro altına evinden bile çıkmaz. Bizde ise asgari ücreti dayayıp işine gelmiyorsa kapı orda derler. Zaten memlekette dünya kadar işsiz var. Biri gider diğeri gelir. Bir diger faktör ise bizde sistem işvereni koruyup işçiye geçirmek üzerine işliyor. Devlet işvereni hep korur. Vergi afları indirimleri hep işverenin çıkarı gözetilir.İşci perişan edilir ses çıkaramaz. Bizdeki işci o ürettiği arabayı 10 yıl para biriktirse bile alamaz. Ama Almanya'daki işci orda 4000 euro olan bmw marka arabayla gezer. Burdaki işci aynı arabanın 180bin lira olan fiyatını görüp iç geçirir.
Gerçek durum bu. Hadi şimdi bu gerçekle yüzleşip alkışlayın
Yatırımın olması iyi güzel ama wolkswagen bize bayıldıgından açmıyor fabrika. Bir kere Almanya'da asgari ücret 1.550 euro (9.762TL) Türkiye'de ise 325 Euro
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +26
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolverine55 3 sa.
Haberde ikilem yerine ikilim yazılmış ,ben bile yorum yazarken 1 kere okuyup gönderiyorum. Sizde bi zahmet kontrol edin.
Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CihanKURT 1 sa. muxo
Peki yazmışsın eyvallah. Ne yapalım şimdi? Firmaya söyleyelim ülkemize yatırım yapmasın mı? 5bin işçiye iş vermesin, yerli ve yan sanayi gelişmesin mi?
Bu yazdıklarını niye yazdın bilmiyorum. Zihniyet hep karanlık...
Peki yazmışsın eyvallah. Ne yapalım şimdi? Firmaya söyleyelim ülkemize yatırım yapmasın mı? 5bin işçiye iş vermesin, yerli ve yan sanayi gelişmesin mi? Bu ...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ozgur79 9 dk.
Tesla'yı da ikna etmek lazım, ilerde değerlenecek.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ironeagle 30 dk.
Teşekkürler Volkswagen. Allah tuttuğunuzu altın etsin. Gavur (!) da olsanız olsun, insansınız. Bir sürü insana iş sağlayacaksınız. Belki ülkemizde kârınız daha fazla olacak ama o kadar da olsun, bizi çok düşünmüşsünüz madem nankörlük yapmayalım, cebimize girecek paraları düşünelim. Hem paranın dini imanı yoktur değil mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
halloz58 1 sa.
Manisa ya ve ülkemize hayırlı olsun
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seyrim 1 sa.
Amerikada satamadığı carbon emisyonlu araçları asya pazarına pazarlamayı istiyor sanırım..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muxo 1 sa. en beğenilen
Yatırımın olması iyi güzel ama wolkswagen bize bayıldıgından açmıyor fabrika.
Bir kere Almanya'da asgari ücret 1.550 euro (9.762TL) Türkiye'de ise 325 Euro
Yani dehşet miktarda işcilik ücretinden kâr edecek. Şimdi sadece bu tabloya bakarak bile firmanın bize bayıldıgından açmadıgı belli. Ayrıca başka avantajlar var. Almanyada teknik iş yapan bir işciye asla asgari ücret veremezler. O işci asgari ücret +500euro altına evinden bile çıkmaz. Bizde ise asgari ücreti dayayıp işine gelmiyorsa kapı orda derler. Zaten memlekette dünya kadar işsiz var. Biri gider diğeri gelir. Bir diger faktör ise bizde sistem işvereni koruyup işçiye geçirmek üzerine işliyor. Devlet işvereni hep korur. Vergi afları indirimleri hep işverenin çıkarı gözetilir.İşci perişan edilir ses çıkaramaz. Bizdeki işci o ürettiği arabayı 10 yıl para biriktirse bile alamaz. Ama Almanya'daki işci orda 4000 euro olan bmw marka arabayla gezer. Burdaki işci aynı arabanın 180bin lira olan fiyatını görüp iç geçirir.
Gerçek durum bu. Hadi şimdi bu gerçekle yüzleşip alkışlayın
1 Yanıt Yanıtla +26
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CihanKURT 1 sa. muxo
Peki yazmışsın eyvallah. Ne yapalım şimdi? Firmaya söyleyelim ülkemize yatırım yapmasın mı? 5bin işçiye iş vermesin, yerli ve yan sanayi gelişmesin mi?
Bu yazdıklarını niye yazdın bilmiyorum. Zihniyet hep karanlık...
