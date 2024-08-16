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    Anlık Bildirim

    Trugo'nun elektrikli araç şarj tarifesine yüzde 20 zam geldi

    Yerli otomobil Togg'un şarj istasyonu şirketi Trugo, şarj ücretlerine yüzde 20 oranında zam yaptı. Trugo hızlı şarj ücreti 9,60 TL'ye yükseldi.                      
    Trugo'nun elektrikli araç şarj ücretine yüzde 20 zam geldi Tam Boyutta Gör
    Yerli otomobil Togg'un şarj istasyonu şirketi Trugo’da şarj ücretlerine yüzde 20 oranında zam geldi. Daha önce 300 kW hızlı şarj için 7,99 TL/kWh olan ücret 9,60 TL/kWh’ye yükseldi. Trugo şarj istasyonlarını tüm elektrikli otomobil sahipleri kullanabiliyor.

    Togg T10X'i tamamen şarj etmenin maliyeti ne kadar?

    Togg’un standart menzilinde 52,4 kWh kapasiteli batarya, uzun menzilinde ise 88,5 kWh kapasiteli bataryaya yer veriliyor. Yeni şarj ücretlerine göre standart menzilli versiyonu DC hızlı şarj ile tamamen şarj etmek istediğinizde 503 TL, uzun menzili şarj etmek istediğinizde ise 849 TL şarj ücreti ödemeniz gerekiyor. Standart versiyon 314 km, uzun menzilli versiyon ise 523 km menzil sunuyor.

    Trugo şarj ağı

    Trugo'nun elektrikli araç şarj ücretine yüzde 20 zam geldi Tam Boyutta Gör
    Trugo şarj istasyonlarını yerli otomobil Togg sahiplerinin yanı sıra tüm elektrikli otomobil sahipleri kullanabiliyor. Şu an için 81 ilde 600'ün üzerinde lokasyona Trugo şarj istasyonu kurulmuş durumda. Aşağıdaki bağlantıdan Trugo şarj istasyonlarının konumlarını görüntüleyebilirsiniz:

    https://trugo.com.tr/network

    Trugo Şarj Ücreti 2024
    Şarj Hızı Eski Fiyat (TL/kWh) Yeni Fiyat (TL/kWh)
    DC (300 kW'a kadar) 7,99 TL 9,60 TL
    AC (22 kW'a kadar) 5,95 TL 6,96 TL
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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