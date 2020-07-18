Galaxy Note 20'nin 360 derecelik görüntüsü yayınlandı

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Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarının başında gelen Evan Blass, Samsung Galaxy Note 20'nin tasarımını gösteren 360 derecelik bir görüntü paylaştı.

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Yayınlanan render cihazı neredeyse her açıdan görebilmemizi sağlıyor. Galaxy Note 20 daha önce de söylendiği gibi düz ekranla gelecek. Ayrıca ön panelinde selfie kamerasına ev sahipliği yapan bir delik olacak.

Lansman 5 Ağustos'ta

Cihazda üçlü kamera sistemi göreceğiz. Görüntü sensörleri dikdörtgen kamera ünitesinde yer alacak. Cihazın sağ tarafında ise ses açma-kapama ve güç tuşları bulunacak.

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Samsung Galaxy Note 20'nin 5 Ağustos'ta düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Güney Koreli şirket aynı lansman kapsamında katlanabilir Galaxy Z Fold 2 telefonunu ve Galaxy Buds Live kablosuz kulaklığını da duyuracak.

https://twitter.com/evleaks/status/1284220060844937217

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