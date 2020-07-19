Döndürülebilir kamera ve Sony IMX214 sensörlü dünyanın ilk akıllı saati geliyor

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Önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi beklenen Kospet Prime 2'nin detayları internete sızmaya devam ediyor. Bu kez akıllı saatin yüksek kaliteli görselleri yayınlandı.

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Kospet Prime 2, döndürülebilir kamera modülüne sahip olacak. Böylelikle cihaza entegre edilen kamera hem görüntülü aramalarda hem de fotoğraf çekmek için kullanılabilecek.

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Kamerasıyla fark yaratacak

Gelen bilgilere göre Kospet Prime 2, akıllı telefonlarda aktif olarak kullanılan 16 megapiksel çözünürlüğe sahip Sony IMX214 görüntü sensörü ile donatılacak. Yani cihaz fotoğraf ve video çekimi konusunda piyasadaki diğer tüm akıllı saatleri geride bırakacak.

Daha önce Kospet Prime 2'nin MediaTek Helio P22 işlemci, 4 GB RAM ve 64 GB hafıza ile geleceği bildirilmişti. Akıllı saatin Ağustos ayının ortalarında resmiyet kazanması bekleniyor.

https://www.gizchina.com/2020/07/18/kospet-prime-2-will-have-a-rotatable-camera-with-sony-imx214

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