2 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drjacob 2 sa.
Ülke adına çok iyi bir gelişme
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kuantum34 2 sa.
keşke tesla da Türkiyede gigafactory 4 ü kursa.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Galatas4ray 2 sa.
Sanırım maden ocaklarındaki çalışma oranını düşürmek için seçildi manisa.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kymelria 2 sa.
Hem izmir limanına yakın hem de Manisa sanayi bölgesi yatırımlarında devlet teşviği var.
Gönül isterdi ki söylediğiniz durum göz önünde bulundurulsaydı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Musty3535123 2 sa.
aga fransızdan kalitemi beklion :D almandan şaşmıcan, sonra yerli oto gelio :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
StreamRolleR 3 sa.
Türkiye üretim Megane 4 kalitesi nerde..
Fransa üretim Hatchback Megane 4 kalitesi nerde..
aynısı VW e olmaz inş
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Puppey 2 sa.
sakaryadaki toyota dünya çapında en iyi fabrikalardan biri çok da gömmeye çalışmamak lazım ülkemizi
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
15 Üye, 41 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5304 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Volkswagen, volkswagen türkiye ve
8 etiket daha volkswagen türkiye fabrikası volkswagen türkiye fabrika volkswagen türkiye fabrikası yeri ticaret bakanı ruhsar pekcan Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Zeynep Yolcu MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 12 dk. Huawei'nin Kirin 990'lı yeni telefonu Geekbench'te ortaya çıktı 41 dk. Matematiksel kaçış problemi immünoloji alanına uyarlandı 1 sa. Huawei Watch GT 2'nin kısa bir tanıtım filmi yayınlandı 1 sa. Spotify, aile paketi kullananların aynı evde yaşadığını kanıtlamalarını isteyecek 2 sa. Dirt: Rally, kaçıranlar için yeniden ücretsiz 2 sa. NBA 2K20 | Bu sene de alınır mı? 2 sa. Samsung yeni Note 10 reklamıyla iPhone 11'e gönderme yaptı 3 sa. AMD yeni sürücü güncellemesiyle daha fazla karta Radeon Image Sharpening sundu 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Volkswagen'in ülkemizde kuracağı fabrikanın yeri açıklandı Sonraki Daqri zengin gerçeklik girişimi kapandı 4 sa. Japon bir kasiyer, “fotografik hafızası” sayesinde 1.300 müşterinin kredi kartı bilgilerini çaldı 5 sa. Corsair son kullanıcı RAM belleklerde hız rekoru kırdı 5 sa. Dikkat! SIM kartınız izleniyor olabilir 6 sa. Grafikleri ve devasa açık dünyası ile dikkat çeken Second Galaxy indirmeye sunuldu 7 sa. Vivo, kablosuz kulaklığının posterini paylaştı 8 sa. Lenovo Carme akıllı saat duyuruldu 9 sa. Pixel 4 XL için birçok fotoğraf ve video ortaya çıktı 17 sa. James Gunn'ın yönettiği yeni 'Suicide Squad' filminin kadrosu açıklandı 19 sa. Disney CEO’su Bob Iger, Apple yönetim kurulundan istifa etti 19 sa. LG G Pad 5 10.1'in teknik özelliklerinden bir kısmı ve render görüntüsü ortaya çıktı 20 sa. Microsoft Surface Laptop 3, yeni 15 inçlik bir seçenekle gelebilir 21 sa. Yeni iPhone modellerinde ters kablosuz şarj özelliği iddiaya göre bilerek devre dışı bırakılmış 22 sa. Microsoft yeni Windows 10 güncellemesindeki hataları kabul etti 22 sa. Death Stranding'in 30 dakikalık oynanış videosu yayınlandı 23 sa. Samsung Galaxy M30s, Avrupa'da da piyasaya sürülecek 23 sa. Yapay zeka kalp yetmezliğini tespit edebilecek 1 gün Motorola ilk akıllı televizyonunu çıkarmaya hazırlanıyor 1 gün Trump yönetimi aromalı elektronik sigara likitlerini yasaklamayı planlıyor 1 gün AirPods 3 prototipinin görüntüleri internete düştü Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Gen12 GPU’ları son 10 yıldaki en büyük mimari değişikliğini iç...
DonanımHaber
Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
Bölüm Sonu Canavarı
PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
Bölüm Sonu Canavarı
*** TAROT OKUMASI YAPIYORUM ***
DH Forum
Superonline Huawei HG255s 5ghz router ana konu
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
Uygulama Haber
Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
Uygulama Haber
Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim