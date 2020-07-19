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    Döndürülebilir kamera ve Sony IMX214 sensörlü dünyanın ilk akıllı saati geliyor

    Akıllı saat üreticisi Kospet, kamera yetenekleri ile fark yaratacak bir model çıkarmaya hazırlanıyor. Kospet Prime 2, döndürülebilir kamera ve Sony IMX214 görüntü sensörüyle gelecek.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Döndürülebilir kamera ve Sony IMX214 sensörlü dünyanın ilk akıllı saati geliyor
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    Önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi beklenen Kospet Prime 2'nin detayları internete sızmaya devam ediyor. Bu kez akıllı saatin yüksek kaliteli görselleri yayınlandı.

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    Kospet Prime 2, döndürülebilir kamera modülüne sahip olacak. Böylelikle cihaza entegre edilen kamera hem görüntülü aramalarda hem de fotoğraf çekmek için kullanılabilecek.

    Döndürülebilir kamera ve Sony IMX214 sensörlü dünyanın ilk akıllı saati geliyor
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    Kamerasıyla fark yaratacak

    Gelen bilgilere göre Kospet Prime 2, akıllı telefonlarda aktif olarak kullanılan 16 megapiksel çözünürlüğe sahip Sony IMX214 görüntü sensörü ile donatılacak. Yani cihaz fotoğraf ve video çekimi konusunda piyasadaki diğer tüm akıllı saatleri geride bırakacak.

    Daha önce Kospet Prime 2'nin MediaTek Helio P22 işlemci, 4 GB RAM ve 64 GB hafıza ile geleceği bildirilmişti. Akıllı saatin Ağustos ayının ortalarında resmiyet kazanması bekleniyor.



    https://www.gizchina.com/2020/07/18/kospet-prime-2-will-have-a-rotatable-camera-with-sony-imx214 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    McNuIty (Oğuzhan ) 1 sa.
    Cahil insanların hali bir başka oluyor. Appledan tut birçok markanın kameralarını sony üretiyor. Puhahaha
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    renega (Ömer Can IŞIK) 2 sa.
    bilindiği üzere sony yazılımda ilerleyemedi ve kamerasının da yeterli performansı vereceğini düşünmüyorum. ayrıca watchos olmayan saatlerin hepsi hemen hemen aynı. google wearos bile geridekaldı uygulama yok hiç düzgün
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    Marquis-de-Sade` (Serhat ÇINAR) 1 sa. renega
    Sensör denildiğinde akla ilk Sony gelir, bugün hangi iPhone modelini alırsan al Sony imzalı kamera sensörlerini görürsün. Samsung, Huawei, Xiaomi bugün bir çok modelinde Sony kamera sensörünü kullanıyor telefonlarında.
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    aytek66 (Aytekin Altun) 3 sa.
    Sapık kameralı saat yapmışlar sonunda hem de sony kalitesinde :D:D
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