Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy Note 20'nin 360 derecelik görüntüsü yayınlandı

    Samsung Galaxy Note 20'nin resmiyet kazanmasına sayılı günler kaldı. Evan Blass, Ağustos ayında tanıtılacak akıllı telefonun tasarımını açığa çıkaran 360 derecelik bir görüntü paylaştı.
    3 sa.
    1,1b
    44
    3
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Galaxy Note 20'nin 360 derecelik görüntüsü yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarının başında gelen Evan Blass, Samsung Galaxy Note 20'nin tasarımını gösteren 360 derecelik bir görüntü paylaştı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Samsung Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra'nın fiyatı ortaya çıktı

    Ayrıca Bkz. "iQOO U1 tanıtıldı: 6.53 inç ekran, üç arka kamera, uygun fiyat"

    Yayınlanan render cihazı neredeyse her açıdan görebilmemizi sağlıyor. Galaxy Note 20 daha önce de söylendiği gibi düz ekranla gelecek. Ayrıca ön panelinde selfie kamerasına ev sahipliği yapan bir delik olacak.

    Lansman 5 Ağustos'ta

    Cihazda üçlü kamera sistemi göreceğiz. Görüntü sensörleri dikdörtgen kamera ünitesinde yer alacak. Cihazın sağ tarafında ise ses açma-kapama ve güç tuşları bulunacak.

    Galaxy Note 20'nin 360 derecelik görüntüsü yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Samsung Galaxy Note 20'nin 5 Ağustos'ta düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Güney Koreli şirket aynı lansman kapsamında katlanabilir Galaxy Z Fold 2 telefonunu ve Galaxy Buds Live kablosuz kulaklığını da duyuracak.



    https://twitter.com/evleaks/status/1284220060844937217 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    emir_sezer (emir sezer) 1 sa.
    ekran altı kameralar harici bir beklentim kalmadı tek yapılacak iş o kaldı bir telefondan daha ne özellik bekleyen varsa yazsın cevap olarak
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 2 sa.
    Çok güzel olmuş bence, Kamera çıkıntısı çok değil gibi çok şık duruyor :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Macella 2 sa.
    Samsung bu çentikli tasarımla zor. Note 10 Lite almak yerine 3 katını ödeyip bunu almak için hiçbir neden yok. Note 10 Lite alın ve telefonu hiç güncellemeden yıllar boyunca aynı yüksek performansla kullanın.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 31 dk. Netflix'in yeni filmi The Old Guard'a büyük ilgi: Şimdiden İlk 10'a girdi 1 sa. Skype'ın iOS uygulamasına 'arka planı bulanıklaştırma' özelliği geldi 1 sa. Intel Alder Lake işlemcilerinin çekirdek konfigürasyonları paylaşıldı: S,P ve M serisi işlemciler 2 sa. Yerli otomobilin fabrika inşaatı başladı: Üretimle birlikte yerli batarya devreye alınıyor! 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Galaxy Note 20'nin 360 derecelik görüntüsü yayınlandı Sonraki Samsung Galaxy M51, Bluetooth sertifikası aldı 4 sa. MudRunner oyunu iOS ve Android platformlarına geldi 4 sa. Vivo, ekran işlevi de gören fiziksel klavyeli telefon patenti aldı 5 sa. Honor iki yeni uygun fiyatlı tablet çıkardı: ViewPad 6 ve ViewPad X6 5 sa. Samsung'un fasulye şeklindeki kulaklık modelinin videosu sızdı 5 sa. Araştırmaya göre dünyanın en borçlu şirketi Volkswagen 6 sa. Kartlar yeniden dağıtılıyor "Samsung 870 QVO 2TB SSD inceleme" 7 sa. Xiaomi Mi TV Stick, Türkiye’de satışa çıktı 7 sa. Google, koronavirüs komplo sayfalarındaki reklamları yasaklayacak 8 sa. Yakın gelecekte kalp pilleri ışık enerjisi ile şarj edilebilir 8 sa. Android'de keşfedilen zararlı yazılım 337 uygulama üzerinden kredi kartı bilgilerinizi çalabilir 9 sa. Yeni sünger türü keşfedildi 9 sa. Intel Alder Lake’te iGPU EU sayısını arttırabilir 10 sa. Google Android için yeni emoji kısayollarını test ediyor 11 sa. 1000 aylık Netflix hediyesi bu oyunda 12 sa. TikTok benzeri Instagram Reels global erişime açılıyor 13 sa. Haftaya A101 marketlerde Kral Motor geçidi var 13 sa. Twitter saldırısında 130 hesap etkilendi 1 gün Amazon, Google ve Apple’a şimdi de 65 milyar dolarlık yeni bir soruşturma 1 gün 2025 yılı itibariyle “sıfır emisyon toplum” olmak isteyen G.Kore’den 61 milyar dolar bütçe Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız