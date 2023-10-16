Doğuş Otomotiv, elektrikli araç şarj istasyonları kurmak için lisans aldı

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Türkiye’nin en büyük otomotiv ithalatçısı ve otomotiv distribütör ağlarından biri olan Doğuş Otomotiv, elektrikli araç şarj istasyonları kurmak için EPDK’dan lisans aldı.

Türkiye’de 1100’den fazla çalışanı bulunan ve toplamda 7 markanın satışını yapan Doğuş Otomotiv, geçtiğimiz aylarda Doğuş Şarj Sistemleri Pazarlama ve Ticaret isimli bir şirket kurmuştu. Bu şirkete bağlı D-Charge markasıyla EPDK’ya şarj istasyonu işletmeciliği lisansı için başvuru yapan Doğuş Otomotiv, başvurunun onaylanmasıyla birlikte elektrikli araç şarj sistemlerinin kurulumu ve bunların servisini yapabilecek.

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D-Charge ile birlikte 2024 yılının başından itibaren Türkiye’nin 7 bölgesine birden elektrikli araç şarj sistemlerinin kurulmaya başlanacağı bildirildi.

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Doğuş Otomotiv, elektrikli araç şarj istasyonları kurmak için lis