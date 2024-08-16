Trugo'nun elektrikli araç şarj tarifesine yüzde 20 zam geldi

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Tam Boyutta Gör Yerli otomobil Togg'un şarj istasyonu şirketi Trugo’da şarj ücretlerine yüzde 20 oranında zam geldi. Daha önce 300 kW hızlı şarj için 7,99 TL/kWh olan ücret 9,60 TL/kWh’ye yükseldi. Trugo şarj istasyonlarını tüm elektrikli otomobil sahipleri kullanabiliyor.

Togg T10X'i tamamen şarj etmenin maliyeti ne kadar?

Togg’un standart menzilinde 52,4 kWh kapasiteli batarya, uzun menzilinde ise 88,5 kWh kapasiteli bataryaya yer veriliyor. Yeni şarj ücretlerine göre standart menzilli versiyonu DC hızlı şarj ile tamamen şarj etmek istediğinizde 503 TL, uzun menzili şarj etmek istediğinizde ise 849 TL şarj ücreti ödemeniz gerekiyor. Standart versiyon 314 km, uzun menzilli versiyon ise 523 km menzil sunuyor.

Trugo şarj ağı

Tam Boyutta Gör Trugo şarj istasyonlarını yerli otomobil Togg sahiplerinin yanı sıra tüm elektrikli otomobil sahipleri kullanabiliyor. Şu an için 81 ilde 600'ün üzerinde lokasyona Trugo şarj istasyonu kurulmuş durumda. Aşağıdaki bağlantıdan Trugo şarj istasyonlarının konumlarını görüntüleyebilirsiniz:

https://trugo.com.tr/network

Trugo Şarj Ücreti 2024 Şarj Hızı Eski Fiyat (TL/kWh) Yeni Fiyat (TL/kWh) DC (300 kW'a kadar) 7,99 TL 9,60 TL AC (22 kW'a kadar) 5,95 TL 6,96 TL

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Trugo'nun elektrikli araç şarj ücretine yüzde 20 zam geldi