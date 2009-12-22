Dokunmatik ekranlı Samsung M5650 Lindy resmi olarak anons edildi

Geride bıraktığımız günlerde bir Portekiz sitesinde satışa sunulan ancak Samsung tarafından resmi tanıtımı henüz gerçekleştirilmeyen M5650 Lindy modelinin üzerindeki örtüler nihayet bugün kaldırıldı.

Tasarımı itibariyle Güney Koreli üreticinin ''Corby'' serisini bizlere anımsatan Lindy'nin müzik odaklı bir cep telefonu olduğu belirtiliyor. GSM şebekesinin yanısıra kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSDPA'yı da destekleyen Lindy, 2.8 inç 240x320 piksel 262.144 renk dokunmatik TFT ekranıyla ve alt kısımda konumlandırılan üç farklı müzik kontrol tuşuyla dikkat çekiyor. 3.5 mm'lik jak girişine sahip Lindy'de 50 MB kapasiteli dahili belleğe yer verilmiş ve bellek microSD kartlar aracılığıyla yükseltilebilmekte. Bluetooth v2.1 ve en önemlisi WI-FI gibi bağlantı seçeneklerini barındıran telefonda GPS alıcısı bulunmuyor.

Bunların dışında FM radyosuyla ve 3.2 megapiksel çözürlüğünde kamerasıyla öne çıkan M5650 Lindy'nin en kısa süre içinde Avrupa ülkelerinde, Hindistan'da, Çin'de, Ortadoğu'da, Güneydoğu Asya'da ve Afrika'da yüzünü göstermesi bekleniyor. Telefonun yurt dışı fiyatının ise Portekiz'de olduğu gibi 220$ civarında olacağı düşünülüyor.