Doğuş Otomotiv, elektrikli araç şarj istasyonları kurmak için lisans aldı

Türkiye’nin en büyük otomotiv ithalatçısı ve otomotiv distribütör ağlarından biri olan Doğuş Otomotiv, elektrikli araç şarj istasyonları kurmak için EPDK’dan lisans aldı.
Türkiye’de 1100’den fazla çalışanı bulunan ve toplamda 7 markanın satışını yapan Doğuş Otomotiv, geçtiğimiz aylarda Doğuş Şarj Sistemleri Pazarlama ve Ticaret isimli bir şirket kurmuştu. Bu şirkete bağlı D-Charge markasıyla EPDK’ya şarj istasyonu işletmeciliği lisansı için başvuru yapan Doğuş Otomotiv, başvurunun onaylanmasıyla birlikte elektrikli araç şarj sistemlerinin kurulumu ve bunların servisini yapabilecek.
D-Charge ile birlikte 2024 yılının başından itibaren Türkiye’nin 7 bölgesine birden elektrikli araç şarj sistemlerinin kurulmaya başlanacağı bildirildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.