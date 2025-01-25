DOOM: The Dark Age çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri belli oldu

Yılın merakla beklenen oyunlarından olan DOOM: The Dark Ages için çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri resmen açıklandı. PC ve konsollar için çıkacak oyunda 3 farklı versiyon yer alıyor.
DOOM: The Dark Age ne zaman çıkacak?
id Software ve Bethesda Softworks tarafından yapılan açıklamaya göre DOOM: The Dark Age oyunu 15 Mayıs tarihinde oyun severler ile buluşacak. PC, PlayStation 5 ve Xbox Series S|X konsollarına gelecek oyunda versiyonlar şu şekilde:
- Standart Sürüm – 79.99$
- Premium Sürüm – 109.99$ (2 gün erken erişim, DLC, dijital görsel kitabı, Divinity kaplama, soundtrack)
- Collector's Bundle – 199.99$ (metal anahtar kart, SteeBook kılıfı, 12 inçlik DOOM Slayer figürü)
Doom Slayer’in geçmiş hikayesine odaklanan yapım tarihi dönemlerde geçecek ve eşsiz atmosferi ile görsel bir şölen yaşatacak. PC tarafında NVIDIA DLSS 4 desteğine sahip olacak oyunun gereksinimleri de şu şekilde açıklandı:
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: