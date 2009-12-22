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Dokunmatik ekranlı Samsung M5650 Lindy resmi olarak anons edildi

9 yıl
178,3b
1
205
Diğer
knight
Haber Editörü
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Geride bıraktığımız günlerde bir Portekiz sitesinde satışa sunulan ancak Samsung tarafından resmi tanıtımı henüz gerçekleştirilmeyen M5650 Lindy modelinin üzerindeki örtüler nihayet bugün kaldırıldı.

Tasarımı itibariyle Güney Koreli üreticinin ''Corby'' serisini bizlere anımsatan Lindy'nin müzik odaklı bir cep telefonu olduğu belirtiliyor. GSM şebekesinin yanısıra kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSDPA'yı da destekleyen Lindy, 2.8 inç 240x320 piksel 262.144 renk dokunmatik TFT ekranıyla ve alt kısımda konumlandırılan üç farklı müzik kontrol tuşuyla dikkat çekiyor. 3.5 mm'lik jak girişine sahip Lindy'de 50 MB kapasiteli dahili belleğe yer verilmiş ve bellek microSD kartlar aracılığıyla yükseltilebilmekte. Bluetooth v2.1 ve en önemlisi WI-FI gibi bağlantı seçeneklerini barındıran telefonda GPS alıcısı bulunmuyor.

Bunların dışında FM radyosuyla ve 3.2 megapiksel çözürlüğünde kamerasıyla öne çıkan M5650 Lindy'nin en kısa süre içinde Avrupa ülkelerinde, Hindistan'da, Çin'de, Ortadoğu'da, Güneydoğu Asya'da ve Afrika'da yüzünü göstermesi bekleniyor. Telefonun yurt dışı fiyatının ise Portekiz'de olduğu gibi 220$ civarında olacağı düşünülüyor.

 


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DH Misafiri 7 yıl
ben kullanıyrm bu tlfndan çok qüzel...
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DH Misafiri 7 yıl
ben lindy i 5 aydır kullanıyorum çok memnunum dokunmatiği olsun fotoğraf kalitesi olsun mükemmel flash yok ama yinede gayet iyi ekranda jelatini duruyor o haliyle bilealgılaması mükemmel netten oyunlar attım oynuyorum hepside dokunmatik :) bence çok güzel bir telefon şiddetle tavsiye ederim
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DH Misafiri 8 yıl
Telefonu 5 ay önce aldım ve çok menunum.Gerçekten ses kalitesi olsun kamera olsun ekran çözünürlülüğü olsun çok iyi.Alacak arkadaşlara tavsiye ederim.Mavi rengini çok istemiştim fakat Türkiye'de üretilmiyormuş.Bu yüzden siyah aldım.Mavisini isteyenler boşuna aramasın.Bazıları Nokia 5800 daha iyi diyor fakat tanıdığımda var çokta bir fark yok.Hatta bu telefon daha iyi diyebilirim.
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DH Misafiri 8 yıl
samsung lindy'nin msj seslerini ayarlayamıyorum nasıl yapıcam yardımcı olursanız sevinirim tşk...
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Awsful 8 yıl
mesajım bulunsun
Bu telefonu almayı düşünüyorum yorumlarınızı bi okiiim :D
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DH Misafiri 8 yıl
Ark'Lar Samsung Lindy m5650 cep tel war bende ama sebeke sorunu war 2 kere garantıye gıtmem gerek sısteme format attım kendım ve garantı uzerındede format atıldı daha 1,5 aylık telefon garantıye nasıl bır acıklama yapmam gerekki deqişim için tavsiyelerınızı beklıyorum TesekkuRRLERRRR .!! '-Seyhan Güneş.!!
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaslarrr lütfen bi yardmm .... almanyada satiliyormu m5650 lindy ltfen acil cevp verebilirmisiniz bilen arkadaslar
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Mr.Extrem 8 yıl
merhaba arkadaşlar bende bu telefonu almayı dusunuyorum ama monte 5800 bikaç model arasında kalmış durumdayım.

Benim için önemliolan muzik ve şarz olayı bu telefon gunde 1 saat muzik dinlemeyle 4 gun gidermiacaba ?

bilgi utfen..
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ilkdostun 8 yıl
evet arkadaşlar bende monte ve bu telefon arasında kaldım...Tasarımı hoş ancak neden monte ya da neden lindy ? hangisini önerirsiniz? günde toplam 2,5 saatimi işe gidip gelmeye harcıyorum ve bu zamanda müzik dinleyip cep net ile internete girmek için istiyorum...Yani şarj olayı ve müzik kalitesi de önemli...

Yorumlarınızı bekliyoruz.
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DH Misafiri 8 yıl
Samsung M5650 Lindy Kapak değişiyormu. Lütfen cvp Verin Telefona Karar vermem Sizin Cevabınıza Bağlı ;)
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BackConnect 8 yıl

DH Misafiri

Samsung M5650 Lindy Kapak değişiyormu. Lütfen cvp Verin Telefona Karar vermem Sizin Cevabınıza Bağlı ;)


dün bir telefoncuda tesadüf gördüm. Lindy'nin arka kapağının değişik tasarımları var. Ama ön kısmı için var mı bilemiyorum. En temiz yöntem bir telefoncuya sormak olur.
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar samsung corby pro mu lindy mi birçok özelliği birbirine benziyorda...
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BackConnect 8 yıl
arkadaşlar tesadüf, dün dart'den telefon almaya gittiğimde bu telefonu gördüm. fiyatına göre özellikleri çok iyi geldi. bir de %20 indirimi görünce hemen aldım. piyasada şu anda en ucuzu orada. düşünenler varsa kaçırmasın derim. %20 güzel bir inidirim.
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DH Misafiri 8 yıl
Ya offf Kafayı yicem
Ben bu telefona pcden bişey gönderemiyorum
Laptop'a usb kablosu ile bağlıyorum
Ne bi pencere çıkıyo nede bişey
Pc'mdeki herhngi bi fotnun mesela üstüne tıklıyorm göndere tıklıyorm telim orda görünmüyo.
Ayrıca programmmı gerekiyo ?
Yardım edebilir misiniz ?
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ugurkamil 8 yıl

DH Misafiri

Ya offf Kafayı yicem

Ben bu telefona pcden bişey gönderemiyorum

Laptop'a usb kablosu ile bağlıyorum

Ne bi pencere çıkıyo nede bişey

Pc'mdeki herhngi bi fotnun mesela üstüne tıklıyorm göndere tıklıyorm telim orda görünmüyo.

Ayrıca programmmı gerekiyo ?

Yardım edebilir misiniz ?

Menü - Ayarlar - Telefon ayarı - PC baglantısı - Yığın bellek seç
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