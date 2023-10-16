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    Doğuş Otomotiv, elektrikli araç şarj istasyonları kurmak için lisans aldı

    Türkiye’nin en büyük otomotiv ithalatçısı ve otomotiv distribütör ağlarından biri olan Doğuş Otomotiv, elektrikli araç şarj istasyonları kurmak için EPDK’dan lisans aldı.

    Doğuş Otomotiv, elektrikli araç şarj istasyonları kurmak için lis Tam Boyutta Gör

    Türkiye’nin en büyük otomotiv ithalatçısı ve otomotiv distribütör ağlarından biri olan Doğuş Otomotiv, elektrikli araç şarj istasyonları kurmak için EPDK’dan lisans aldı.

    Türkiye’de 1100’den fazla çalışanı bulunan ve toplamda 7 markanın satışını yapan Doğuş Otomotiv, geçtiğimiz aylarda Doğuş Şarj Sistemleri Pazarlama ve Ticaret isimli bir şirket kurmuştu. Bu şirkete bağlı D-Charge markasıyla EPDK’ya şarj istasyonu işletmeciliği lisansı için başvuru yapan Doğuş Otomotiv, başvurunun onaylanmasıyla birlikte elektrikli araç şarj sistemlerinin kurulumu ve bunların servisini yapabilecek.

    D-Charge ile birlikte 2024 yılının başından itibaren Türkiye’nin 7 bölgesine birden elektrikli araç şarj sistemlerinin kurulmaya başlanacağı bildirildi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 13 saat önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 3 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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