Dr. Strange 2’den yeni sahneler geldi: Professor X, Captain Carter

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Vizyona girmesine sayılı günler kala Dr. Strange 2 Çoklu Evren Çılgınlığında filmine ait tanıtımlar da artmaya başladı. Daha önce dile getirildiği gibi bazı sürprizler hayranları bekliyor olacak.

Dr. Strange 2 Çoklu Evren Çılgınlığında gerçekten çılgınlık mı?

Marvel yöneticilerinin şimdiye kadar yapılmış en iyi Marvel evreni filmi olduğunu iddia ettikleri Dr. Strange 2 filmi, Spider Man: No Way Home filminden daha fazla paralel evren barındırıyor.

Doctor Strange 2'den yeni bir sahne paylaşıldı 1 gün önce eklendi

Vizyona çıkmasına kısa süre kala ardı ardına fragman ve televizyon reklamları gelmeye başlayan film ile ilgili pek çok detay ortaya çıkmış oldu. İlk olarak Professor X son videoda kısmen de olsa göründü. Disney’in Fox Entertainment’ı satın almasının ardından X-Men evreni ile bir birleşim ihtimali ortaya çıkmıştı. Artık yavaş yavaş ilk adımlar atılıyor.

Diğer taraftan paralel evrenlerde Kaptan America olarak gördüğümüz Peggy Carter da sahneye çıktı. Özellikle What If! animasyon serisinin film ile ilgili bazı ayrıntıları barındırdığını şimdi daha iyi anlamış olduk.

Son olarak paralel evrenler arasında geçiş yapabilen America Chavez’in Dr. Strange ile sayısız evrene geçtiğini görüyoruz. Bunlar arasında piksellere bölündükleri, boyaya dönüştükleri, siyah beyaz veya farklı renk tonlarında evrenler yer alıyor.

Dr. Strange 2 Çoklu Evren Çılgınlığında filmi 6 Mayıs 2022'de vizyona girecek. Filmin yönetmenliğini Sam Raimi üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise şimdilik Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams ve Benedict Wong bulunuyor.









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