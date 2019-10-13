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    Domatesteki ''Lycopene'' adlı madde sperm kalitesini artırıyor

    Domatesin yapısında bulunan doğal bir pigment maddesi olan ''Lycopene'' adlı molekülün, sperm kalitesini %40 oranında artırdığı tespit edildi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Domatesteki ''Lycopene'' adlı madde sperm kalitesini artırıyor
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    ''Lycopene'' adlı madde, domatesin yapısında bulunan doğal bir pigment maddesi ve bu maddenin sağlık açısından birçok yararı bulunmakla birlikte; bu madde kimyasal deneylerde elektrik üretmesiyle de ön plana çıkıyor. Şimdi ise ''Lycopene'' adlı maddenin sperm kalitesini oldukça artırdığı tespit edildi.

    Britain's University of Sheffield kurumundan bir grup araştırmacı, yaşları 19 ila 30 arasında değişen 60 adet denek ile klinik çalışma yürüttü ve deneklerin yarısı Lycopene temelli diyet ile takviye edildi. Deneklere LactoLycopene olarak adlandırılan ve oral yoldan alınan hap formları ile Lycopene takviyesi yapıldı. LactoLycopene adlı ilacın doğal Lycopene molekülüne göre emiliminin daha iyi olduğu belirtiliyor.

    Plasebo

    Domatesteki ''Lycopene'' adlı madde sperm kalitesini artırıyor
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    Deneklerin kalan yarısı ise plasebo hapları kullandı. Araştırma için çift kör adı verilen yöntemden yararlanıldı yani ne araştırmacılar ne de denekler, hangi hapların gerçek hap hangilerinin ise plasebo hapları olduğunu bilmiyordu.

    12 haftalık diyetin ardından deneklerin sperm örnekleri toplandı ve incelendi. LactoLycopene alan deneklerin sperm örneklerinde %40'lık bir iyileşme gözlendi. Etken maddeyi kullanan kişilerin hem sperm yüzme hızlarının hem de sperm büyüklüklerinin önemli ölçüde arttığı belirtiliyor.

    Araştırma ekibi fertilite sorunu olan erkekleri de içeren geniş çaplı araştırmalara imza atmayı düşünüyor. LactoLycopene'nin etki mekanizması henüz kesin olarak bilinmese de klinik olarak sperm sayılarını artırması gelecek araştırmaların da kapısını aralıyor.

    Ayrıca Bkz. "2019 Nobel Tıp Ödülü"

    Araştırma European Journal of Nutrition dergisinde yayımlandı.



    https://newatlas.com/health-wellbeing/tomato-lycopene-sperm/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    CeradeTairin 3 sa.
    Zaten kanalizasyona atıyoz.Kaliteli olsa ne olur fos çıksa ne olur
    Yanıtla +1
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    Sirchade 5 sa.
    Direk likopen de diyebilirdiniz bence. Zaten çoğu kişi bilir, domatese kırmızı rengini veren maddedir aynı zamanda.
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