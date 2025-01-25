DOOM: The Dark Age çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri belli oldu

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Yılın merakla beklenen oyunlarından olan DOOM: The Dark Ages için çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri resmen açıklandı. PC ve konsollar için çıkacak oyunda 3 farklı versiyon yer alıyor.

DOOM: The Dark Age ne zaman çıkacak?

id Software ve Bethesda Softworks tarafından yapılan açıklamaya göre DOOM: The Dark Age oyunu 15 Mayıs tarihinde oyun severler ile buluşacak. PC, PlayStation 5 ve Xbox Series S|X konsollarına gelecek oyunda versiyonlar şu şekilde:

Standart Sürüm – 79.99$

Premium Sürüm – 109.99$ (2 gün erken erişim, DLC, dijital görsel kitabı, Divinity kaplama, soundtrack)

Collector's Bundle – 199.99$ (metal anahtar kart, SteeBook kılıfı, 12 inçlik DOOM Slayer figürü)

Doom: The Dark Ages - ilk izlenim 1 gün önce eklendi

Doom Slayer’in geçmiş hikayesine odaklanan yapım tarihi dönemlerde geçecek ve eşsiz atmosferi ile görsel bir şölen yaşatacak. PC tarafında NVIDIA DLSS 4 desteğine sahip olacak oyunun gereksinimleri de şu şekilde açıklandı:

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